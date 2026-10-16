Φως στο Τούνελ: 32 σεζόν με υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα

Snapshot Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» προβάλλεται επί 32 σεζόν και έχει αναδειχθεί σε σημαντικό μέσο για την εξιχνίαση εξαφανίσεων και εγκλημάτων στην Ελλάδα.

Από το 1995 μέχρι σήμερα, η εκπομπή έχει βοηθήσει στον εντοπισμό πάνω από 1.890 αγνοουμένων και στην εξιχνίαση 48 δολοφονιών.

Η Αγγελική Νικολούλη και η δημοσιογραφική της ομάδα έχουν αποκαλύψει πολλαπλές υποθέσεις δολοφονιών, όπως αυτές των Γιώργου Νικολαΐδη και Σούλας Καλαθάκη, Τάνιας Χαριτοπούλου και Λαμπρινής Καρκαντζού.

Η εκπομπή έχει αλλάξει τηλεοπτικούς σταθμούς, ξεκινώντας από ΣΚΑΪ, συνεχίζοντας σε ALPHA, ALTER και MEGA, όπου προβάλλεται έως σήμερα.

Η δημοσιογραφική έρευνα του «Τούνελ» έχει συμβάλει στην αποκάλυψη εγκλημάτων που αρχικά θεωρούνταν απλές εξαφανίσεις, αποκαλύπτοντας συχνά βίαιες και οργανωμένες ενέργειες. Snapshot powered by AI

Δεν είναι μία από τις πολλές εκπομπές που περνούν από τη βραδινή ζώνη της τηλεόρασης. Είναι ένα πρόγραμμα-σταθμός, που εδώ και 32 σεζόν έχει καταφέρει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, γράφοντας τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε, στις 23.20, με το «Φως στο Τούνελ», την εκπομπή που έχει συνδεθεί με υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, αγωνιώδεις αναζητήσεις και αποκαλύψεις που έφεραν στο φως αθέατες πλευρές σκοτεινών ιστοριών.

Για την ιστορία, το «Τούνελ» έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 1995, από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. Η εκπομπή συνέχισε να προβάλλεται από το ίδιο κανάλι για τις επόμενες τέσσερις σεζόν, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999 μεταφέρθηκε στον ALPHA. Εκεί παρέμεινε για δύο ακόμη σεζόν, μέχρι το καλοκαίρι του 2001, όταν η Αγγελική Νικολούλη πήρε μεταγραφή μαζί με την εκπομπή στον νεοσύστατο τότε τηλεοπτικό σταθμό Alter.

Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε εκεί για τα επόμενα δέκα χρόνια, ενώ το καλοκαίρι του 2011 η Αγγελική Νικολούλη ανανέωσε τη συνεργασία της με τον σταθμό για την τηλεοπτική σεζόν 2011-2012. Η 17η σεζόν της εκπομπής έκανε πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2011. Ωστόσο, στις 9 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, το «Τούνελ» μεταδόθηκε για τελευταία φορά από το ALTER, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που οδήγησαν στο κλείσιμο του σταθμού στις αρχές του 2012.

Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε η επιστροφή της εκπομπής μέσα από τη συχνότητα του ALPHA, με τη 18η σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου. Η εκπομπή συνέχισε να προβάλλεται από το ίδιο κανάλι για τα επόμενα εννέα χρόνια, μέχρι και τις 18 Ιουνίου του 2021. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ανακοινώθηκε η μεταγραφή της στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, όπου συνεχίζει να προβάλλεται μέχρι σήμερα.

Η επιτυχία, λοιπόν, έχει διάρκεια και η βασική αποστολή της εκπομπής παραμένει η ίδια: η αναζήτηση απαντήσεων για ανθρώπους που εξαφανίστηκαν, η αξιολόγηση μαρτυριών και η ανάδειξη στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη μιας έρευνας.

Η επιτυχία σε αριθμούς

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, μέσα από 1.046 εκπομπές, έχουν βρεθεί περισσότεροι από 1.890 αγνοούμενοι. Το «Τούνελ» όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στην εξιχνίαση σαράντα οχτώ δολοφονιών.

Η πρώτη καταχώρηση της εκπομπής στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness έγινε το 1998. H δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη, όταν διακρίθηκε με το πρώτο της βραβείο Guinness, είχε εντοπίσει κατά τη διάρκεια 75 εκπομπών, 85 αγνοούμενα άτομα που είχαν καταχωρηθεί στα δελτία της Αστυνομίας ως εξαφανισθέντα.

H δεύτερη καταχώρηση στο βιβλίο των ρεκόρ του Guinness έγινε το 1999. Μέσα σε τρία χρόνια και σε σύνολο 130 εκπομπών, εντοπίστηκαν 210 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων αγνοούνταν για περισσότερα από πενήντα χρόνια.

7 υποθέσεις που εξιχνίασε η Αγγελική Νικολούλη

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Τούνελ» έχει αποδείξει ότι πίσω από πολλές «απλές» εξαφανίσεις κρύβονται σκηνοθετημένα εγκλήματα, πολλά εκ των οποίων συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Γιώργος Νικολαΐδης και Σούλα Καλαθάκη

Το 1997 εξαφανίστηκαν ο 44χρονος επιχειρηματίας Γιώργος Νικολαΐδης και η 31χρονη συνεργάτιδά του, Σούλα Καλαθάκη. Το απόγευμα της 8ης Μαΐου 1998 ένας βοσκός εντόπισε στην περιοχή Κατζιλιέριζα-Σέσι Γραμματικού, το διαμελισμένο πτώμα μιας γυναίκας, καταφαγωμένο από τα σκυλιά. Λίγο πιο πέρα βρέθηκε κι ένα γυναικείο κρανίο με αποκολλημένα μακριά μαλλιά και τα οστά ενός χεριού κομμένου στο ύψος του αγκώνα. Τρεις μέρες αργότερα, στην περιοχή οι άντρες της αστυνομίας ανακάλυψαν και το πτώμα ενός άντρα, καταπλακωμένο από μεγάλες πέτρες. Η Αγγελική Νικολούλη είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την υπόθεση, αποκαλύπτοντας τη διπλή απαγωγή και τη δολοφονία από τον φίλο και συνεργάτη του επιχειρηματία, Τάκη Κράμπη, ο οποίος ήταν μέλος συμμορίας που δρούσε εναντίον επιχειρηματιών αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τάνια Χαριτοπούλου

Ήταν 1998, όταν η 27χρονη Τάνια Χαριτοπούλου εξαφανίστηκε από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα συμβίωνε με τον κατά 15 χρόνια μεγαλύτερό της Σπύρο Καββαδία μαζί με το 3χρονο κοριτσάκι τους. Ο άντρας απευθύνθηκε στην εκπομπή, η οποία ανακάλυψε ίχνη αίματος στο σπίτι του ζευγαριού. Μετά από έρευνα, το «Τούνελ» παρέδωσε στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ευρήματα και οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν. Αποκαλύφθηκε ότι δράστης ήταν ο ίδιος και μάρτυρας της στυγερής δολοφονίας η τρίχρονη κόρη τους. Ο σύντροφός της συνελήφθη και καταδικάστηκε για τη δολοφονία της ενώ το πτώμα της άτυχης γυναίκας δεν βρέθηκε ποτέ. Πριν από την Τάνια, μια άλλη γυναίκα στην Ελβετία είχε δολοφονηθεί από τα χέρια του.

Λαμπρινή Καρκαντζού

Μία γυναικοκτονία, στην οποία έριξε φως η Αγγελική Νικολούλη, ήταν εκείνη της Λαμπρινής Καρκαντζού. Η γυναίκα, 48 χρόνων, εξαφανίστηκε στις 27 Οκτωβρίου 2000 στην Πάτρα. Την ημέρα εκείνη πήγαινε να καταθέσει στην τράπεζα χρήματα της εταιρίας που εργαζόταν, όμως δεν πρόλαβε γιατί χάθηκαν τα ίχνη της. Η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη έδειξε ότι, ανάμεσα στη διαδρομή της, έμενε ο νεαρός φίλος της με τον οποίο τελευταία είχαν έντονες διαφωνίες. Ο ίδιος δήλωνε στο «Τούνελ» ότι ανησυχούσε και έψαχνε να την βρει. Όπως αποδείχτηκε, το ζευγάρι καυγάδισε, τη στραγγάλισε και έβγαλε το πτώμα της από το σπίτι τυλιγμένο σε χαλί. Η άτυχη μητέρα, εντοπίστηκε δεκαέξι μήνες μετά στο κτήμα του φίλου της, ο οποίος συνελήφθη και καταδικάστηκε.

Κική Κούσογλου

Το 2005 εξαφανίστηκε η 20χρονη Κική από τη Βέροια. Ο φίλος της, Δάνος Μουρατίδης, έβγαινε στην εκπομπή για να εκφράσει την ανησυχία του για την τύχη της κοπέλας αλλά έπεφτε σε σωρεία αντιφάσεων. Η εκπομπή, σε έρευνα στο σπίτι της 20χρονης, αποκάλυψε σημειώσεις από το ημερολόγιό της, οι οποίες «έδειχναν» τη βία που ανεχόταν, έχοντας «προφητεύσει» το τραγικό τέλος της. Οι συχνές επαφές και η κουβέντα της δημοσιογράφου με το νεαρό φίλο του θύματος έφερε αποτέλεσμα. Τέσσερις μήνες μετά, ομολόγησε ότι τη δολοφόνησε στραγγαλίζοντας την μετά από καβγά λόγω της ζήλιας του.

Κωστής Πολύζος

Ο 23χρονος Κωστής Πολύζος εξαφανίστηκε το 2011 στη Σιάτιστα Κοζάνης. Λίγους μήνες μετά, εντοπίστηκε το πτώμα του σε χωράφι του πατριού του. Το σημείο είχε καλυφθεί γύρω – γύρω με κλαδιά και ήταν απορίας άξιο πώς η μητέρα του και ο πατριός του, που διατείνονταν και μέσω της εκπομπής ότι τον έψαχναν μέρα-νύχτα, δεν είχαν κοιτάξει εκεί. Οι αποκαλύψεις ήταν καταιγιστικές, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψή τους. Κατά τη διάρκεια της δίκης γνωστοποιήθηκε ότι τον είχαν στραγγαλίσει για οικονομικούς λόγους.

Άλεξ Μεσχισβίλι

Η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέροια, το 2006, απασχόλησε, συγκίνησε και έκανε το πανελλήνιο να «παγώσει». Παρά τον λανθασμένο χειρισμό της υπόθεσης από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, η εκπομπή αποκάλυψε τη δράση παρέας αδίστακτων ανηλίκων. Πέντε εξ αυτών ομολόγησαν τον θανάσιμο τραυματισμό του μικρού Άλεξ, για να ανακαλέσουν στη συνέχεια. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία της υπόθεσης, τα παιδιά τον μετέφεραν σε ένα ακατοίκητο σπίτι και τον άφησαν αβοήθητο να πεθάνει. Δύο μέρες μετά έβαλαν το νεκρό παιδί σε ένα καρότσι, το κάλυψαν και το μετέφεραν στο ποτάμι της Μπαρμπούτας όπου τον άφησαν.

Θεόδωρος Ταμπακίδης

Ο 43χρονος επιχειρηματίας Θεόδωρος Ταμπακίδης, το 2008, ήταν σε διάσταση από την πρώην σύζυγό του, την 42χρονη Μαρία Τσαμπλή, με την οποία είχαν αποκτήσει δυο παιδιά, που τότε ήταν ανήλικα. Τον Απρίλιο του 2008 ο επιχειρηματίας εξαφανίστηκε. Αλλά ενώ για τον περίγυρό του ήταν αγνοούμενος, η Μαρία Τσαμπλή ισχυριζόταν ότι μιλούσε μαζί του και ότι σύντομα θα επέστρεφε. Μάλιστα είχε βάλει έναν φίλο της να τηλεφωνήσει ως Θοδωρής στους γονείς του και να τους πείσει ότι ζούσε και βρισκόταν στο εξωτερικό. Όμως η αρχική «εξαφάνιση» του Θεόδωρου Ταμπακίδη αποδείχθηκε πως ήταν ένα άγριο και καλοστημένο έγκλημα, με δράστη και εγκέφαλο του σατανικού σχεδίου την ίδια την Μαρία Τσαμπλή.

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