Οι λευκές ίνες που βλέπετε δίπλα στον κρόκο όταν σπάτε ένα ωμό αυγό είναι φυσιολογικό μέρος της ανατομίας του και δεν χρειάζεται να τις αφαιρείτε πριν από το μαγείρεμα.

Μάλιστα, όσο πιο ευδιάκριτες είναι, τόσο πιο φρέσκο είναι συνήθως το αυγό.

Τι είναι οι λευκές ίνες στο ασπράδι του αυγού;

Ονομάζονται χαλάζες (chalazae) και αποτελούνται από πρωτεΐνες του ασπραδιού, οι οποίες σχηματίζουν δύο πυκνές ίνες, σαν στριμμένο κορδόνι, στις εκατέρωθεν πλευρές του κρόκου.

Καθώς σχηματίζεται το αυγό στο αναπαραγωγικό σύστημα της κότας, οι πρωτεΐνες αυτές οργανώνονται σε δομές που μοιάζουν με μικρά κορδόνια. Ο ρόλος τους είναι να συγκρατούν τον κρόκο κοντά στο κέντρο του αυγού, περιορίζοντας τις μετακινήσεις του μέσα στο ασπράδι.

Λειτουργούν, δηλαδή, σαν ένα φυσικό σύστημα “ανάρτησης” του κρόκου, ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το αυγό κινείται κατά την μεταφορά του.

Παρά την κάπως ασυνήθιστη εμφάνισή τους, οι χαλάζες δεν είναι... σκουλήκια, παράσιτα, ομφάλιος λώρος ή τμήμα ενός αναπτυσσόμενου εμβρύου κότας. Υπάρχουν τόσο στα γονιμοποιημένα όσο και στα μη γονιμοποιημένα αυγά.

Γιατί είναι πιο εμφανείς σε ορισμένα αυγά;

Στα φρέσκα αυγά, οι χαλάζες είναι συνήθως πιο συμπαγείς και έχουν έντονο λευκό χρώμα, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζουν εύκολα από το υπόλοιπο ασπράδι.

Με την πάροδο του χρόνου, το ασπράδι γίνεται πιο ρευστό, οι χαλάζες εξασθενούν και ο κρόκος μετακινείται πιο εύκολα από το κέντρο του αυγού. Η ηλικία της κότας μπορεί επίσης να επηρεάσει την πυκνότητα του ασπραδιού και, κατ' επέκταση, το πόσο ευδιάκριτες είναι οι ίνες.

Επομένως, η παρουσία μιας έντονης λευκής ίνας αποτελεί ένδειξη φρεσκάδας, αλλά η δυσκολία να τη διακρίνετε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αυγό έχει χαλάσει.

Είναι ασφαλές να τρώμε τις χαλάζες του αυγού;

Ναι. Οι χαλάζες είναι βρώσιμο μέρος του ασπραδιού και δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία.

Κατά το μαγείρεμα, οι πρωτεΐνες του ασπραδιού πήζουν και αποκτούν λευκό χρώμα. Γι' αυτό, σε ένα τηγανητό ή βραστό αυγό, οι ίνες συνήθως δεν ξεχωρίζουν πλέον με την ίδια ευκολία, αν και ενδέχεται να έχουν ελαφρώς διαφορετική υφή.

Πότε πρέπει να σας ανησυχήσει η εμφάνιση ενός ωμού αυγού

Άλλο η φυσιολογική λευκή ίνα δίπλα στον κρόκο και άλλο ο ασυνήθιστος αποχρωματισμός του ασπραδιού. Μην χρησιμοποιήσετε ένα αυγό εάν, μόλις το σπάσετε, παρατηρήσετε:

Έντονη, δυσάρεστη οσμή.

Ασπράδι με ασυνήθιστη πρασινωπή απόχρωση.

Ασπράδι που παρουσιάζει ασυνήθιστο ιριδισμό.

Οι συγκεκριμένοι αποχρωματισμοί μπορεί να οφείλονται σε ανάπτυξη βακτηρίων, όπως οι ψευδομονάδες.

Ωστόσο, ένα αυγό μπορεί να περιέχει σαλμονέλα ακόμη και όταν έχει άθικτο κέλυφος, φυσιολογική εμφάνιση και οσμή. Γι' αυτό, η φρεσκάδα δεν πρέπει να συγχέεται με την μικροβιολογική ασφάλεια.

Διατηρείτε τα αυγά στο ψυγείο, πλένετε τα χέρια και τα σκεύη μετά την επαφή με ωμό αυγό και μαγειρεύετε τόσο το ασπράδι όσο και τον κρόκο μέχρι να πήξουν. Για συνταγές στις οποίες το αυγό παραμένει ωμό, όπως η σπιτική μαγιονέζα, χρησιμοποιείτε παστεριωμένα αυγά ή παστεριωμένα προϊόντα αυγού.

Είναι το μικρό στίγμα πάνω στον κρόκο το ίδιο πράγμα;

Όχι. Πρόκειται για τον βλαστικό δίσκο, δηλαδή το σημείο από το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το έμβρυο εφόσον το αυγό έχει γονιμοποιηθεί. Η παρουσία του από μόνη της δεν σημαίνει ότι υπάρχει έμβρυο στο αυγό.

Συμπέρασμα

Η λευκή ίνα δίπλα στον κρόκο δεν είναι λόγος να πετάξετε ένα αυγό. Αντιθέτως, είναι φυσικό στοιχείο της δομής του και συχνά ένδειξη φρεσκάδας. Η ασφαλής κατανάλωση, όμως, εξαρτάται από τη σωστή συντήρηση και το επαρκές μαγείρεμα.

Πηγές: