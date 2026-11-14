Παιδικά πάρτι: Ένας μικρός… οικονομικός εφιάλτης για τους γονείς - Πόσο κοστίζουν τα γενέθλια

Snapshot Το κόστος ενός παιδικού πάρτι ξεκινά από περίπου 400 ευρώ για μια απλή διοργάνωση και μπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για πιο ολοκληρωμένες εκδηλώσεις.

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων και οι ανατιμήσεις στον κλάδο των παιδότοπων συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών για τις οικογένειες.

Πολλοί γονείς μειώνουν τον αριθμό των καλεσμένων ή περιορίζουν τις παροχές για να συγκρατήσουν τα έξοδα των πάρτι.

Η διοργάνωση πάρτι στο σπίτι δεν είναι πάντα οικονομικότερη, καθώς το συνολικό κόστος και η οργάνωση μπορεί να είναι ισοδύναμα ή μεγαλύτερα από την επιλογή παιδότοπου.

Τα επιμέρους έξοδα, όπως το catering, η διακόσμηση, η ψυχαγωγία και η τούρτα, αυξάνουν σημαντικά τον τελικό προϋπολογισμό της γιορτής. Snapshot powered by AI

Τα γενέθλια των παιδιών είναι μια ξεχωριστή ημέρα, γεμάτη παιχνίδι, χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις. Για τους γονείς, ωστόσο, η διοργάνωσή τους εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε μια απαιτητική οικονομική υπόθεση. Γύρω από τα παιδικά πάρτι έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη αγορά υπηρεσιών, με επιλογές που καλύπτουν σχεδόν κάθε επιθυμία, αλλά και με τιμές που συχνά επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Αθλητικές δραστηριότητες, δημιουργικά εργαστήρια, μαθήματα μαγειρικής, ιππασία, θεματικά πάρτι και επαγγελματίες animators συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα προτάσεων. Το τελικό κόστος, όμως, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», μια απλή διοργάνωση διάρκειας περίπου τριών ωρών, με βασικό φαγητό για δέκα παιδιά και τους συνοδούς τους, ξεκινά από περίπου 400 ευρώ, ενώ ένα πιο ολοκληρωμένο πάρτι μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ.

Για αρκετές οικογένειες, η δαπάνη αυτή δεν είναι εύκολο να καλυφθεί. Κάποιοι γονείς περιορίζουν τις παροχές και τον αριθμό των προσκεκλημένων, ενώ άλλοι χρειάζεται να βάζουν χρήματα στην άκρη για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να οργανώσουν μια γιορτή για τα παιδιά τους.

Πάρτι με κόστος που θυμίζει βάπτιση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό που απαιτείται για ένα παιδικό πάρτι πλησιάζει εκείνο μιας οικογενειακής εκδήλωσης, όπως η βάπτιση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα χώρου δημιουργικής απασχόλησης στα βόρεια προάστια, όπου η αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων για 60 άτομα -35 παιδιά και 25 ενήλικες- κοστίζει περίπου 2.100 ευρώ.

Ακόμη και όταν ο χώρος φιλοξενεί ταυτόχρονα περισσότερες από μία εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να παραχωρείται μόνο ένα μέρος των εγκαταστάσεων, η χρέωση για 30 καλεσμένους μπορεί να ξεπεράσει τα 900 ευρώ. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται απαραίτητα πρόσθετες δαπάνες, όπως η τούρτα, τα προσκλητήρια και τα αναμνηστικά δωράκια.

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Όπως αναφέρει στα «Νέα» η πρόεδρος του Συλλόγου Παιδοτόπων Ελλάδας, Ευτυχία Μαρίνου, οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές ανατιμήσεις, οι οποίες επηρεάζουν αναπόφευκτα τις χρεώσεις προς τους πελάτες.

Για ένα πάρτι περίπου 20 ατόμων, με δέκα παιδιά και δέκα ενήλικες, χωρίς πλήρες γεύμα για τους μεγάλους, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 350 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται συνήθως η χρήση των παιχνιδιών, η μουσική, ένα απλό γεύμα για τα παιδιά και καφές με κέικ για τους γονείς. Εάν προστεθεί επιπλέον φαγητό ή άλλες υπηρεσίες, ο λογαριασμός αυξάνεται.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στη λίστα των προσκεκλημένων. Ενώ παλαιότερα ήταν συνηθισμένα τα πάρτι με 20 ή 25 παιδιά, πλέον αρκετοί γονείς επιλέγουν να καλέσουν μόλις 10 ή 15, προκειμένου να συγκρατήσουν τα έξοδα.

Σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή παίζει και η περιοχή. Τα δυτικά προάστια διαθέτουν συχνά οικονομικότερες επιλογές σε σύγκριση με ακριβότερες συνοικίες, ενώ η διοργάνωση μιας γιορτής καθημερινή, αντί για το Σάββατο, μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος.

Μια ακόμη λύση που επιλέγουν ορισμένοι γονείς είναι η ενοικίαση κατοικίας, συνήθως μονοκατοικίας με κήπο, για μία ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνουν οι ίδιοι την προετοιμασία του φαγητού και την ψυχαγωγία των παιδιών.

Πόσο κοστίζουν φαγητό, διακόσμηση και ψυχαγωγία

Ακόμη και όταν οι γονείς επιλέγουν να οργανώσουν το πάρτι στο σπίτι, αναθέτοντας σε επαγγελματίες το catering, τη διακόσμηση ή την απασχόληση των παιδιών, τα επιμέρους ποσά μπορούν να ανεβάσουν αισθητά τον προϋπολογισμό.

Ενδεικτικά, ένα παιδικό lunch box με κοτομπουκιές και πατάτες κοστίζει περίπου 8 ευρώ ανά παιδί. Για catering με finger food για 20 άτομα, η δαπάνη υπολογίζεται κοντά στα 200 ευρώ, ενώ ένα μενού με ζεστό φαγητό μπορεί να κοστίσει από 450 έως 500 ευρώ.

Στα έξοδα προστίθενται περίπου 300 ευρώ για ένα διακοσμημένο τραπέζι με γλυκά και λεμονάδες, ενώ η ενοικίαση φουσκωτών παιχνιδιών, όπως τα γνωστά κάστρα, διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 200 ευρώ.

Αντίστοιχα, η ψυχαγωγία των μικρών καλεσμένων έχει διαφορετικές τιμές ανάλογα με το πρόγραμμα. Ένας κλόουν ή ένας ψυχαγωγός για μία ώρα κοστίζει περίπου 70 ευρώ, ενώ σε θεματικές διοργανώσεις με νεράιδες, πριγκίπισσες ή άλλους χαρακτήρες η αμοιβή μπορεί να φτάσει τα 150 ευρώ.

Στον τελικό λογαριασμό προστίθεται και η τούρτα γενεθλίων. Μια απλή τούρτα ξεκινά από περίπου 18-20 ευρώ το κιλό, ενώ μια πιο σύνθετη δημιουργία με διακόσμηση ζαχαρόπαστας, για περίπου 30 άτομα, μπορεί να κοστίσει γύρω στα 100 ευρώ ή και περισσότερο από 200 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις.

Ο λογαριασμός για ένα πάρτι 30 ατόμων

Με βάση τις ενδεικτικές τιμές της αγοράς σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», ένα παιδικό πάρτι για περίπου 30 καλεσμένους μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες:

Παιδικό μενού: περίπου 80 ευρώ.

Φαγητό για ενήλικες: από 250 ευρώ για finger food έως 450-500 ευρώ για ζεστό γεύμα.

Διοργάνωση σε χώρο δημιουργικής απασχόλησης με επιπλέον μενού: περίπου 950 ευρώ.

Δωράκια για τους καλεσμένους: περίπου 50 ευρώ.

Φουσκωτά παιχνίδια: περίπου 150-200 ευρώ.

Τούρτα: περίπου 100-150 ευρώ.

Πινιάτα: περίπου 50 ευρώ.

Animator: από 70 έως 200 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα.

Face painting: περίπου 50 ευρώ.

Διαβάστε επίσης