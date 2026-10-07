Νόμπελ Χημείας 2026: Νικητές οι Ανρί Καγκάν και Κένσο Σουάι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βασιλικής Ακαδημίας των Επιστημών, χάρη στις ανακαλύψεις του Ανρί Καγκάν και του Κένσο Σουάι, οι χημικοί έχουν αποκτήσει νέα θεμελιώδη εργαλεία για να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασία, αλλά, πάνω απ’ όλα, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση ενός από τα πλέον σημαντικά ερωτήματα της Χημείας: Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η λεγόμενη ομοχειρομορφία;

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νόμπελ Χημείας 2026: Νικητές οι Ανρί Καγκάν και Κένσο Σουάι
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Νόμπελ Χημείας 2026 απονεμήθηκε στον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σουάι, για την ανακάλυψη των «μη γραμμικών φαινομένων και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βασιλικής Ακαδημίας των Επιστημών, χάρη στις ανακαλύψεις του Ανρί Καγκάν και του Κένσο Σουάι, οι χημικοί έχουν αποκτήσει νέα θεμελιώδη εργαλεία για να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασία, αλλά, πάνω απ’ όλα, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση ενός από τα πλέον σημαντικά ερωτήματα της Χημείας: Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η λεγόμενη ομοχειρομορφία;

Η συμβολή τους άνοιξε νέους δρόμους στην οργανική χημεία και στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μεθόδων σύνθεσης σύνθετων ενώσεων. Η έρευνα γύρω από την ασύμμετρη σύνθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς επιστημονικούς τομείς, καθώς η ακριβής δομή των μορίων μπορεί να επηρεάζει καθοριστικά τις ιδιότητες και τη λειτουργία τους.

Η αντίδραση Soai – που αναπτύχθηκε από τον Κένσο Σουάι – έχει «ξυπνήσει» έναν νέο ενθουσιασμό στους χημικούς που επιθυμούν να κατανοήσουν τις ρίζες της ζωής. Σε όλο τον κόσμο, ερευνητές προσπαθούν πλέον να επαναλάβουν το επίτευγμα του Σουάι, με στόχο όμως την παραγωγή ομοχειρομόρφων αμινοξέων και σακχάρων.

Παράλληλα, τα μη γραμμικά φαινόμενα που ανακάλυψε ο Ανρί Χαγκάν έχουν γίνει σημαντικό εργαλείο για τους χημικούς κατά τον σχεδιασμό νέων αντιδράσεων. Το γεγονός ότι μια αντίδραση είναι μη γραμμική παρέχει στους χημικούς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή λαμβάνει χώρα.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της αντίδρασης, ώστε οι χημικοί να μπορούν να αποκτήσουν τα καθαρότερα δυνατά εναντιομερή του προϊόντος. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για κάθε εταιρεία που παράγει ουσίες που προορίζονται να αλληλεπιδράσουν με ζωντανούς οργανισμούς, όπως φαρμακευτικά προϊόντα, αρωματικές ουσίες, αρώματα και γεωργικά χημικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι επίσης σημαντικό για την παραγωγή νέων υλικών.

«Ο Ανρί Καγκάν και ο Κένσο Σοάι έδωσαν λύση σε ένα χημικό μυστήριο ηλικίας άνω του ενός αιώνα: Το πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η ομοχειρομορφία. Οι χημικές αντιδράσεις που ανέπτυξαν είναι εντυπωσιακές», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Χημείας, Χάινερ Λίνκε.

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