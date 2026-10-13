«Σουτιέν έξω» και αποκαλυπτικά looks: Η νέα τάση που κυριαρχεί στις πασαρέλες του 2027

Snapshot Το σουτιέν αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμφανίσεις της άνοιξης 2027, εμφανιζόμενο ανοιχτά κάτω από ρούχα.

Οι σχεδιαστές ενσωματώνουν τα εσώρουχα στο καθημερινό ντύσιμο, επαναφέροντας τη σεξουαλικότητα στις συλλογές τους.

Τα ρούχα παρουσιάζονται με τσαλακωμένα υφάσματα και χαλαρές γραμμές, δημιουργώντας μια ανεπιτήδευτη και τολμηρή αισθητική.

Η τάση διαφέρει ανά πόλη, με τη Νέα Υόρκη να προτιμά πιο χαλαρή προσέγγιση και το Παρίσι πιο άμεση και τολμηρή εκδοχή. Snapshot powered by AI

Το σουτιέν παύει να κρύβεται κάτω από τα ρούχα και μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή των εμφανίσεων για την άνοιξη του 2027. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, οι σχεδιαστές δίνουν νέα διάσταση στα εσώρουχα, εντάσσοντάς τα στο καθημερινό ντύσιμο και επαναφέροντας τη σεξουαλικότητα στο επίκεντρο των συλλογών τους.

Η Vogue, ξεχωρίζει την τάση που θέλει τα σουτιέν να αποκαλύπτονται, τα ρούχα να δείχνουν επιμελώς ατημέλητα και τις μικρές αποκαλυπτικές λεπτομέρειες να γίνονται μέρος της συνολικής εικόνας.

Το σουτιέν γίνεται μέρος της εμφάνισης

Η βασική ιδέα είναι πως το εσώρουχο δεν χρειάζεται πλέον να παραμένει αθέατο. Αντίθετα, εμφανίζεται κάτω από σακάκια, συνδυάζεται με διαφορετικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας και αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στα εσώρουχα και τα ρούχα που φοριούνται έξω.

https://www.instagram.com/p/DeaLXyxnzgO/

Την ίδια στιγμή, τα τσαλακωμένα υφάσματα και οι χαλαρές γραμμές προσθέτουν μια πιο ανεπιτήδευτη διάθεση, ενώ οι τολμηρές λεπτομέρειες ενισχύουν τον look χωρίς να αποτελούν απαραίτητα μια εντελώς αποκαλυπτική εμφάνιση.

Στιγμιότυπο από την πασαρέλα της Vogue Άνοιξη 2027

Από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι

Η τάση αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα ανάλογα με την πόλη. Η Νέα Υόρκη προσεγγίζει τον αισθησιασμό μέσα από μια πιο χαλαρή, καθημερινή αισθητική, ενώ το Παρίσι υιοθετεί μια πιο άμεση και τολμηρή εκδοχή της σαγήνης.

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