Rosalía: Σάρωσε στα Latin Grammy 2026 με πέντε βραβεία - Συγκινημένη η τραγουδίστρια

Κατέκτησε, μεταξύ άλλων, το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το «LUX»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Rosalía: Σάρωσε στα Latin Grammy 2026 με πέντε βραβεία - Συγκινημένη η τραγουδίστρια
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  • Η Rosalía κέρδισε πέντε βραβεία στα Latin Grammy 2026, συμπεριλαμβανομένων των Άλμπουμ της Χρονιάς και Τραγουδιού της Χρονιάς για το άλμπουμ «LUX» και το τραγούδι «La Perla».
  • Το άλμπουμ «LUX» απέσπασε επίσης τα βραβεία Καλύτερου Εναλλακτικού Μουσικού Άλμπουμ, Καλύτερου Ποπ Τραγουδιού και Καλύτερου Μουσικού Βίντεο Μικρής Διάρκειας.
  • Η Rosalía έκανε συγκινητική αναφορά στον Juanes, ο οποίος τη στήριξε στα πρώτα βήματα της καριέρας της, και αφιέρωσε τα βραβεία στην οικογένεια και τους φίλους της.
  • Η φετινή νίκη είναι η τρίτη φορά που η Rosalía κερδίζει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς, μετά τα «El Mal Querer» το 2019 και «Motomami» το 2022.
  • Το «LUX» χαρακτηρίζεται από ορχηστρικές ενορχηστρώσεις και κλασικές επιρροές, ενώ η Rosalía το περιγράφει ως ένα νέο στάδιο στην καλλιτεχνική της πορεία.
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Μεγάλη πρωταγωνίστρια των Latin Grammy 2026 αναδείχθηκε η Rosalía, καθώς απέσπασε πέντε από τα επτά βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του νέου της άλμπουμ «LUX». Η Ισπανίδα τραγουδίστρια κατέκτησε, μεταξύ άλλων, τα δύο σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, εκείνα για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς.

Η 27η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Λας Βέγκας, με τη Rosalía να κερδίζει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το «LUX», αλλά και το Τραγούδι της Χρονιάς για το «La Perla», το οποίο ερμηνεύει μαζί με τους Yahritza y Su Esencia.

Στις υπόλοιπες διακρίσεις της περιλαμβάνονται τα βραβεία Καλύτερου Εναλλακτικού Μουσικού Άλμπουμ για το «LUX», Καλύτερου Ποπ Τραγουδιού για το «La Perla» και Καλύτερου Μουσικού Βίντεο Μικρής Διάρκειας για το «Sauvignon Blanc». Παράλληλα, το άλμπουμ απέσπασε και το βραβείο Καλύτερου Ηχογραφημένου Άλμπουμ, το οποίο απονέμεται στην ομάδα των επαγγελματιών που εργάστηκαν στην ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering.

Η συγκινητική αναφορά στον Juanes και η αφιέρωση στην οικογένειά της

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η Rosalía ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς από τον Κολομβιανό τραγουδιστή και συνθέτη Juanes, στον οποίο έκανε μια ξεχωριστή αναφορά, θυμούμενη τη στήριξή του στα πρώτα βήματα της καριέρας της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι εσύ αυτός που μου δίνει το βραβείο. Είναι απίστευτο. Ήσουν ένας από τους πρώτους που βρέθηκαν στις συναυλίες μου, όταν υπήρχαν μόλις 100 άνθρωποι σε έναν χώρο στη Μαδρίτη», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε την οικογένεια και τους φίλους της για τη διαδρομή της μέχρι σήμερα, αφιερώνοντάς τους τη διάκριση.

https://www.instagram.com/reel/DfrRnVlB-NT/

«Ευχαριστώ τον Θεό, τους αγαπημένους μου, την οικογένεια και τους φίλους μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και που με διαμορφώσατε και με κάνατε αυτό που είμαι σήμερα», ανέφερε.

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια μίλησε για τις φιλοδοξίες της, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως έχει ακόμη πολλά να μάθει, αλλά πιστεύει στις δυνατότητές της: «Ξέρω ότι πιθανότατα δεν έχω κάνει ακόμη την καλύτερη δουλειά μου, αλλά ξέρω ότι έχω όλα όσα χρειάζονται για να γίνω η καλύτερη».

Η τρίτη νίκη της Rosalía στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς

Η φετινή διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Rosalía, καθώς είναι η τρίτη φορά που κατακτά το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Latin Grammy. Είχαν προηγηθεί οι επιτυχίες των δίσκων «El Mal Querer» το 2019 και «Motomami» το 2022.

Με το «LUX», η καλλιτέχνιδα ακολούθησε μια διαφορετική μουσική κατεύθυνση, συνδυάζοντας ορχηστρικές ενορχηστρώσεις, κλασικές επιρροές και πνευματικές αναφορές. Μάλιστα, περιέγραψε τη δημιουργία του ως ένα άλμα στο άγνωστο, εξηγώντας ότι κάθε άλμπουμ της αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό στάδιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

Η Rosalía άνοιξε και τη φετινή τελετή με ένα medley των τραγουδιών «La Rumba del Perdón», «La Perla» και «Dios Es Un Stalker», μεταφέροντας στη σκηνή την ιδιαίτερη αισθητική του νέου της δίσκου.

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