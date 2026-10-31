Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

Snapshot Η εκπομπή αποκάλυψε νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη και δύο επισκέψεις του γιου του στο σπίτι που δεν είχαν αναφερθεί αρχικά στις Αρχές.

Ο γιος του θύματος, Αβραάμ Χατζίδης, υποστηρίζει ότι οι ανήλικοι Ρομά που είχαν διαρρήξει το σπίτι λίγες μέρες πριν ευθύνονται για τη δολοφονία.

Ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν πιθανή μετακίνηση της σορού μετά το θάνατο και εντύπωμα υποδήματος, ενώ το στομάχι του θύματος ήταν κενό για τουλάχιστον δώδεκα ώρες.

Μάρτυρας κατέθεσε για έντονους καβγάδες και δυνατούς θορύβους στο σπίτι πριν τη δολοφονία, με πρόσβαση στην κατοικία από δύο σημεία της πολυκατοικίας.

Ο γιος του θύματος κλήθηκε στην Ασφάλεια Σερρών για ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτος, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για περαιτέρω αξιολόγηση. Snapshot powered by AI

Η επίμονη έρευνα της εκπομπής έφερε στο φως νέα στοιχεία και ντοκουμέντα που συμπληρώνουν καθοριστικά όσα ήταν μέχρι σήμερα γνωστά για τις τελευταίες ώρες του 67χρονου Γιώργου Σαββίδη από τις Σέρρες.

Η Αγγελική Νικολούλη συνομίλησε με τον γιο του θύματος και το θρίλερ της δολοφονίας του άτυχου συνταξιούχου μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες πήρε νέα δραματική τροπή.

Οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν δύο επισκέψεις του γιου στο σπίτι, με τη μία να μην έχει αναφερθεί αρχικά στις Αρχές.

Ποιος ο ρόλος των νεόφερτων- παραβατικών στην γειτονιά τους που έχουν ομολογήσει ότι είχαν διαρρήξει το σπίτι λίγες ημέρες πριν την δολοφονία; Γιατί ο γιος του θύματος υποστηρίζει ότι ευθύνονται για το θάνατο του πατέρα του;

Η γειτόνισσα που αποκαλύπτει όσα άκουγε ξημερώματα από το σπίτι που έγινε το φονικό μιλά στο «Τούνελ» για τις έντονες φωνές αλλά και τον καβγά πριν την δολοφονία που ξεχώρισε από όλα τα προηγούμενα επεισόδια στο σπίτι της οικογένειας.

Την ίδια ώρα τα ιατροδικαστικά ευρήματα γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου αλλά και τη θέση στην οποία βρέθηκε η σορός.

Και ενώ οι αποκαλύψεις του «Τούνελ» συνεχίζονται ο γιος κλήθηκε στην Ασφάλεια Σερρών για να καταθέσει ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του…

Τι είπε ο γιος στην Αγγελική Νικολούλη

Η Αγγελική Νικολούλη επικοινώνησε με τον Αβραάμ Χατζίδη, ο οποίος επέμεινε ότι θέλει να βοηθήσει στην έρευνα και ανέφερε πως γι’ αυτό έστειλε στην εκπομπή ό,τι υλικό είχε στην διάθεσή του.

Όπως είπε, εξακολουθεί να πιστεύει πως οι ανήλικοι Ρομά που είχαν διαρρήξει το σπίτι του πατέρα του ευθύνονται και για τη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι, εάν πιεστούν από τις Αρχές, θα ομολογήσουν.

Κατά τη διάρκεια της αποκαλυπτικής συνομιλίας, η δημοσιογράφος τον ρώτησε για την επίσκεψη στον πατέρα του στις 30 Ιουλίου και το φαγητό που, όπως είχε αναφέρει, του πήγε. Όταν του επισημάνθηκε ότι οι κάμερες τον καταγράφουν να φτάνει το απόγευμα και όχι το βράδυ, όπως είχε αρχικά πει, εκείνος αιφνιδιάστηκε και απέδωσε τη διαφοροποίηση σε κενά μνήμης που συνδέει με προβλήματα υγείας.

Αρνήθηκε, επίσης, ότι υπήρξε καβγάς μεταξύ τους, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας του ήταν ευάλωτος και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει.

Οι κάμερες κατέγραψαν τις τελευταίες κινήσεις του πατέρα…

Το «Τούνελ» παρουσίασε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τις κινήσεις του Γιώργου Χατζίδη την Πέμπτη 30 Ιουλίου, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός.

Στις 11:40 το πρωί, ο 67χρονος βγαίνει από την αυλή του σπιτιού του και κινείται αργά στον πεζόδρομο. Δέκα λεπτά αργότερα επιστρέφει. Στις 12:19 καταγράφεται να βγαίνει ξανά, ενώ στις 12:54 επιστρέφει στο σπίτι και δεν εμφανίζεται να αποχωρεί ξανά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέχεια στις κινήσεις του γιου του.

Η επίσκεψη που δεν είχε αναφέρει στις Αρχές

Την ίδια ημέρα, στις 19:23, ο Αβραάμ φτάνει στο σπίτι του πατέρα του για πρώτη φορά. Παραμένει εκεί περίπου δεκαεπτά λεπτά. Στις 19:40 αποχωρεί.

Ο ίδιος δεν είχε αναφέρει στις Αρχές αυτή την επίσκεψη καθώς όπως είπε στην Αγγελική Νικολούλη, δεν τη θυμόταν.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 01:54 τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, επιστρέφει στο σπίτι κρατώντας μια λευκή σακούλα. Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, είχε πάει φαγητό στον πατέρα του, καθώς είχε σχολάσει από τη δουλειά. Περίπου έξι λεπτά αργότερα αποχωρεί, χωρίς η σακούλα να φαίνεται στα χέρια του κατά την έξοδο.

Τα νέα βίντεο έφεραν έτσι στο προσκήνιο δύο επισκέψεις του γιου μέσα σε λίγες ώρες, με την πρώτη να μην έχει αναφερθεί αρχικά από τον ίδιο.

Τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα και η μετακίνηση της σορού

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα στοιχεία από τη νεκροψία – νεκροτομή που παρουσίασε η εκπομπή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Τούνελ», καταγράφηκαν εστιακές πτωματικές υποστάσεις στη ραχιαία επιφάνεια του σώματος. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα, θέτει το ερώτημα εάν ο κορμός του 67χρονου είχε μετακινηθεί μετά τον θάνατό του και τοποθετήθηκε στον καναπέ.

Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται επίσης μεταθανάτιο εντύπωμα που παραπέμπει σε σόλα υποδήματος, στην αριστερή μηροβουβωνική περιοχή. Το συγκεκριμένο εύρημα έχει μετρηθεί και βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών.

Ακόμη ένα στοιχείο αφορά το περιεχόμενο του στομάχου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, αυτό ήταν κενό περιεχομένου. Η εικόνα παραπέμπει σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα ωρών από την τελευταία πέψη και είναι ένα στοιχείο που αν αξιοποιηθεί μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.

Η διάρρηξη των έξι ευρώ και οι δύο επισκέψεις των ανήλικων δραστών

Η εκπομπή επανήλθε και στη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του 67χρονου στις 25 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Εκείνη τη νύχτα, ενώ ο Γιώργος Χατζίδης απουσίαζε, καθώς είχε μεταβεί μόνος του στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες μετά από πτώση στον δρόμο, άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία του.

Όπως αποδείχθηκε μετά την έρευνα των αστυνομικών, επρόκειτο για ανήλικους Ρομά, οι οποίοι ομολόγησαν ότι αφαίρεσαν μόλις έξι ευρώ. Για να μπουν στο σπίτι, είχαν βγάλει το κάγκελο από το παράθυρο. Μετα την κατάθεση τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο Αβραάμ είχε από την πρώτη στιγμή συνδέσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τη δολοφονία του πατέρα του.

Νέα μαρτυρία για έντονο καβγά δυο μέρες πριν αποκαλυφθεί η δολοφονία

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν τα όσα λέει μάρτυρας που επικοινώνησε με «Τούνελ» και περιγράφει όσα παρατήρησε την εβδομάδα πριν αποκαλυφθεί η δολοφονία του Γεώργιου Χατζίδη.

Όπως ανέφερε από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη ο γιος επισκεπτόταν τον πατέρα του αργά τη νύχτα, συνήθως μετά τη 1:00 ή τη 1:30, λέγοντάς του με ήρεμη φωνή ότι του είχε φέρει φαγητό. Ωστόσο, μόλις άνοιγε η πόρτα, ακούγονταν φωνές από το εσωτερικό, με τον ηλικιωμένο, σύμφωνα με την ίδια, να αντιδρά έντονα και να μιλά άγρια στον γιο του.

Ιδιαίτερη εντύπωση της προκάλεσε η νύχτα της Πέμπτης, όταν οι φωνές και ο καβγάς ήταν τόσο έντονοι που η οικογένειά της αναγκάστηκε να κλείσει τις μπαλκονόπορτες για να μπορέσει να κοιμηθεί.

Αναφέρθηκε επίσης σε δυνατούς χτύπους που ακούγονταν μέσα στη νύχτα χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Τέλος, επισήμανε ότι υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στην κατοικία από δύο διαφορετικά σημεία της πολυκατοικίας, μια λεπτομέρεια που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση των κινήσεων γύρω από το σπίτι.

Η ανωμοτί κατάθεση του γιου στην Ασφάλεια

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή ο δικηγόρος του γιου του θύματος Ιωάννης Γιάντσιος, ο Αβραάμ Χατζίδης έχει κληθεί να παρουσιαστεί στην Ασφάλεια Σερρών, το πρωί του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου.

Όπως διευκρίνισε ο συνήγορός του μιλώντας στην εκπομπή πρόκειται για ανωμοτί κατάθεση ως υπόπτου, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ανέφερε ότι ο πελάτης του θα απαντήσει σε ό,τι ερωτηθεί και θα υποβάλλει και γραπτό υπόμνημα με τους ισχυρισμούς του.

Ο συνήγορος του γιου του θύματος επισήμανε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως δεν έχουν αποσαφηνιστεί όλα τα δεδομένα. Υποστήριξε ότι έχουν εξεταστεί ως ύποπτοι για την τέλεση της δολοφονίας και άλλα πρόσωπα, κάνοντας αναφορά στους ανήλικους που είχαν εμπλακεί στη διάρρηξη.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις. Τον πρώτο λόγο πλέον έχουν οι λειτουργοί της δικαοσύνης.

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