Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026: Νικήτρια η Άν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της

Snapshot Η Άν Κάρσον, 76 ετών, κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της που συνδυάζει σύγχρονες ιστορίες με την κλασική παράδοση.

Η Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια διδάσκει αρχαία ελληνικά και έχει επηρεαστεί σημαντικά από την κλασική ελληνική λογοτεχνία.

Σημαντικά έργα της είναι το «Autobiography of Red» (1998) και το «Nox» (2010), το οποίο αφιερώνει στη μνήμη του αδελφού της.

Η ανακοίνωση του βραβείου έγινε τηλεφωνικά ενώ η Κάρσον βρισκόταν στην Ισλανδία και εξέφρασε έκπληξη και χαρά.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ και είναι η υψηλότερη διάκριση στον χώρο της λογοτεχνίας. Snapshot powered by AI

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 απονεμήθηκε στην ποιήτρια Άν Κάρσον για «το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο, μέσα από έναν παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση, έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία», όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία.

Η 76χρονη Αν Κάρσον είναι ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια. Στα βιβλία της συνδυάζει σύγχρονες ιστορίες με την αρχαία ελληνική γραμματεία και μυθολογία.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Καναδά και βιοπορίζεται από τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως λέει η ίδια. Είναι ευρέως γνωστή για τις μεταφράσεις της από την κλασική ελληνική λογοτεχνία, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά το έργο της.

Ένα από τα γνωστότερα έργα της είναι το «Autobiography of Red» το οποίο δημοσιεύτηκε το 1998, αποτελεί ένα μυθιστόρημα σε στίχους στο οποίο μιλά για την ιστορία του Γηρυόνη, ο οποίος σκοτώθηκε από τον Ηρακλή.

Το «Nox» είναι ένα άλλο αξέχαστο έργο της 76χρονης. Εκδόθηκε το 2010 και γράφτηκε στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς πριν από τον θάνατό του στη Δανία το 2000. Μέσα από το έργο της, η Κάρσον κάνει αισθητή την βαθιά αίσθηση απώλειας που αναδύεται από τα βάθη της ψυχής της.

Κάποτε, είχε πει ότι η βαρεμάρα ήταν ο μεγαλύτερος της εχθρός και ότι την αντιμετωπίζει με χιούμορ και πνεύμα.

Το έργο «Η ομορφιά του συζύγου: Ένα μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 τάνγκο», που εκδόθηκε το 2001, αφηγείται μια καυστική διαμάχη με έναν απατηλό σύζυγό, με τα είκοσι εννέα επεισόδια του να ξεκινούν το καθένα με στίχους του ρομαντικού ποιητή Τζον Κητς.

Κατά την διάρκεια της ανακοίνωσης, η Ίνγκριντ Κάρλμπεργκ, γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας, δήλωσε ότι ενημέρωσε την Κάρσον τηλεφωνικά για το βραβείο. «Μου είπε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ισλανδία. Η είδηση την αιφνιδίασε, αλλά ήταν πολύ χαρούμενη. Μπορούσα να το καταλάβω από τη φωνή της» τόνισε η ίδια.

Πλέον, η Κάρσον βρίσκεται ανάμεσα σε άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες που έχουν τιμηθεί με το βραβείο, όπως η Άλις Μουνρό, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο Γιώργος Σεφέρης.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας θεωρείται η κορυφαία λογοτεχνική διάκριση παγκοσμίως. Το βραβείο συνοδεύεται από ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

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