Σέρρες: Συνελήφθη ο γιος του Γιώργου Χαντζίδη για τη δολοφονία του πατέρα του

Snapshot Ο γιος του Γιώργου Χαντζίδη συνελήφθη στις Σέρρες με ένταλμα για τη δολοφονία του πατέρα του.

Ο 68χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του χωρίς εξωτερικά τραύματα και χωρίς ίχνη διάρρηξης.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε εσωτερικά τραύματα από θλων όργανο στην κοιλιακή χώρα του θύματος.

Οι τραυματισμοί οδήγησαν τις έρευνες σε κατεύθυνση εγκληματικής ενέργειας. Snapshot powered by AI

Συνελήθη σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ο γιος του Γιώργου Χαντζίδη που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες, την 1η Αυγούστου.

Ο 36χρονος συνελήφθη στις Σέρρες, μετά από ένταλμα, που, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, εκδόθηκε σε βάρος του.

Τον 68χρονο είχε βρει νεκρό ο γιος του και κατά πληροφορίες, δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 68χρονος έφερε εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο, πιθανότητα σφυρί η ματσόλα, με αποτέλεσμα οι έρευνες να στραφούν στην κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας.

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