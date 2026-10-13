«Έχω hangover από τη Rosalia»:Τι είδε η Νομπελίστρια Αν Κάρσον στη συναυλία της σταρ και έγινε viral

Snapshot Αν Κάρσον, Νομπελίστρια Λογοτεχνίας 6, περιγράφει τη συναυλία της Rosalia στο Σικάγο ως μια έντονη καιδόν θρησκευτική εμπειρία.

Η ποιήτρια εντυπωσιάστηκε από τη φωνή και την ικανότητα της Rosalia να ελέγχει και να αξιοποιεί την ενέργεια του κοινού.

Η Rosalia παρουσιάζεται ως ένα «θρησκευτικό δοχείο» που συγκεντρώνει την ένταση και τη συγκίνηση χιλιάδων θεατών, δημιουργώντας μια σχεδόν ιερή ατμόσφαιρα.

Παρά την κοινή εμπειρία, η Κάρσον επισημαίνει ότι κάθε θεατής βιώνει τη συναυλία ατομικά, χωρίς να δημιουργείται απαραίτητα αίσθηση πραγματικής κοινωνίας μεταξύ τους.

Η Αν Κάρσον είναι μια ιδιαίτερα ιδιωτική λογοτέχνης, γνωστή για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της που συνδυάζει την κλασική παράδοση με σύγχρονες μορφές. Snapshot powered by AI

«Έχω hangover από τη Rosalia». Με αυτή την απρόσμενη φράση ξεκινά το κείμενό της για την Ισπανίδα τραγουδίστρια η Άν Κάρσον, η Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφος που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Το άρθρο της, που δημοσιεύτηκε στο London Review of Books μετά τη συναυλία της Rosalia στο Σικάγο στις 20 Ιουνίου, επανήλθε στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση της βράβευσής της, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά της συγγραφέα που συνήθως αποφεύγει τη δημοσιότητα.

Η Αν Κάρσον δεν επιχειρεί μια συνηθισμένη μουσική κριτική. Αντίθετα, καταγράφει την εμπειρία μιας συναυλίας που την εντυπωσίασε με την ένταση, τον ήχο και τη δύναμη της παρουσίας της Rosalia πάνω στη σκηνή. Εκεί όπου χιλιάδες θεατές τραγουδούν, χορεύουν και αντιδρούν σε κάθε κίνηση της καλλιτέχνιδας, η συγγραφέας αναζητά κάτι περισσότερο από τη γοητεία μιας ποπ σταρ...

«Η φωνή της είναι ένα θαύμα»

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο την Κάρσον είναι η ικανότητα της Rosalia να ελέγχει την ενέργεια του πλήθους. Σε μια συναυλία με περίπου 20.000 ανθρώπους, οι κραυγές, τα χειροκροτήματα και οι αντιδράσεις των θεατών γίνονται μέρος του ίδιου του θεάματος. Η τραγουδίστρια δεν φαίνεται απλώς να δέχεται αυτή την ένταση, αλλά να την αξιοποιεί, μετατρέποντάς την σε επιπλέον ενέργεια για την εμφάνισή της.

Η Rosalia φτάνει στην 24η ετήσια τελετή απονομής των Latin Grammy Awards στη Σεβίλλη της Ισπανίας, στις 16 Νοεμβρίου 2023. Invision/AP/Αρχείου

Η συγγραφέας στέκεται ιδιαίτερα στη φωνή της, την οποία περιγράφει ως κάτι εξαιρετικό, ικανό να ενισχύσει τη σχεδόν υπερβατική αίσθηση που δημιουργεί η συναυλία. Εκτιμά, μάλιστα, ότι η Rosalia θα μπορούσε με τα χρόνια να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη, σχεδόν θαυματουργή σκηνική δύναμη.

Η παρατήρησή της δεν αφορά μόνο τις φωνητικές δυνατότητες της τραγουδίστριας. Αφορά και την επίδραση που ασκεί στους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί της, οι οποίοι αντιδρούν ακόμη και στην πιο μικρή κίνηση ή ανάσα της.

Η Rosalia ως «θρησκευτική εμπειρία»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του κειμένου είναι ο τρόπος με τον οποίο η Αν Κάρσον συνδέει τη συναυλία με τη θρησκευτική εμπειρία. Δεν την απασχολεί τόσο το αν η ίδια η Rosalia πιστεύει σε κάτι, όσο το γεγονός ότι το κοινό φαίνεται να της αποδίδει μια σχεδόν ιερή διάσταση.

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί την εικόνα ενός «θρησκευτικού δοχείου», ενός προσώπου που συγκεντρώνει πάνω του την ένταση, την επιθυμία και τη συγκίνηση χιλιάδων ανθρώπων. Στα μάτια του κοινού, η τραγουδίστρια γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από μια καλλιτέχνιδα που ερμηνεύει τραγούδια: γίνεται το επίκεντρο μιας εμπειρίας που μοιάζει να ξεπερνά τα όρια της μουσικής.

Η Αν Κάρσον παρατηρεί, παράλληλα, ότι το κοινό απαιτεί από τους καλλιτέχνες κάτι σχεδόν ηρωικό. Θέλει να τους βλέπει να υπερβαίνουν τα όριά τους, να δίνουν τα πάντα πάνω στη σκηνή και να ανταποκρίνονται σε μια λατρεία που δύσκολα μπορεί να αντέξει οποιοσδήποτε άνθρωπος.

Η Rosalia, όπως περιγράφει η συγγραφέας, μοιάζει να ανταποκρίνεται σε αυτή την απαίτηση, τραγουδώντας με τέτοια ένταση ώστε να κάνει το κοινό να αισθάνεται πως παρακολουθεί κάτι σχεδόν αδύνατο.

Το παράδοξο μιας συναυλίας με 20.000 ανθρώπους

Παρά τον ενθουσιασμό της, η Αν Κάρσον εντοπίζει και μια πιο αμφίσημη πλευρά της εμπειρίας. Σε αντίθεση με άλλες συναυλίες, όπου η κοινή αγάπη για τη μουσική μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση συντροφικότητας ανάμεσα στους θεατές, στη συναυλία της Rosalia η εμπειρία μοιάζει περισσότερο ατομική.

Κάθε θεατής φαίνεται να βιώνει τη δική του προσωπική σχέση με την τραγουδίστρια, να είναι απορροφημένος από τη δική του φαντασίωση και να φαντάζεται μια ξεχωριστή ζωή δίπλα της. Έτσι, ενώ χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μοιράζονται την ίδια ένταση, δεν είναι βέβαιο ότι δημιουργείται πραγματική σύνδεση μεταξύ τους.

https://www.instagram.com/p/DeZ09cgDfqi/

Η Rosalia κατορθώνει να ενώσει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την παρουσία της, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι οι ίδιοι έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους. Η θρησκευτική διάσταση του θεάματος είναι έντονη, αλλά η αίσθηση της πραγματικής κοινωνίας μεταξύ των θεατών παραμένει αμφίβολη.

Ποια είναι η Αν Κάρσον - Η Νομπελίστρια που αποφεύγει τη δημοσιότητα

Η Αν Κάρσον, 76 ετών, είναι ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και μελετήτρια της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας. Η Σουηδική Ακαδημία τής απένειμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο, μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο με την κλασική παράδοση, έχει διαμορφώσει νέες μορφές στη σύγχρονη λογοτεχνία.

Το έργο της συνδυάζει την ποίηση με το δοκίμιο, τη φιλολογία και τον πειραματισμό, συχνά επανεξετάζοντας αρχαία κείμενα μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Ανάμεσα στα γνωστότερα βιβλία της είναι τα «Autobiography of Red», «Eros the Bittersweet» και «The Beauty of the Husband».

Παρά τη διεθνή αναγνώριση, η Κάρσον παραμένει ιδιαίτερα ιδιωτική ως προς την προσωπική της ζωή και προτιμά συχνά τις συνεντεύξεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί για τις δημόσιες εμφανίσεις.

Η βράβευσή της έφερε ξανά στο προσκήνιο όχι μόνο το λογοτεχνικό της έργο, αλλά και την ικανότητά της να παρατηρεί τον σύγχρονο πολιτισμό με έναν τρόπο απρόσμενο.

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