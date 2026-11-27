Μια μουσικοθεατρική βουτιά στα πιο γλυκά μας χρόνια!

Θυμάσαι τότε που το μεγαλύτερό μας πρόβλημα ήταν αν θα μας αφήσουν οι γονείς μας να πάμε στο πάρτι;

Τότε που οι γειτονιές ήταν γεμάτες παιδιά, τα καλοκαίρια κρατούσαν για πάντα, τα πρώτα φιλιά ήταν ολόκληρα γεγονότα και το πιο γλυκό πράγμα στον κόσμο ήταν μια κουταλιά βανίλια υποβρύχιο μέσα σε ένα ποτήρι παγωμένο νερό.

Ο Ζήσης Ρούμπος, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Άρης Μακρής, η Λητώ Αμπατζή και η Ελευθερία Μπενοβία ανεβαίνουν στη σκηνή και μας ταξιδεύουν πίσω στα χρόνια που όλα έμοιαζαν πιο απλά. Ή τουλάχιστον έτσι τα θυμόμαστε!

Από τις αλάνες και τα παιχνίδια στις γειτονιές, μέχρι τα πρώτα πάρτι στα σπίτια, τις σχολικές ντίσκο, τις αμήχανες αργές χορευτικές αγκαλιές και τις κασέτες που γράφαμε περιμένοντας με το δάχτυλο στο REC να παίξει το αγαπημένο μας τραγούδι στο ραδιόφωνο.

Μια μουσικοθεατρική παράσταση γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση, αναμνήσεις και αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια των 80s και των 90s. Μια βραδιά στην οποία θα ανέβεις και εσύ να τραγουδήσεις στην σκηνή!

Έξι καλλιτέχνες μοιράζονται τη σκηνή, τραγουδούν, αφηγούνται, αυτοσχεδιάζουν, αυτοσαρκάζονται και ξαναζωντανεύουν τις μικρές και μεγάλες στιγμές μιας παιδικής ηλικίας που μπορεί να πέρασε, αλλά δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από μέσα μας.

Γιατί τελικά η νοσταλγία δεν είναι μόνο τα τραγούδια που ακούγαμε ή τα παιχνίδια που παίζαμε.Είναι οι άνθρωποι που ήμασταν όταν τα ζούσαμε.

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Πληροφορίες:

Άλσος λάιβ: Ευελπίδων 4, Πεδίον του Άρεως, Κυψέλη

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/banilia-ypobryxio/