Τηλεθέαση: Σειρές και GNTM στη μάχη της βραδινής ζώνης

Snapshot Η κωμική σειρά «Σόι σου» στον ALPHA σημείωσε 20,5% στο σύνολο και 23,2% στο δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας το φράγμα του 20%.

Η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» κατέγραψε 14,5% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό στον ALPHA.

Το «GNTM» στο STAR συγκέντρωσε 10,7% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές ηλικίας 18-54 ετών.

Η σειρά «Κάμπινγκ» στο MEGA σημείωσε 9% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έκαναν 10,8% και 7% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1 και τον ΣΚΑΪ, οι σειρές «Κρίνο και αγκάθι», «Ντέρτι» και «Μπλε ώρες» κατέγραψαν ποσοστά τηλεθέασης από 4,7% έως 13,2% στο δυναμικό και συνολικό κοινό. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι καθημερινές μάχες στη βραδινή ζώνη των καναλιών, με σειρές και φορμάτ να ρίχνονται στην αρένα. Τι βλέπει, όμως, το κοινό και τι δείχνει η τηλεθέαση;

Χθες Τρίτη, το «Σόι σου» στον ALPHA κράτησε παρέα στο 20,5% του συνόλου και στο 23,2% του δυναμικού κοινού. Η κωμική σειρά απέδειξε τη δυναμική της, ούσα πλέον η μοναδική παραγωγή μυθοπλασίας που σπάει το φράγμα του 20%.

Η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που πήρε το lead in, κατέγραψε 14,5% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR, το «GNTM» έκανε 10,7% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές 18-54. Ο διαγωνισμός μόδας φαίνεται ότι προσελκύει ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών από το νεανικό κοινό.

Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» άγγιξε το 9% του συνόλου και το 12,3% του δυναμικού κοινού. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που ακολούθησαν, έκαναν 10,8% και 7% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, η δραματική σειρά «Κρίνο και αγκάθι» κατέγραψε 13,2% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Ντέρτι», που πήρε το lead in, κράτησε παρέα στο 13% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, το σίριαλ «Μπλε ώρες» έπιασε το 12,9% του συνόλου και το 4,7% του δυναμικού κοινού.

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