Μεσολόγγι: Μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες», αναφέρει το μήνυμα
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Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του Μεσολογγίου, προειδοποιώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή.
«Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες», αναφέρει το μήνυμα.
Παράλληλα, οι κάτοικοι προτρέπονται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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