Οι κάστορες επιστρέφουν στο Λοχ Νες για πρώτη φορά μετά από 500 χρόνια

Οι οργανώσεις Trees for Life και Beaver Trust, εξειδικευμένοι φορείς στον τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν ότι, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και ξεκινώντας από αυτόν τον μήνα Νοέμβριο, έως και 15 οικογενειακές ομάδες κατόρων θα απελευθερωθούν στη γύρω περιοχή του Λοχ Νες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, τη βελτίωση των υδροβιότοπων και την ενίσχυση της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.

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