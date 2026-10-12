Ο πρωταγωνιστής του "Breaking Bad", RJ Mitte, πέθανε σε ηλικία 34 ετών

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία

Ανθή Κουρεντζή

Ο πρωταγωνιστής του "Breaking Bad", RJ Mitte, πέθανε σε ηλικία 34 ετών
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  • Ο RJ Mitte, γνωστός από τη σειρά Breaking Bad, πέθανε σε ηλικία 34 ετών, με τις αρχές να εξετάζουν τον θάνατό του ως πιθανή αυτοκτονία.
  • Ήταν φιλάνθρωπος και υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, έχοντας εγκεφαλική παράλυση και προωθώντας την ένταξη μέσω της τέχνης του.
  • Συμμετείχε σε 56 επεισόδια του Breaking Bad και σε άλλες παραγωγές όπως The Oak Room και The Guardians of Justice.
  • Ήταν αρραβωνιασμένος με την Κένεντι Σουάρες και είχε ενεργή παρουσία σε φιλανθρωπικές δράσεις μέσω του The Mitte Foundation.
  • Την περασμένη εβδομάδα είχε μιλήσει σε podcast για την εμπειρία του στο Breaking Bad και τη σημασία της εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στο Χόλιγουντ.
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Ο RJ Mitte, ένα από τα «αστέρια» της βραβευμένης με Emmy σειράς Breaking Bad, πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε την τραγική είδηση ​​το βράδυ της Δευτέρας.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την τραγική απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και παθιασμένου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία RJ Mitte. Αντλώντας από την προσωπική του εμπειρία που έζησε με εγκεφαλική παράλυση, ο Mitte έφερε αυθεντικότητα στον ρόλο και δημιούργησε μια πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση και την ένταξη σε θέματα αναπηρίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία. Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου παραμένει σε εξέλιξη.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εμφανιστεί στο «The Joe Vulpis Podcast», όπου μίλησε για το πώς το «Breaking Bad» άλλαξε τη ζωή του, αλλά και για τη στενή σχέση που διατηρούσε με τους υπόλοιπους ηθοποιούς, χρόνια μετά το τέλος της σειράς.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε συναντηθεί με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Breaking Bad», Λουίς Μονκάδα. Στις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονταν χαμογελαστοί.

Ο Mitte συμμετείχε σε 56 επεισόδια του «Breaking Bad», ενώ ήταν επίσης γνωστός για τις εμφανίσεις του στις παραγωγές «The Oak Room», «The Recall» και «The Guardians of Justice (Will Save You!)».

Ήταν αρραβωνιασμένος με την Κένεντι Σουάρες, στην οποία είχε κάνει πρόταση γάμου πέρυσι, έπειτα από πολυετή σχέση.

Η τελευταία φορά που είχε μιλήσει στην κάμερα του TMZ ήταν το 2019. Τότε είχε αναφερθεί στην ανάγκη μεγαλύτερης εκπροσώπησης των ηθοποιών με αναπηρία στο Χόλιγουντ.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του The Mitte Foundation, στηρίζοντας φιλανθρωπικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την κοινότητα. Παράλληλα, αξιοποιούσε τη δημόσια παρουσία του για να αμφισβητεί στερεότυπα και να προωθεί την καλύτερη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία.

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