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Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) κατά τη διάρκεια εργασιών σε παράλληλο έργο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του Απιδεώνα Αχαΐας.

Θύμα του ατυχήματος είναι ένας 55χρονος εργάτης, χειριστής ειδικού ερπυστριοφόρου μηχανήματος τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας (μπάρες).

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εργάτης εργασίες τοποθέτησης μπαρών στο οδικό δίκτυο, όταν η ερπύστρια του μηχανήματος εγκλώβισε το πόδι του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατη σύνθλιψη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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