Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

Με μια δυνατή και δύσκολη υπόθεση, γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα και αποκαλύψεις, έκανε πρεμιέρα την 32η σεζόν του το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Η δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής έφερε στο φως τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον περίεργο θάνατο του 46χρονου Νίκου Λεβέντη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον περιφραγμένο και φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, στη λεωφόρο Κατεχάκη, εντός στρατιωτικής ζώνης.

Η σορός του βρέθηκε τυχαία στις 22 Ιουνίου, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ανάμεσα σε πυκνά χόρτα, από έναν επισκέπτη του νοσοκομείου που αναζήτησε την πηγή της έντονης δυσοσμίας.

Το άγνωστο τηλεφώνημα

Ο Νίκος Λεβέντης ήταν έμπειρο στέλεχος στον τομέα της ασφάλειας -φύλαξης μεγάλων επιχειρήσεων, με δεκαπενταετή παρουσία στον χώρο σε νευραλγικά πόστα. Τους τελευταίους δύο μήνες εργαζόταν ως υπεύθυνος ασφαλείας καμερών σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, μέσω της εταιρείας σεκιούριτι στην οποία απασχολούνταν.

Τα ίχνη του χάθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η οικογένειά του, στις 05:15 δέχθηκε ένα άγνωστο τηλεφώνημα στο κινητό του και έφυγε αναστατωμένος από το σπίτι, λέγοντας στον πατέρα του πως θα πήγαινε για περίπατο. Περίπου μία ώρα αργότερα, το κινητό του εξέπεμψε σήμα από την περιοχή της Κατεχάκη. Η συσκευή του, ωστόσο, δεν βρέθηκε ποτέ.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 12 Ιουνίου, είχε προηγηθεί ένα σοβαρό περιστατικό στον χώρο εργασίας του, στην Κηφισιά. Ο 46χρονος φέρεται να αναστατώθηκε έντονα και να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ειδοποιήθηκε και η αστυνομία. Ο αδελφός του, που έσπευσε στο σημείο, τον είδε σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Όπως αποκάλυψε ο αδελφός του, το τελευταίο διάστημα ήταν αναστατωμένος και ήθελε να απευθυνθεί στην αστυνομία, χωρίς να εξηγεί περισσότερα στους δικούς του. Ίσως για να τους προστατέψει.

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