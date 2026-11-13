Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι
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- Συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη στο Μαρούσι για να της κλέψουν τη χρυσή αλυσίδα.
- Η ληστεία συνέβη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026 κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ.
- Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος και δείχνει τους δράστες να αρπάζουν την αλυσίδα και να ρίχνουν την ηλικιωμένη στο έδαφος.
- Η γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας και χτυπώντας σε κολωνάκι πριν καταλήξει στην άσφαλτο.
- Περαστικοί προσέφεραν βοήθεια στην ηλικιωμένη μετά την επίθεση.
Συνελήφθησαν οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, με σκοπό να της αρπάξουν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, προχώρησε η Αστυνομία.
Η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12.11.2026), σε κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας καρέ καρέ την επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης.
Στο οπτικό υλικό φαίνονται οι τρεις άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής να πλησιάζουν τη γυναίκα, η οποία περπατά στο πεζοδρόμιο. Ένας από αυτούς την αιφνιδιάζει και της τραβά τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει με δύναμη στο έδαφος. Κατά την πτώση της χτυπά σε κολωνάκι και καταλήγει στην άσφαλτο.
Αμέσως μετά την αρπαγή, οι τρεις δράστες απομακρύνονται τρέχοντας, ενώ η γυναίκα παραμένει πεσμένη στο οδόστρωμα. Περαστικοί που αντιλαμβάνονται το περιστατικό σπεύδουν να της προσφέρουν βοήθεια.