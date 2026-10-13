Κόρτνεϊ Κοξ και Κέιτ Χάντσον έκλεψαν τις εντυπώσεις σε παραλία της Χαβάης

Λεονάρντο Ντι Κάπριο,  Τζεφ Μπέζος,  Κρις Τζένερ και Ζόι Κράβιτζ ήταν κάποιοι από τους λαμπερούς καλεσμένους στον γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Ογκουνλέσι στη Χαβάη

Ανθή Κουρεντζή

Κόρτνεϊ Κοξ και Κέιτ Χάντσον έκλεψαν τις εντυπώσεις σε παραλία της Χαβάης
LIFESTYLE
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  • Η Κόρτνεϊ Κοξ και η Κέιτ Χάντσον πέρασαν χαλαρές στιγμές σε παραλία της Χαβάης πριν από τον γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ.
  • Η Κόρτνεϊ Κοξ εμφανίστηκε με μαύρο μπικίνι, ενώ η Κέιτ Χάντσον επέλεξε ασπρόμαυρο μπικίνι και περπάτησε στην ακτή.
  • Ο γάμος της Τζένιφερ Μέγιερ με τον Τζεφ Ογκουνλέσι συγκέντρωσε διάσημα πρόσωπα όπως τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Τόμπι Μαγκουάιρ και την Κρις Τζένερ.
  • Ο Τόμπι Μαγκουάιρ, πρώην σύζυγος της Μέγιερ, τέλεσε προσωπικά τον γάμο της πρώην συζύγου του.
  • Στον γάμο παρευρέθηκαν τα παιδιά της Μέγιερ και του Μαγκουάιρ, καθώς και η νεογέννητη κόρη της Μέγιερ με τον νέο της σύζυγο.
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Η Κόρτνεϊ Κοξ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το beach style μπορεί να είναι απλό και εντυπωσιακό, καθώς εμφανίστηκε με μαύρο μπικίνι στη Χαβάη, όπου βρέθηκε ενόψει του λαμπερού γάμου της Τζένιφερ Μέγιερ με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Ογκουνλέσι.

Η 62χρονη σταρ του «Friends» απόλαυσε μερικές χαλαρές στιγμές στη θάλασσα, κάνοντας μπάνιο και απολαμβάνοντας τον ήλιο, σε ένα διάλειμμα από τις γαμήλιες προετοιμασίες και τις εκδηλώσεις.

Δίπλα της βρισκόταν και η Κέιτ Χάντσον, η οποία επέλεξε ένα ασπρόμαυρο μπικίνι και περπάτησε στην ακτή με πετσέτα στους ώμους.

Η απόδραση στη Χαβάη είχε έντονο άρωμα Χόλιγουντ, καθώς στο νησί βρέθηκαν αρκετά ακόμη διάσημα πρόσωπα για τον γάμο της Τζένιφερ Μέγιερ.

Ανάμεσά τους ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, με τη σύντροφό του Βιτόρια Τσερέτι, αλλά και ο στενός του φίλος Τόμπι Μαγκουάιρ, ο οποίος είναι και πρώην σύζυγος της νύφης.

Στον γάμο έδωσαν επίσης το «παρών» τα παιδιά της Μέγιερ και του Μαγκουάιρ, η 19χρονη Ρούμπι και ο 17χρονος Ότις, καθώς και η νεογέννητη κόρη της Μέγιερ με τον Τζεφ Ογκουνλέσι.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία της τελετής ήταν ότι ο Τόμπι Μαγκουάιρ ήταν εκείνος που τέλεσε τον γάμο της πρώην συζύγου του. Ο ηθοποιός και η Τζένιφερ Μέγιερ παντρεύτηκαν το 2007, χώρισαν το 2016 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε φέτος.

https://www.instagram.com/reel/DeZ1qXNFFcl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, Κρις Τζένερ και Ζόι Κράβιτζ στη λίστα καλεσμένων

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Four Seasons Resort Lanai και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε περίπου 200 καλεσμένους. Ανάμεσα στα διάσημα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ, η σχεδιάστρια Ρέιτσελ Ζόι, η Κρις Τζένερ και η Ζόι Κράβιτζ.

Ήταν μία τελετή ιδιαίτερα ζεστή και οικογενειακή, με πολλούς παλιούς φίλους και ανθρώπους από τον στενό κύκλο της νύφης και του γαμπρού.

«Η Κόρτνεϊ Κοξ ήταν η ψυχή του πάρτι»

Η Κόρτνεϊ Κοξ δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στο γαμήλιο πάρτι, αφού καλεσμένοι που έδωσαν το παρών την χαρακτήρισαν ως «η ψυχή της βραδιάς» και συνομιλούσε με όλους τους καλεσμένους.

Η ηθοποιός φέρεται να είχε ιδιαίτερα κοινωνική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Κέλι Σόγιερ από το Baby2Baby.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον τράβηξε και η παρουσία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τη Βιτόρια Τσερέτι. Το ζευγάρι συνδέεται ερωτικά εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια και, παρά το έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση του, επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις.

Η παρουσία τους στη Χαβάη, σε ένα τόσο κλειστό και προσωπικό event, έδωσε ακόμη περισσότερο celebrity χαρακτήρα στο ήδη λαμπερό γαμήλιο σκηνικό.

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