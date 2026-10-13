RJ Mitte: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του πρωταγωνιστή του «Breaking Bad» σε ηλικία 34 ετών

Snapshot Ο RJ Mitte, γνωστός από τον ρόλο του Walter White Jr. σειρά «Breaking Bad», αυτοκτόνησε σε ηλικία 34 ετών.

Ο ηθοποιός, που είχε εγκεφαλική παράλυση όπως και ο χαρακτήρας του στη σειρά, χρησιμοποίησε τη δημόσια παρουσία του για την προώθηση της ενημέρωσης και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σπίτι του από την αστυνομία του Μπράουνσβιλ, με τις συνθήκες να διερευνώνται αρχικά.

Μετά το «Breaking Bad», ο Mitte συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως οι «Switched at Birth» και «Dixieland».

Ο εκπρόσωπός του τόνισε τη συμβολή του στην ευαισθητοποίηση γύρω από την εγκεφαλική παράλυση και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Snapshot powered by AI

Αυτοκτόνησε ο RJ Mitte, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Breaking Bad», όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο 34χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα στην κατοικία του, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

Ο Mitte έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Walter White Jr., γιου του Walter White, τον οποίο υποδύθηκε ο Bryan Cranston, και της Skyler White, την οποία ενσάρκωσε η Anna Gunn. Συμμετείχε και στις πέντε σεζόν της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013.

Ο ηθοποιός είχε εγκεφαλική παράλυση, όπως και ο χαρακτήρας που υποδυόταν στη σειρά, και είχε αξιοποιήσει τη δημόσια παρουσία του για την προώθηση της ενημέρωσης και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

Σύμφωνα με το People, το Αστυνομικό Τμήμα του Μπράουνσβιλ έλαβε κλήση στις 12:50 το μεσημέρι, τοπική ώρα, και εντόπισε τον ηθοποιό νεκρό στο σπίτι του. Σε αρχική ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνταν.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, αναφερόμενος στη συμβολή του στην ευαισθητοποίηση γύρω από την εγκεφαλική παράλυση και την αναπηρία.

Μετά το «Breaking Bad», ο Mitte συμμετείχε σε σειρές όπως οι «Switched at Birth», «Robot Chicken», «This Close» και «Now Apocalypse», καθώς και σε ταινίες όπως οι «Dixieland», «The Recall» και «The Oak Room».

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