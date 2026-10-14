Τηλεθέαση: Σειρές και GNTM στη μάχη της βραδινής ζώνης
Τι ποσοστά κατέγραψαν οι σειρές και ο διαγωνισμός μόδας;
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- Η κωμική σειρά «Σόι σου» στον ALPHA σημείωσε 20,5% στο σύνολο και 23,2% στο δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας το φράγμα του 20%.
- Η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» κατέγραψε 14,5% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό στον ALPHA.
- Το «GNTM» στο STAR συγκέντρωσε 10,7% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές ηλικίας 18-54 ετών.
- Η σειρά «Κάμπινγκ» στο MEGA σημείωσε 9% στο σύνολο και 12,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έκαναν 10,8% και 7% αντίστοιχα.
- Στον ΑΝΤ1 και τον ΣΚΑΪ, οι σειρές «Κρίνο και αγκάθι», «Ντέρτι» και «Μπλε ώρες» κατέγραψαν ποσοστά τηλεθέασης από 4,7% έως 13,2% στο δυναμικό και συνολικό κοινό.
Συνεχίζονται οι καθημερινές μάχες στη βραδινή ζώνη των καναλιών, με σειρές και φορμάτ να ρίχνονται στην αρένα. Τι βλέπει, όμως, το κοινό και τι δείχνει η τηλεθέαση;
Χθες Τρίτη, το «Σόι σου» στον ALPHA κράτησε παρέα στο 20,5% του συνόλου και στο 23,2% του δυναμικού κοινού. Η κωμική σειρά απέδειξε τη δυναμική της, ούσα πλέον η μοναδική παραγωγή μυθοπλασίας που σπάει το φράγμα του 20%.
Η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που πήρε το lead in, κατέγραψε 14,5% στο σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό.
Στο STAR, το «GNTM» έκανε 10,7% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές 18-54. Ο διαγωνισμός μόδας φαίνεται ότι προσελκύει ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών από το νεανικό κοινό.
Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» άγγιξε το 9% του συνόλου και το 12,3% του δυναμικού κοινού. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», που ακολούθησαν, έκαναν 10,8% και 7% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, η δραματική σειρά «Κρίνο και αγκάθι» κατέγραψε 13,2% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Ντέρτι», που πήρε το lead in, κράτησε παρέα στο 13% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό.
Στον ΣΚΑΪ, το σίριαλ «Μπλε ώρες» έπιασε το 12,9% του συνόλου και το 4,7% του δυναμικού κοινού.