«Θα μου λείψεις, γιε μου» - O Μπράιαν Κράντσον αποχαιρετά τον RJ Mitte του Breaking Bad

Snapshot Ο Μπράιαν Κράνστον αποχαιρέτησε τον RJ Μίτε, που πέθανε σε ηλικία 34 ετών και ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ στο «Breaking Bad».

Ο RJ Μίτε είχε εγκεφαλική παράλυση αλλά αντιμετώπιζε με αποφασιστικότητα τις απαιτήσεις των γυρισμάτων και υποστήριζε την ισότιμη εκπροσώπηση ατόμων με αναπηρία.

Ο Κράνστον αποκάλυψε ότι αντάλλασσαν μηνύματα λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατο του Μίτε και σχεδίαζαν να συναντηθούν για γεύμα.

Ο ηθοποιός πέθανε στις 12 Οκτωβρίου στο Τέξας και οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, με πιθανή αιτία θανάτου την αυτοκτονία, χωρίς όμως επίσημη ανακοίνωση.

Μετά το «Breaking Bad», ο Μίτε συμμετείχε σε άλλες παραγωγές και ήταν δραστήριος στην προώθηση της συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία στον χώρο του θεάματος. Snapshot powered by AI

«Θα μου λείψεις, γιε μου». Με αυτή τη φράση ο Μπράιαν Κράνστον αποχαιρέτησε τον RJ Μίτε, τον ηθοποιό που έγινε γνωστός ως Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ στη σειρά «Breaking Bad» και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Ο 70χρονος πρωταγωνιστής μοιράστηκε τη θλίψη του με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως είχε επικοινωνήσει με τον νεαρό συνάδελφό του μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ενώ οι δυο τους σχεδίαζαν να συναντηθούν για γεύμα.

«Ο RJ Μίτε, ο γλυκός μου γιος στο Breaking Bad, πέθανε», έγραψε ο Κράνστον, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία. Στη συνέχεια, θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση, όταν ο Μίτε ήταν μόλις 14 ετών και επιλέχθηκε για τον ρόλο του γιου του Γουόλτερ Γουάιτ, ενός από τους κεντρικούς χαρακτήρες της σειράς.

https://www.instagram.com/p/DeasvPaxoaA/

Όπως σημείωσε, ο νεαρός ηθοποιός αντιμετώπισε τον ρόλο με ενθουσιασμό και χαρά, ενώ, παρά τις απαιτήσεις των γυρισμάτων, ξεχώριζε για την αποφασιστικότητα και την επιμονή του.

«Γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν επέτρεψε σε αυτή τη δυσκολία να γίνει δικαιολογία για οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων με μεγάλη αποφασιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρω αν εκείνο το γεύμα θα μπορούσε να είχε αλλάξει το μέλλον του»

Ιδιαίτερα φορτισμένο είναι το σημείο της ανάρτησης στο οποίο ο Μπράιαν Κράνστον αναφέρεται στην τελευταία τους επικοινωνία. Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους αντάλλασσαν μηνύματα πριν από λίγες εβδομάδες και προσπαθούσαν να βρουν χρόνο για να συναντηθούν.

«Είναι ιδιαίτερα συντριπτικό να ακούω ότι έβαλε τέλος στη ζωή του. Γιατί; Ανταλλάσσαμε μηνύματα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, προσπαθώντας να βρούμε πότε θα μπορούσαμε να συναντηθούμε για γεύμα. Δεν ξέρω αν εκείνο το γεύμα θα μπορούσε να είχε αλλάξει το μέλλον του…», έγραψε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση που διατήρησαν μετά την ολοκλήρωση του «Breaking Bad», όταν η καθημερινή επαφή των γυρισμάτων είχε πλέον τελειώσει και τα φώτα της δημοσιότητας γύρω από τη σειρά είχαν αρχίσει να χαμηλώνουν.

«Ξέρω, όμως, ότι τον αγαπούσα και ότι απολάμβανα πραγματικά να περνώ χρόνο μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, τόσο κατά τη διάρκεια της σειράς όσο και μετά, όταν τα φώτα της δημοσιότητας είχαν χαμηλώσει. Θα μου λείψεις, γιε μου», κατέληξε.

Ο Κράνστον θυμήθηκε, επίσης, πώς ο Μίτε μεγάλωνε μπροστά στα μάτια των συντελεστών της σειράς, έχοντας δίπλα του τον ίδιο και την Άννα Γκαν, που υποδυόταν την τηλεοπτική του μητέρα. Όπως έγραψε, ο νεαρός ηθοποιός άκουγε τις συμβουλές τους, αν και μερικές φορές προτιμούσε να κάνει τα δικά του λάθη, όπως συμβαίνει συχνά στην εφηβεία.

«Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, αλλά παρέμενε ακόμη ένα παιδί», σημείωσε.

Ο ρόλος που τον έκανε γνωστό και η δράση του για τα άτομα με αναπηρία

Ο RJ Μίτε συμμετείχε σε 56 επεισόδια του «Breaking Bad», από το 2008 έως το 2013, υποδυόμενος τον Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, τον γιο του καθηγητή χημείας που μετατρέπεται σε μεγαλέμπορο ναρκωτικών. Η σειρά γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία και καθιέρωσε τον Μίτε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού.

Είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση όταν ήταν τριών ετών και στη συνέχεια αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να υποστηρίξει την ισότιμη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στον χώρο του θεάματος. Μέσα από τη δράση του, ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί με αναπηρία και υποστήριξε πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη συμπερίληψη στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Μετά το «Breaking Bad», συμμετείχε και σε άλλες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι «The Recall» και «The Guardians of Justice».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, ο ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Τέξας, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Δημοσιεύματα αναφέρουν ως πιθανή αιτία την αυτοκτονία, ωστόσο η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

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