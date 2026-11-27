Μια απίστευτη υπόθεση, με τραγική κατάληξη, αποκαλύφθηκε σε δικαστική διαδικασία στη Βρετανία. Μια 54χρονη γιαγιά, η οποία είχε κηρυχθεί νεκρή από διασώστες, ξύπνησε αργότερα μέσα στο νεκροτομείο νοσοκομείου, κάτω από συνθήκες που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα οδυνηρές.

Η Όλιβ Μάρτιν υπέστη επιληπτική κρίση και κατέρρευσε στο σπίτι της, στο Ντάρλινγκτον, τον Οκτώβριο του 2023. Διασώστης της υπηρεσίας ασθενοφόρων North East Ambulance Service διαπίστωσε τον θάνατό της στο σημείο και στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Darlington Memorial Hospital.

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