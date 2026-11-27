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Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών στόχων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, περιλαμβάνοντας διυλιστήρια πετρελαίου και πλοία που μεταφέρουν οπλισμό ή καύσιμα.

Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η επίθεση η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση ρωσικού πολεμικού πλοίου, που ήταν ελλιμενισμένο στην ανατολική Λιβύη, στη Βεγγάζη, ενέχει τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου στη Μεσόγειο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο απαράδεκτο.

Σε επιχειρήσεις όπως αυτή που ξεκίνησε στη Λιβύη το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Ουκρανία «δεν ενεργεί ποτέ» χωρίς πρώτα να συντονιστεί με τους εταίρους της, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο BBC, υπερασπιζόμενος την επίθεση σε δύο ρωσικά πλοία στα ανατολικά ύδατα της Λιβύης.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το πολεμικό πλοίο Merkury ήταν ένας «απόλυτα νόμιμος στόχος».

Ενώ αναγνώρισε ότι τέτοιες επιθέσεις είναι «πολύ επικίνδυνες», είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «δεν ενεργούν ποτέ» χωρίς πρώτα να συντονιστούν με τους εταίρους τους, αλλά δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ηγέτης του Κιέβου παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν δύσκολο και επικίνδυνο χειμώνα.

Πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κιέβου έχουν στοχεύσει γέφυρες πάνω από τον πανίσχυρο ποταμό Δνίπρο, προφανώς σε μια προσπάθεια να χωρίσουν την πόλη στα δύο.

Ταγιάνι: «Αυτά που είπε ο Ζελένσκι για τη Λιβύη δεν είναι αλήθεια»

«Δεν υπήρξε ποτέ κανένας συντονισμός, ούτε καν ο υπουργός Εξωτερικών το είπε, λέγοντας ότι θα μιλήσουν με τους συμμάχους στο μέλλον. Κανείς μας δεν ενημερώθηκε, κανείς δεν γνώριζε τίποτα για το τι έκαναν οι Ουκρανοί στη Λιβύη. Επομένως, αυτό που είπε ο Ζελένσκι δεν είναι αλήθεια».

Αυτό δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σχολιάζοντας την ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βεγγάζη της Λιβύης, στο περιθώριο της 43ης συνέλευσης της ANCI στη Βερόνα.

«Είναι σαφές ότι η Ιταλία δεν θέλει ο πόλεμος να επεκταθεί σε άλλα εδάφη και η σύγκρουση να εμπλέξει περαιτέρω τη Μεσόγειο», κατέληξε.

Ρέντσι: «Ο Ζελένσκι ή ο Ταγιάνι λένε ψέματα, πολύ σοβαρά»

«Αυτό που καταγγείλαμε χθες στη Γερουσία υποτιμάται δραματικά και είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της χώρας μας. Σήμερα, μετά τις δηλώσεις του Ζελένσκι και του Ταγιάνι, γνωρίζουμε ότι ένας από αυτούς λέει ψέματα. Λέει ψέματα ο Ζελένσκι ή ο Ταγιάνι; Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό», έγραψε ο Ματέο Ρέντσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κόντε για τα ουκρανικά drones στη Λιβύη: «Ο Μελόνι πρέπει να διευκρινίσει».

«Πρόσφατα μάθαμε ότι παρά τα τεσσεράμισι χρόνια οικονομικής, χρηματοοικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, ο Ζελένσκι δεν θεωρεί τη χώρα μας εταίρο. Μόλις δήλωσε ότι ενήργησε «σε συντονισμό με τους εταίρους του» σχετικά με τις επιθέσεις στη Λιβύη, στα ανοικτά των ακτών μας. Η κυβέρνησή μας δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν είχε καν προειδοποιηθεί για αυτές τις επιθέσεις: στην πράξη, έμαθε τα νέα από τα πρακτορεία τύπου όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης», δήλωσε ο ηγέτης του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, σε μήνυμα που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τις τελευταίες ημέρες», θυμάται, «είχα τονίσει τη σοβαρότητα αυτής της επίθεσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του στρατού μας, του προσωπικού μας στην Τριπολιτάνια και τα στρατηγικά μας συμφέροντα. Είχα επίσης προβλέψει ότι ήταν σαφές ότι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν συμβάλει στην υποστήριξη αυτής της επίθεσης. Τώρα η δήλωση του Ζελένσκι το επιβεβαιώνει αυτό. Η Τζόρτζια Μελόνι πρέπει να υποβάλει άμεσα έκθεση στο Κοινοβούλιο. Απαιτούνται επειγόντως διευκρινίσεις επειδή», καταλήγει ο Κόντε, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κομβικό σημείο καμπής στην ιταλική και ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική: ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων στην Ουκρανία, όπως δυστυχώς φοβόμασταν, εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο και θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα και κάθε προοπτική ειρήνης. Απαιτούνται διευκρινίσεις όχι μόνο εδώ στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη».

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