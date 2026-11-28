Μια άγνωστη πτυχή του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος είναι τα γεγονότα του 1914-1916. Στην Αλβανία επικρατούσε χάος, που οδήγησε τελικά στην εκδίωξη στις 3/9/1914 του Γερμανού πρίγκιπα Wied που είχε διοριστεί βασιλιάς της χώρας από τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Τελείως αυθαίρετα, Πρόεδρος της χώρας η οποία σπαρασσόταν από εμφύλιες συγκρούσεις αυτοανακηρύχθηκε, με τη στήριξη φανατικών οπαδών του ο Esad Pasha Toptani (17/9/1914) που είχε καταφύγει προηγουμένως, στην Ιταλία.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις δίνουν τη συγκατάθεση τους για να ανακαταλάβει η Ελλάδα τη Βόρεια Ήπειρο

Στο μεταξύ, στην Ευρώπη είχε ξεσπάσει ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Μεγάλες Δυνάμεις βλέποντας όσα γίνονταν στην Αλβανία και καθώς δεν ήθελαν ο πόλεμος να επεκταθεί στη Νότια Βαλκανική, κάτι που τελικά δεν αποφεύχθηκε, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στην Ελλάδα για ανακατάληψη της Βορείου Ηπείρου.

Η όλη επιχείρηση ανατέθηκε στην VIII (8η) Μεραρχία του Ελληνικού Στρατού. Άρχισε την προέλαση της στις 19/10/1914 και την ολοκλήρωσε την 1/11/1914, όταν ελληνικές δυνάμεις, υπό τον, τότε Συνταγματάρχη Αναστάσιο Παπούλα απελευθέρωσαν την Πρεμετή. Η Ελληνική Κυβέρνηση, με την υπ’ αριθμό 36411/1210.1914 τηλεγραφική εγκύκλιό της γνωστοποιούσε στις Μεγάλες Δυνάμεις την ανακατάληψη της Βορείου Ηπείρου.

Στις 23/10/1914, στον Μητροπολιτικό ναό Κορυτσάς χοροστατούντος του Μητροπολίτη Γερμανού έγινε δοξολογία για τη δεύτερη απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου, παρουσία Ελλήνων στρατιωτικών και πλήθους λαού.

Ήταν παρόντες επίσης άνδρες του αυτονομιακού στρατού και εθελοντές αξιωματικοί από την Ελλάδα, με επικεφαλής τους Γεώργιο Κονδύλη και Γεώργιο Τσόντο Βάρδα που αποθεώθηκαν. Από τις 24/10/1914 έπαψε να υπάρχει η προσωρινή κυβέρνηση της Βορείου Ηπείρου, που με επικεφαλής τον πρόεδρο της, Γεώργιο Χρηστάκη Ζωγράφο παρέδωσε την εξουσία της στις ελληνικές στρατιωτικές Αρχές, με προκήρυξη που εξέδωσε στο Αργυρόκαστρο.

O Γεώργιος Τσόντος

Η νέα εμπλοκή της Ιταλίας στο Βορειοηπειρωτικό - Η μυστική Συνθήκη του Λονδίνου

Η είσοδος του Ελληνικού Στρατού στη Βόρεια Ήπειρο και η διαφαινόμενη, οριστική πλέον, ένωσή της με την Ελλάδα θορύβησε τους Ιταλούς, οι οποίοι έβλεπαν τα όνειρά τους για την ίδρυση κράτους - προτεκτοράτου, της Αλβανίας, να ναυαγούν.

Μετά από αμφιταλαντεύσεις, η Ιταλία τάχθηκε στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, από τα τέλη Μαΐου του 1915. Με συναίνεση των Βρετανών, η Ιταλία αποβίβασε ναύτες στη Σάσωνα στις 30/10/1914. Η Σάσων, το βορειότερο νησί από τα Επτάνησα, που ανήκε στην Ελλάδα από το 1864, οπότε τα νησιά του Ιονίου ενσωματώθηκαν στη χώρα μας είχε δοθεί με νόμο της κυβέρνησης Βενιζέλου στην Αλβανία, τον Μάιο του 1914.

Ένοπλες Βορειοηπειρώτισσες, Αύγουστος 1914

Στις 24/12/1914 η Ιταλία κατέλαβε στρατιωτικά το λιμάνι της Αυλώνας. Μόνο η Αυστρία, μία από τις Κεντρικές Δυνάμεις διαμαρτυρήθηκε διπλωματικά προς τη Ρώμη στις 12/2/1915. Η Ιταλία απάντησε μετά από 3 μήνες, στις 20/5/1915 ισχυριζόμενη ότι είναι μέλος της Πρεσβευτικής Διάσκεψης του Λονδίνου, η οποία δημιούργησε την Αλβανία.

Ένοπλες Ηπειρώτισσες στο Αργυρόκαστρο το 1914

Στις 26/4/1915 υπογράφτηκε μυστική Συνθήκη στο Λονδίνο, ανάμεσα στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Με βάση το άρθρο 6 της Συνθήκης η Σάσων, το λιμάνι της Αυλώνας, η περιοχή μέχρι τις εκβολές του Αώου και τα όρια της Χιμάρας, προς νότο περνούσαν σε ιταλική διοίκηση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ίδιας Συνθήκης, η Ιταλία αναλάμβανε τη δημιουργία μικρού ουδέτερου αυτόνομου αλβανικού κράτους και της δινόταν το δικαίωμα να χειρίζεται τις εξωτερικές σχέσεις του.

Στην Ελλάδα, με την ίδια Συνθήκη δινόταν ολόκληρη η Βόρεια Ήπειρος, με την προϋπόθεση ότι τα στενά ανάμεσα στην Κέρκυρα και τα παράλια της Ηπείρου θα ήταν στο εξής “ουδέτερος”.

Δεν είναι βέβαιο, ότι για να συμβούν όλα αυτά έπρεπε η Ελλάδα να μπει στον πόλεμο, τασσόμενη με τις Δυνάμεις της Αντάντ, όπως αναφέρουν κάποιες πηγές.

Με ροζ-κόκκινο χρώμα η Βόρεια Ήπειρος

Ο Εθνικός Διχασμός - Διαδοχικές εκλογές και κυβερνήσεις - Βορειοηπειρώτες εκλέγονται στην Ελληνική Βουλή

Κι ενώ δινόταν στην Ελλάδα η μεγαλύτερη, ίσως, ευκαιρία να προσαρτήσει τη Βόρεια Ήπειρο, ο Εθνικός Διχασμός είχε κάνει την εμφάνισή του. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος είχαν έντονη διαφωνία για το αν πρέπει ή όχι η χώρα μας να εμπλακεί στον “Μεγάλο Πόλεμο”.

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος

Ο πρώτος επέμενε στη ουδετερότητα, ενώ ο Βενιζέλος ήθελε η Ελλάδα να “βγει” σε αυτόν, στο πλευρό της Αντάντ. Λόγω αυτής της διαφωνίας, ο Βενιζέλος στις 21/2/1915 υπέβαλε την παραίτησή του. Στις 24/2/1915 ορκίστηκε πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης, ο Δημήτριος Γούναρης. Υπουργός Εξωτερικών ανέλαβε ο Γ. Χ. Ζωγράφος, Πρόεδρος της Προσωρινής Κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου.

O Γεώργιος Χρηστάκης Ζωγράφος

Στις 31/5/1915 έγιναν εκλογές. Τις κέρδισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τότε εκλέχτηκαν οι πρώτοι Βορειοηπειρώτες βουλευτές, που όμως δεν έγιναν δεκτοί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από άρνηση του Βενιζέλου.

Λόγω της συνεχιζόμενης διαμάχης του με τον Κωνσταντίνο, ο Βενιζέλος παραιτήθηκε. Ο βασιλιάς ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης στον Κωνσταντινουπολίτη, Στέφανο Σκουλούδη, ο οποίος προκήρυξε εκλογές για τις 6/12/1915. Σε αυτές πήραν μέρος και οι Βορειοηπειρώτες, σύμφωνα με Νόμο του Ελληνικού Κράτους.

O Ελευθέριος Βενιζέλος

Οι βουλευτές από τη Βόρειο Ήπειρο που εκλέχτηκαν τότε ήταν οι εξής: Ιωάννης Αδαμίδης, Κωνσταντίνος Πολένας, Σωτήριος Χαρισιάδης, Κωνσταντίνος Σκενδέρης, Ευκλείδης Σώτος και Δημήτριος Ζήκος (από τον νομό Κορυτσάς) και Δημήτριος Δούλης, Σπύρος Σπυρομήλιος (ο θρυλικός Χιμαριώτης οπλαρχηγός), Βασίλειος Σωτηριάδης, Πέτρος Ζάππας, Θεμιστοκλής Μπαμίχας, Κυριάκος Κυρίτσης, Χριστόδουλος Γιόσκας, Βασίλειος Πουτέτσης και Θεμιστοκλής Αδαμίδης (από τον νομό Αργυροκάστρου).

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος γράφει ότι: “Κατά την είσοδό τους στην Ελληνική Βουλή, οι συνάδελφοί τους, τους υποδέχτηκαν με ζητωκραυγές” (“ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ”, 1992).

Βορειοηπειρώτες βουλευτές με τον Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως

Οι εκλεγμένοι Βορειοηπειρώτες βουλευτές συμμετείχαν στις εργασίες της Α’ Συνόδου της Βουλής των Ελλήνων, που ξεκίνησαν στις 11/1/1916. Η Ελληνική Κυβέρνηση με Βασιλικό Διάταγμα στις 20/3/1916 κήρυξε επίσημα την προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου. Να σημειώσουμε, ότι ο Ελ. Βενιζέλος δεν συμμετείχε στις εκλογές της 6/12/1915, γιατί τις θεωρούσε παράνομες…

Ο Στέφανος Σκουλούδης

Τα γεγονότα στη συνέχεια

Οι Αγγλογάλλοι, έξαλλοι από την ουδετερότητα της χώρας μας υποχρέωσαν σε παραίτηση την κυβέρνηση Σκουλούδη (11/6/1916).

Ακολούθησαν οι κυβερνήσεις Ζαΐμη και Καλογερόπουλου, που υποχρεώθηκαν επίσης να παραιτηθούν. Με τον ναυτικό αποκλεισμό του Πειραιά (18/10/1916), ο Κωνσταντίνος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί και ο ίδιος και να αναχωρήσει για το εξωτερικό.

Επωφελούμενοι από τον Εθνικό Διχασμό, οι Ιταλοί κατέλαβαν τον Αύγουστο του 1916 τη Χιμάρα και το Τεπελένι και ως το τέλος του ίδιου χρόνου, μετά την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων, ολόκληρη τη Βόρεια Ήπειρο.

Στις 3 Ιουνίου 1917, οι Ιταλοί εισβολείς κήρυξαν πανηγυρικά την ενοποίηση και την ανεξαρτησία της Αλβανίας κάτω από την ιταλική κυριαρχία. Οι Ιταλοί έφτασαν στα Ιωάννινα, τα οποία και κατέλαβαν στις 25/5/1916.

Ιταλοί στρατιωτικοί στην Κόνιτσα, Οκτώβριος 1917

Τρεις μέρες αργότερα όμως, όταν 4 Συντάγματα του Ιταλικού Στρατού επιχείρησαν να κατέβουν νοτιότερα έπαθαν πανωλεθρία στο Μπιζάνι, από 3 ελληνικά Τάγματα και εγκατέλειψαν κακήν κακώς την πρωτεύουσα της Ηπείρου, υποχωρώντας προς το Καλπάκι.

Εκεί, όπου το 1940 υπέστησαν νέα συντριβή δικαιώνοντας όσους πιστεύουν ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται...

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