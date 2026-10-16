«Φως στο Τούνελ»: Πρεμιέρα με μια μυστηριώδη εξαφάνιση - 50 «σιωπηλές» κάμερες

Snapshot Η εκπομπή «Φως στο Τούλ» ξεκινά τη 32η σεζόν με την υπόθεση ενός ανθρώπου που αγνοούνταν οκτώρες και βρέ τυχαία αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή.

ρά τις 50 κάμε ασφαλείας στον, δεν καταγράκε κανένα στοιχείο να εξηγεί την εξαφάνιση.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα σοβαρό περιστατικό στον χώρο εργασίας του αγνοούμενου και σε ένα περίεργο τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα.

Αναζητούνται απαντήσεις σχετικά με το τι γνώριζε ο ίδιος, αν υπήρξε παγίδευσή του και ποιοι αρνούνται να παραδώσουν στοιχεία στις Αρχές.

Η εκπομπή υπόσχεται να παρουσιάσει νέα στοιχεία για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος που αγνοούνταν επί οκτώ ημέρες και εντοπίστηκε τυχαία μέσα σε αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της πρεμιέρας του «Φως στο Τούνελ».

Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει με μια υπόθεση που, σύμφωνα με την προαναγγελία της εκπομπής, συνοδεύεται από σοβαρά ερωτήματα. Ανάμεσά τους, πώς γίνεται οι πενήντα κάμερες ασφαλείας του χώρου να μην κατέγραψαν το παραμικρό που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για την εξαφάνιση.

Η έρευνα στρέφεται επίσης σε ένα σοβαρό περιστατικό που φέρεται να προηγήθηκε στον ευαίσθητο χώρο όπου εργαζόταν ο αγνοούμενος, αλλά και σε ένα περίεργο τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα.

Τι γνώριζε ο ίδιος; Υπήρξε παγίδευσή του; Και ποιοι φέρονται να αρνούνται να παραδώσουν στοιχεία στις Αρχές; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτει η εκπομπή, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση στοιχείων για την υπόθεση.

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