Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του γιου του - Απολογείται σήμερα

Snapshot Ο 36χρονος γιος του 67χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες θα απολογηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αρνούμενος την εμπλοκή του.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο, πιθανότατα σφυρί, που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό του θανάτου ως εγκληματικής ενέργειας.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου, καθώς και μαρτυρίες για συχνούς καβγάδες μεταξύ πατέρα και γιου, αποτέλεσαν βασικά στοιχεία για τη σύλληψή του.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η περιγραφή του γιου για τα γεγονότα και τον τόπο του εγκλήματος δεν συμφωνούσε με τα ευρήματα και συγκέντρωσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας για την περαιτέρω έρευνα.

Ο 36χρονος είχε ισχυριστεί αρχικά ότι η δολοφονία οφειλόταν σε ληστεία από νεοεισερχόμενους γείτονες, αλλά η αστυνομική έρευνα αναίρεσε αυτόν τον ισχυρισμό. Snapshot powered by AI

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα (04.11.2026) ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στις Σέρρες. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά τις καταθέσεις του φέρονται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας και στη σύλληψή του.

Ο Γιώργος Χατζίδης εντοπίστηκε νεκρός την 1η Αυγούστου μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες. Αρχικά, ο θάνατός του δεν είχε αποδοθεί σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο 67χρονος είχε δολοφονηθεί. Από την πρώτη στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε ο γιος του, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης.

Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, ο 36χρονος διακήρυττε την αθωότητά του, ενώ είχε προειδοποιήσει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων δημοσιεύουν πληροφορίες που τον συνδέουν με τη δολοφονία. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη στάση που θα κρατήσει κατά τη σημερινή απολογία του.

Τα στοιχεία που τον έβαλαν στο κάδρο των ερευνών

Ο 67χρονος διέμενε στο ισόγειο πολυκατοικίας στις Σέρρες. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, ο γιος του, ο οποίος κατοικούσε σε διαφορετικό σπίτι αλλά τον επισκεπτόταν συχνά, ήταν εκείνος που τον εντόπισε νεκρό.

Στο εσωτερικό του σπιτιού επικρατούσε αναστάτωση, ενώ αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις ότι ο θάνατος ενδεχομένως να οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Το πόρισμα, ωστόσο, της ιατροδικαστικής εξέτασης που ακολούθησε ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς κατέδειξε ότι ο 67χρονος είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Ειδικότερα, ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία είχαν προκληθεί από αμβλύ αντικείμενο, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στη χρήση σφυριού.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις μαρτυρίες γειτόνων, οι οποίοι είχαν αναφέρει ότι άκουγαν συχνά καβγάδες ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο. Ο ίδιος ο 36χρονος είχε παραδεχθεί, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν πάντα ομαλές, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο πατέρας του τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Παρά τις προστριβές, πάντως, επέμενε ότι τον αγαπούσε.

Στις πρώτες καταθέσεις του, ο 36χρονος είχε υποστηρίξει ότι ο πατέρας του είχε κάνει ανάληψη χρημάτων λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του. Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι νεοεγκατεστημένοι γείτονες εισέβαλαν στο σπίτι, τον λήστεψαν και στη συνέχεια τον σκότωσαν.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας φέρονται να ήταν οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε, τόσο κατά τις καταθέσεις του στις αστυνομικές αρχές όσο και στις δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης. Οι ισχυρισμοί του για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε στο σπίτι, τον τρόπο με τον οποίο εισήλθε σε αυτό και το πώς εντόπισε τον πατέρα του παρουσίαζαν αποκλίσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ο 67χρονος δεν ταίριαζε με την περιγραφή που είχε δώσει ο γιος του. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκε επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών.

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