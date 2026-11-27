Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας γέμισε την πόλη με χαμόγελα, συγκινήσεις και ξεχωριστές στιγμές, καθώς 85.000 δρομείς κάθε ηλικίας έγιναν μέρος μιας μοναδικής αθλητικής γιορτής, βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία.

Καθένας έχει τη δική του αγαπημένη διαδρομή, το δικό του κίνητρο και μια ξεχωριστή ιστορία πίσω από κάθε του βήμα. Άλλοι τρέχουν για να ξεπεράσουν τα όριά τους, άλλοι για τους ανθρώπους που αγαπούν, για ένα όνειρο που έγινε στόχος ή απλώς για τη χαρά της συμμετοχής.

Οι δρομείς των 5km Universities Night Run Αllwyn αποκάλυψαν στην Allwyn Hellas γιατί τρέχουν, αποδεικνύοντας πως πίσω από κάθε συμμετοχή κρύβεται μια διαφορετική αιτία.

Δείτε τις απαντήσεις τους στο παρακάτω βίντεο:

Δεν τρέχουν όλοι για τον ίδιο λόγο. Ποιος είναι ο δικός σου;

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