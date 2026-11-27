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Η Black Friday κορυφώνεται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ωστόσο οι προσφορές δεν σταματούν εδώ, καθώς συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Τη σκυτάλη παίρνει η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Για αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή στο συνηθισμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να εξυπηρετούν το κοινό από τις 06:00 έως τις 21:00.

Στην πλειονότητά τους, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ τα πολυκαταστήματα ανοίγουν συνήθως στις 09:00 και κλείνουν στις 20:00.

Το ωράριο των καταστημάτων την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου αποτελεί μία από τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, με το προβλεπόμενο ωράριο να διαμορφώνεται από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ειδικότερα, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα είναι 11:00–18:00. Αντίθετα, τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει ξεχωριστά εάν θα ανοίξει, επομένως οι καταναλωτές καλούνται να ενημερωθούν εκ των προτέρων για το ωράριο του καταστήματος που επιθυμούν να επισκεφθούν.

Ποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν την Κυριακή

Η δυνατότητα κυριακάτικης λειτουργίας αφορά και τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα ή όλες οι αλυσίδες. Μέχρι στιγμής, τα ωράρια που έχουν γίνει γνωστά διαμορφώνονται ως εξής:

Lidl: Επιλεγμένα καταστήματα θα λειτουργήσουν, με το ωράριο να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή.

Επιλεγμένα καταστήματα θα λειτουργήσουν, με το ωράριο να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. My market: Έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 15:00.

Έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 15:00. Σκλαβενίτης: Το κατάστημα που βρίσκεται στο Smart Park, στα Σπάτα, θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Το κατάστημα που βρίσκεται στο Smart Park, στα Σπάτα, θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00. ΑΒ Βασιλόπουλος: Ορισμένα καταστήματα διαθέτουν ειδικό ωράριο για την Κυριακή. Ενδεικτικά, το κατάστημα στην οδό Πειραιώς 86 αναφέρει ωράριο 11:00–20:00.

Αντίστοιχα, τα μικρότερα καταστήματα, όπως τα Shop&Go και Local, ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφορετικά ωράρια, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγχουν τις επίσημες ιστοσελίδες των αλυσίδων ή τους διαθέσιμους καταλόγους καταστημάτων πριν από την επίσκεψή τους.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα την εορταστική περίοδο

Μετά την περίοδο της Black Friday, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο εορταστικό ωράριο, το οποίο ξεκινά επίσημα στις 10 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου, τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν και τις ακόλουθες Κυριακές:

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 11:00–16:00

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: 11:00–18:00

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: 11:00–18:00

Τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα μπορούν, όπου προβλέπεται, να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Ποιες ημέρες θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα

Κατά τη διάρκεια των εορτών, τα εμπορικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, αλλά ούτε και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027, ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εισηγείται να μην ανοίξουν τα καταστήματα ούτε το Σάββατο 2 Ιανουαρίου.

Όσον αφορά τις παραμονές των εορτών, για την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, καθώς και για την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς, προτείνεται τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο, από τις 09:00 έως τις 18:00.

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