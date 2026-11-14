Οι κάστορες επιστρέφουν στο Λοχ Νες για πρώτη φορά μετά από 500 χρόνια
Οργανώσεις στη Σκωτία ξεκινούν την απελευθέρωση 15 οικογενειών καστόρων κοντά στο Λοχ Νες, με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι οργανώσεις Trees for Life και Beaver Trust, εξειδικευμένοι φορείς στον τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν ότι, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και ξεκινώντας από αυτόν τον μήνα Νοέμβριο, έως και 15 οικογενειακές ομάδες κατόρων θα απελευθερωθούν στη γύρω περιοχή του Λοχ Νες.
Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, τη βελτίωση των υδροβιότοπων και την ενίσχυση της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ο Ολύμπος, οι αντάρτες, το ΚΤΕΛ και...οι τουρίστριες στην κορυφή
09:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Jeep Wrangler Scrambler SRT: Επιστρέφει με V8 6,4 λίτρων και 470 ίππους
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ