Η Σάρον Στόουν στην πασαρέλα 33 χρόνια μετά την εμβληματική εμφάνισή της σε catwalk του Valentino

Η Σάρον Στόουν έκανε ένα εντυπωσιακό comeback στην πασαρέλα, 33 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση σε fashion show.

Μετά το τελευταίο της catwalk το 1993, η 68χρονη σταρ περπάτησε στην επίδειξη Vetements Menswear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Παρίσι, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα.

Sharon Stone, 68, stuns as she returns to the runway after 33 YEARS for Vetements in Paris — (Video: AI)



This past Friday (June 26), the Basic Instinct icon closed the Vetements Menswear Spring/Summer 2027 show rocking an oversized white blazer, backwards white tie, and glossy… https://t.co/J0x8k9ODtJ pic.twitter.com/vIKr0YUjkG

— Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) June 30, 2026



Η Στόουν εμφανίστηκε με ένα oversized λευκό σακάκι, μαύρο πουκάμισο και λευκή γραβάτα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με γυαλιστερές μπότες από λουστρίνι που έφταναν μέχρι τους γοφούς. Η ηθοποιός φαινόταν να μην φορά τίποτα άλλο στο κάτω μέρος, προσθέτοντας μια τολμηρή νότα στην εμφάνισή της.

Η τελευταία φορά που η Σάρον Στόουν είχε περπατήσει σε πασαρέλα ήταν το 1993, όταν έκλεισε την επίδειξη του Valentino με ένα εμβληματικό νυφικό. Τότε είχε εμφανιστεί με ένα λευκό δαντελένιο μίνι φόρεμα, εντυπωσιακό καπέλο και μακρύ πέπλο.

Η χολιγουντιανή σταρ δεν ήταν το μόνο διάσημο πρόσωπο της βραδιάς. Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Φέντερλαϊν, έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα, ενώ η Νορθ Γουέστ βρέθηκε στην πρώτη σειρά, κλέβοντας επίσης τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.

Διαβάστε επίσης