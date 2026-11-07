«Μην αρχίσω από τώρα τα κινέζικα, ας μείνω στην Κινέζα!»: Το ξέσπασμα της Αγγελικής Νικολούλη

Ξέσπασε η Αγγελική Νικολούλη κατά την διάρκεια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής, αφού, όπως αποκάλυψε, η δημοσιογραφική της ομάδα δέχτηκε απειλές, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε στις Σέρρες, για την υπόθεση δολοφονίας του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ομάδα της για υπόθεση στις Σέρρες, τονίζοντας πως η εκπομπή θα συνεχίσει να παρουσιάζει τα ευρήματά της, ακόμη κι αν αυτά ενοχλούν, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, πως κανείς δεν πρόκειται να εμποδίσει τη δημοσιογραφική τους έρευνα.

«Θα δούμε όλα τα νεότερα στοιχεία, αλλά και τα ντοκουμέντα που η εκπομπή παρουσιάζει, ασχέτως αν ενοχλούν κάποιους. Έχουμε μάθει με προσοχή, με λεπτότητα και με σεβασμό προς όλες τις πλευρές να παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία. Δεν θα φιμώσει κανείς την έρευνά μας. Εντάξει; Το λέω γιατί συμβαίνουν διάφορα τις τελευταίες ημέρες. Κάναμε μια έρευνα επί τόπου, έχουμε ντοκουμέντα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η δημοσιογράφος έκανε λόγο για απειλές που έχει δεχτεί τις τελευταίες ημέρες η εκπομπή. «Απειλές και τέτοιες καταστάσεις, που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, όχι στο Τούνελ. Αλλού εντάξει. Μην αρχίσω από τώρα τα κινέζικα. Ας μείνω στην Κινέζα! Για όνομα του Θεού», κατέληξε και συνέχισε με την παρουσίαση νεών, ιδιαίτερα σημαντικών στοιχείων για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ.

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