«Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;»: Σάκης Ρουβάς - Κατερίνα Λιόλιου σε ένα συναρπαστικό ντουέτο - Ακούστε το

Snapshot Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου συνεργάζονται σε ένα ντουέτο με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;».

Το τραγούδι έχει στίχους του Θοδωρή Μάκρα και μουσική του Γιάννη Φακίνου.

Το κομμάτι αποτελεί το δέκατο τραγούδι στο νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου και δεν είχε κυκλοφορήσει μαζί με τα υπόλοιπα.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού και η έναρξη των κοινών εμφανίσεων των δύο καλλιτεχνών έχουν προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου.

Η Panik Entertainment Group προώθησε το τραγούδι μέσω κοινωνικών δικτύων, δημοσιεύοντας απόσπασμα του κομματιού. Snapshot powered by AI

Σάκης Ρουβάς και Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μοναδικό ντουέτο ενόψει και της χειμερινής συνεργασίας τους.

Με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;», σε στίχους του Θοδωρή Μάκρα και μουσική του Γιάννη Φακίνου, οι δύο καλλιτέχνες, έδωσαν ήδη μία πρώτη γεύση του κομματιού μέσα από τα social media, ανακοινώνοντας τη συνεργασία τους, ενώ την Τρίτη η Panik Entertainment Group δημοσίευσε στα social media ένα απόσπασμα από το κομμάτι.

Το ντουέτο είναι το δέκατο κομμάτι του νέου άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει μαζί με τα υπόλοιπα τραγούδια.

Το «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που ξεκινούν οι κοινές εμφανίσεις των δύο καλλιτεχνών.

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