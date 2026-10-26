Rosalia: Με τρία εντυπωσιακά total black looks και τέσσερα βραβεία έκλεψε την παράσταση

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις με δημιουργίες των Tom Ford και Givenchy, ενώ παρέλαβε τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων το Billboard Hall of Fame Award

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Rosalia: Με τρία εντυπωσιακά total black looks και τέσσερα βραβεία έκλεψε την παράσταση
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  • Η Rosalia κέρδισε τέσσερα βραβεία στα Billboard Latin Music Awards 2026, συμπεριλαμβανομένου του Billboard Hall of Fame Award και του Latin Pop Artist of the Year, Solo.
  • Η Ισπανίδα τραγουδίστρια επέλεξε τρεις διαφορετικές μαύρες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με δημιουργίες των Tom Ford και Givenchy.
  • Το άλμπουμ της LUX τιμήθηκε με το βραβείο Top Latin Pop Album of the Year, ενώ αναγνωρίστηκε και η συνεργασία της στο τραγούδι «La Perla».
  • Στην ομιλία της, η Rosalia τόνισε τη δύναμη της μουσικής να ενώνει τους ανθρώπους σε έναν διχασμένο κόσμο.
  • Οι εμφανίσεις της συνδύασαν αυστηρή δομή, θεατρικότητα και δραματικότητα, αντανακλώντας το συναίσθημα και το ύφος του άλμπουμ LUX.
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Τέσσερα βραβεία και τρεις διαφορετικές εμφανίσεις με κοινό χαρακτηριστικό το μαύρο χρώμα ήταν ο απολογισμός της Rosalia στα Billboard Latin Music Awards 2026, όπου η τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο για τις μουσικές της επιτυχίες όσο και για τις στιλιστικές της επιλογές.

Η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο James L. Knight Center στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με ένα αποκαλυπτικό σύνολο του οίκου Tom Ford, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς άλλαξε δύο ακόμη φορές εμφάνιση, επιλέγοντας δημιουργίες που ανέδειξαν διαφορετικές πλευρές του στιλ της.

Τα τέσσερα βραβεία της Rosalia

Η Rosalia απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στη λατινική μουσική σκηνή.

Rosalia

Μεταξύ αυτών ήταν το Billboard Hall of Fame Award, το οποίο της απένειμε ο Δομινικανός μουσικός Χουάν Λουίς Γκέρα, καθώς και το βραβείο Latin Pop Artist of the Year, Solo.

Παράλληλα, βραβεύτηκε για το άλμπουμ της LUX, στην κατηγορία Top Latin Pop Album of the Year, ενώ απέσπασε και διάκριση για τη συνεργασία της στο τραγούδι «La Perla» με τους Yahritza y Su Esencia.

Στις ευχαριστήριες ομιλίες της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στους συνεργάτες και στους θαυμαστές της, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της μουσικής να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. «Η μουσική μάς ενώνει σε αυτόν τον διχασμένο κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αποκαλυπτική εμφάνιση με Tom Ford

Για την άφιξή της στην τελετή, η Rosalia επέλεξε ένα total black σύνολο από τη συλλογή prêt-à-porter Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του Tom Ford, υπό τη δημιουργική επιμέλεια του Haider Ackermann.

rosalia

Η εμφάνιση περιλάμβανε ένα αυστηρά δομημένο σακάκι, ένα σουτιέν με κοψίματα, μια χαμηλοκάβαλη μακριά φούστα με χαλαρή γραμμή και μια δερμάτινη ζώνη δεμένη γύρω από την ακάλυπτη κοιλιά της. Η τραγουδίστρια διατήρησε τη λογική της εμφάνισης όπως παρουσιάστηκε στην πασαρέλα, ολοκληρώνοντας το σύνολο με έντονο κόκκινο κραγιόν και διαμαντένια σκουλαρίκια.

Στη συνέχεια, η Rosalia άλλαξε εμφάνιση, επιλέγοντας μια στράπλες δημιουργία του οίκου Givenchy, σχεδιασμένη από τη Σάρα Μπάρτον. Το φόρεμα, διακοσμημένο με λαμπερές χάντρες και κρόσσια, έδωσε μια πιο εντυπωσιακή και παιχνιδιάρικη διάσταση στις στιλιστικές της επιλογές.

Το συνδύασε με λεπτεπίλεπτα ψηλοτάκουνα πέδιλα, ενώ άφησε τα μαλλιά της φυσικά, με τις μπούκλες της να ολοκληρώνουν την εμφάνιση.

Η τρίτη εμφάνιση που θύμιζε ανθισμένο λουλούδι

Για την τελευταία της εμφάνιση, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα ακόμη μαύρο στράπλες φόρεμα, με ογκώδη, γλυπτική λαιμόκοψη και πλούσιες πτυχώσεις. Η ιδιαίτερη κατασκευή του παρέπεμπε σε ένα ανθισμένο μπουκέτο, δημιουργώντας μια θεατρική σιλουέτα που ξεχώρισε ανάμεσα στις τρεις εμφανίσεις της.

Rosalia

Η αισθητική των συνόλων της κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση με τις εμφανίσεις της στη σκηνή, όπου η μουσική της περίοδος του άλμπουμ LUX χαρακτηρίζεται από έντονο συναίσθημα, δραματικότητα και θεατρικότητα.

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