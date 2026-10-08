Νόμπελ Λογοτεχνίας: Τι είπε για τον Όμηρο η νικήτρια Αν Κάρσον - Η έπνευση από τους αρχαίους Έλληνες

Snapshot Η Αν Κάρσον, Καναδή ποιήτρια και καθηγήτρια κλασικών σπουδών, κέρδισε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας με έμπνευση από την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Η Κάρσον χαρακτήρισε τα μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας «τρελούς» και δήλωσε πως η ποίηση είναι πιο χρήσιμη από την πεζογραφία γιατί είναι πιο σύντομη, εκτός από τον Όμηρο.

Η συγγραφέας έχει μεταφράσει σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, όπως αποσπάσματα της Σαπφούς και τραγωδίες του Σοφοκλή και Ευριπίδη.

Το λογοτεχνικό έργο της Κάρσον συνδυάζει διαφορετικά είδη και φωνές, επηρεαζόμενο από αρχαίους Έλληνες και μοντέρνους συγγραφείς όπως η Βιρτζίνια Γουλφ και ο Τζον Κητς.

Η Σουηδική Ακαδημία συχνά επιλέγει λιγότερο γνωστούς συγγραφείς, επιβραβεύοντας τον λογοτεχνικό πειραματισμό και φέρνοντας τα έργα τους σε ευρύτερο κοινό. Snapshot powered by AI

Κείμενα του ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα έχουν αποτελέσει έμπνευση για την ποιήτρια, μεταφράστρια και συγγραφέα, Αν Κάρσον η οποία κέρδισε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Η Κάρσον, η οποία έχει γεννηθεί στον Καναδά είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών και εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια τα κείμενά της συνδέονται με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Η μόνιμη γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας ανέφερε ότι η συγγραφέας βρισκόταν στην Ισλανδία και «άκουγε τον άνεμο» όταν η Ακαδημία επικοινώνησε μαζί της για να της ανακοινώσει τη νίκη της. «Την έπιασε εντελώς απροετοίμαστη», είπε η Ίνγκριντ Κάρλμπεργκ.

Όταν ρωτήθηκε πώς ένιωθε για το βραβείο, η Κάρσον δήλωσε στον ισλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RUV: «Νομίζω ότι είναι όλοι τρελοί». Περιέγραψε τη συνομιλία της με την Ακαδημία ως «αρκετά αδέξια».

«Έχουν τις συνηθισμένες ερωτήσεις, και εγώ δεν έχω απαντήσεις», είπε η νομπελίστρια πλέον συγγραφέας.Εξήγησε ότι η ποίηση είναι «πιθανώς πιο χρήσιμη από την πεζογραφία αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πιο γρήγορη, και όλοι βιάζονται. Οπότε, βασικά, νομίζω ότι είναι καλή επειδή είναι σύντομη. Εκτός από τον Όμηρο. Ο Όμηρος δεν είναι σύντομος».

Το τελευταίο διάστημα η Σουηδική Ακαδημία επιλέγει συγγραφείς ελάχιστα γνωστούς στο παγκόσμιο κοινό και μερικές φορές δέχεται επικρίσεις επειδή ποντάρει και επιβραβεύει τον λογοτεχνικό πειραματισμό παρά συγγραφείς που προσελκύουν μεγάλα αναγνωστικά κοινά. Το βραβείο Νόμπελ, όμως, μπορεί να «συστήσει» συγγραφείς στο ευρύ κοινό και σε έργα που δεν ανήκουν στη δική τους γλώσσα.

Η Κάρσον ρωτήθηκε πώς θα επηρεάσει τις πωλήσεις των έργων της το Νόμπελ. «Θα βάλω ένα αυτοκόλλητο στο εξώφυλλο του βιβλίου μου. Τα αυτοκόλλητα βοηθούν», ανέφερε η Αν Κάρσον, που προφανώς εννοεί τα αυτοκόλλητα που τοποθετούνται στα βιβλία και γράφουν ποια βραβεία έχει κερδίσει.

Το ευρύ φάσμα των έργων της

Στα βιβλία της Κάρσον περιλαμβάνονται το δοκίμιο «Έρωτας ο Γλυκόπικρος» το οποίο εξετάζει την έννοια του έρωτα στην αρχαία Ελλάδα και πώς εμφανιζόταν στα γραπτά της εποχής.

Έχει επίσης μεταφράσει έργα της κλασικής ελληνικής λογοτεχνίας τα οποία, όπως ανέφερε η ακαδημία, «μπορούν να θεωρηθούν αυτόνομα έργα από μόνα τους». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το «If Not, Winter», βασισμένο σε αποσπάσματα ποιημάτων της Σαπφούς, τα τραγικά έργα του Σοφοκλή «Ηλέκτρα» και «Αντιγόνη» και οι «Βάκχες» του Ευριπίδη.«Σχεδόν όλο το λογοτεχνικό της έργο επικεντρώνεται στη διασταύρωση μεταξύ της εμμονής της φιλόλογου με τις λέξεις και της επιθυμίας της ποιήτριας για νέα νοήματα», δήλωσε ο Άντερς Όλσον, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Οι ευρείες επιρροές της Κάρσον, από τους αρχαίους Έλληνες έως τον Τζον Κητς, τη Βιρτζίνια Γουλφ και την Έμιλι Μπρόντε, οδηγούν «σε παιχνιδιάρικα και ειρωνικά έργα που κινούνται όχι μόνο μεταξύ της κλασικής και της σύγχρονης ποίησης, αλλά και μεταξύ διαφορετικών ειδών και μορφών τέχνης», πρόσθεσε ο Όλσον.

Η Κάρσον συνδυάζει είδη και στυλ, προσφέροντας «διαφορετικές φωνές που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους», πρόσθεσε.Το «Economy of the Unlost», του 1999, αντιπαραθέτει τον αρχαίο Έλληνα λυρικόκ ποιητή Σιμωνίδη ο Κείος με τον ποιητή του 20ού αιώνα Πάουλ Τσέλαν, ενώ το «Men in the Off Hours», που εκδόθηκε το 2000, συνδέει τον ιστορικό Θουκυδίδη με τη Βιρτζίνια Γουλφ.

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