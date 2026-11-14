Νέα Ορλεάνη: Συγκλονιστικό βίντεο με επιβάτες να κολυμπούν στον Μισισιπή για να σωθούν

Snapshot Δύο πλοία συγκρούστηκαν στον ποταμό Μισισιπή στη Νέα Ορλεάνη, με το τουριστικό ποταμόπλοιο «American Heritage» να βυθίζεται με 129 επιβάτες και πλήρωμα πάνω του.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώοι, ενώ 32 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία χωρίς σοβαρή κατάσταση.

Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε την Πυροσβεστική, Αστυνομία, Ακτοφυλακή και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με τους διασωθέντες να απομακρύνονται από το νερό και να λαμβάνουν ιατρική βοήθεια.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αμερικανικές αρχές, με ενδεχόμενο απώλειας ελέγχου του δεξαμενόπλοιου, ενώ έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία πλοίων σε τμήμα του ποταμού.

Ο πρόεδρος Τραμπ ευχαρίστησε την Ακτοφυλακή και εξήρε τη διαχείριση της κρίσης από τις αρμόδιες αρχές και τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ. Τα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τις στιγμές αγωνίας, με δεκάδες επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρίσκονται μέσα στο ποτάμι, φορώντας σωσίβια και προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το τουριστικό ποταμόπλοιο που έχει αρχίσει να βυθίζεται μετά τη σύγκρουση με το τάνκερ.

Στα πλάνα διακρίνονται άνθρωποι να κολυμπούν στα νερά του Μισισιπή, ενώ άλλοι προσπαθούν να κρατηθούν από σωσίβια και άλλα πλωτά αντικείμενα, αναζητώντας τρόπο να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Την ίδια ώρα, το ποταμόπλοιο έχει πάρει επικίνδυνη κλίση, με το ένα μέρος του να βρίσκεται πλέον κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Οι επιβαίνοντες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σκάφος, ενώ οι διασώστες έσπευσαν στην περιοχή για να τους περισυλλέξουν. Το περιστατικό κινητοποίησε μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

🇺🇸🚨 Un buque cisterna chocó contra el crucero fluvial American Heritage mientras se encontraba atracado en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans, provocando que la embarcación volcara y quedara parcialmente hundida. A bordo había 129 pasajeros, además de la tripulación. Todas las personas fueron localizadas y 32 fueron trasladadas a hospitales, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad. — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) November 13, 2026

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση στον Μισισιπή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης (Port NOLA), η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, τοπική ώρα.

Το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» προσέκρουσε στο ποταμόπλοιο «American Heritage», το οποίο ανήκει στην εταιρεία American Cruise Lines και βρισκόταν αγκυροβολημένο στον Μισισιπή, έξω από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού, στη διεύθυνση 1350 Port of New Orleans Place.

Το τουριστικό σκάφος είχε φτάσει στο σημείο περίπου δύο ώρες νωρίτερα, προκειμένου να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών. Κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, στο American Heritage επέβαιναν περίπου 129 επιβάτες, πέραν των μελών του πληρώματος.

Η πρόσκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ποταμόπλοιο, το οποίο άρχισε να παίρνει νερά και στη συνέχεια ανατράπηκε, καταλήγοντας σχεδόν στο πλάι δίπλα στην προβλήτα. Η κατάσταση εξελίχθηκε σε επιχείρηση μαζικής διάσωσης, καθώς άνθρωποι βρέθηκαν μέσα στο νερό και χρειάστηκε να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

"Oh Gosh! Hang on baby, hang on" PASSENGER ABOARD A CRUISE LINER REACTS WITH ALARM AS SHE SEES A GIGANTIC OIL TANKER HEADING STRAIGHT FOR HER CABIN. A tanker has collided with an American Cruise Lines riverboat docked on the Mississippi River near New Orleans after reportedly losing control. The Atlantic Asphalt tanker struck the American Heritage paddle-wheeler near the French Quarter around 12:30 pm. 32 people have been taken to hospitals, none with critical injuries. All passengers are accounted for. Between 180 and 190 people were aboard the cruise ship. — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 14, 2026

«Θαύμα στον Μισισιπή» – Όλοι οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος έχουν εντοπιστεί, χωρίς να έχει καταγραφεί κάποιος θάνατος.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 32 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, διευκρινίζοντας ότι κανένας από τους τραυματίες δεν βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό «θαύμα στον Μισισιπή», υπογραμμίζοντας ότι η έκβαση της επιχείρησης διάσωσης θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική, δεδομένης της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της ανατροπής του ποταμόπλοιου.

Από την πλευρά της, η Μελάνι Μόντρολ, επικεφαλής δημόσιας ασφάλειας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης, περιέγραψε τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την επιχείρηση εκκένωσης, επισημαίνοντας ότι το American Heritage άρχισε να γεμίζει νερό ενώ οι επιβαίνοντες απομακρύνονταν από αυτό.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη υποστήριξη.

🚨 ÚLTIMA HORA | ESTADOS UNIDOS: MASIVO OPERATIVO DE RESCATE EN NUEVA ORLEANS Un buque cisterna colisionó contra un crucero fluvial en el río Misisipi. Más de 120 pasajeros estaban a bordo y se reportan personas en el agua. Los videos muestran el momento del colapso de la embarcación y el posterior operativo de rescate. — Media Oriente (@MediaOriente) November 13, 2026

Η αντίδραση Τραμπ και οι ευχαριστίες στην Ακτοφυλακή

Το σοβαρό περιστατικό σχολίασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν νεκροί, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ενώ αναφέρθηκε και στους 32 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση διάσωσης και τη συνδρομή της στη διαχείριση της κρίσης, ενώ εξήρε και τη στάση του κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στο αγκυροβολημένο ποταμόπλοιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, διερευνάται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο απώλειας ελέγχου της πορείας του δεξαμενόπλοιου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οριστικό πόρισμα.

Η Ακτοφυλακή προχώρησε επίσης στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων σε τμήμα του ποταμού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η διαχείριση του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης