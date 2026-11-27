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Με ένα βίντεο από στιγμές του στον ελληνικό κινηματογράφο αποχαιρετά η Φίνος Φιλμ τον Δημήτρη Καλλιβωκά που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Το βίντεο συνόδευσε με μία συγκινητική ανάρτηση, λέγοντας πως «η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας».

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας, τον αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά, Δημήτρη Καλλιβωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Ο Δημήτρης μπήκε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ το 1962 και συνεργάστηκε με τον Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι το 1971. Τον απολαύσαμε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν την εκλεκτή της καρδιάς τους – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος – αλλά και σε ρόλους γιατρού, καπετάνιου και εμίρη.

Πέρα όμως από τη γοητευτική κινηματογραφική του φυσιογνωμία, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός με βαθιά παιδεία και καλλιέργεια. Μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Αιμίλιου Βεάκη, διέγραψε μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο και απλώθηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής.

Με την έμφυτη ευγένειά του, το λεπτό του χιούμορ και την υποδειγματική του συνέπεια σε κάθε συνεργασία, υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπειας, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του. Μόλις πέρυσι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχαμε τη χαρά να τον τιμήσουμε για τη συνολική προσφορά του στον πολιτισμό και να τον θαυμάσουμε επί σκηνής να ανασύρει από τη μνήμη του πολύτιμες ιστορίες και στιγμές από τα χρόνια των γυρισμάτων.

Αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε για όλα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

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