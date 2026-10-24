Έχουν δυσκολέψει τα παιδικά πάρτι: Μητέρα των Βορείων Προαστίων ζητά dress code, λίστα δώρων και συγχρονισμό στο τραγούδι

Snapshot Το παιδικό πάρτι γενεθλίων συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες, όπως απαγόρευση συνοδείας αδελφών και επιλογή δώρων από συγκεκριμένη λίστα.

Ζητείται η υποχρεωτική παρουσία των γονέων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης για την επίβλεψη των παιδιών.

Υπάρχουν οδηγίες για την εμφάνιση, με συγκεκριμένο χρωματικό θέμα και απαγόρευση ψηλοτάκουνων για τις μητέρες λόγω προστασίας του γκαζόν.

Τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν στον κήπο, να μην τρέχουν μέσα στο σπίτι και να έχουν κάνει πρόβα το τραγούδι των γενεθλίων για τη βιντεοσκόπηση.

Οι γονείς καλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως για αλλεργίες και ανάγκες υποστήριξης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών. Snapshot powered by AI

Ένα email που έλαβε η Λίζα Βάρβογλη, μητέρα και ψυχολόγος, με αφορμή ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων, φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των αυστηρών απαιτήσεων που μπορεί να συνοδεύουν ακόμη και μια φαινομενικά απλή κοινωνική εκδήλωση.

Το μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε γονείς πριν από τη γιορτή, περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένες οδηγίες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή του πάρτι. Οι οικοδεσπότες εξηγούν ότι επιθυμούν να αποφευχθούν απρόοπτα και να κυλήσουν όλα ομαλά, ωστόσο οι κανόνες που παραθέτουν επεκτείνονται από την παρουσία των καλεσμένων μέχρι την εμφάνιση των γονέων και τη συμπεριφορά των παιδιών.

Χωρίς αδέλφια και με δώρα από συγκεκριμένη λίστα

Αρχικά, οι γονείς ενημερώνονται ότι ο αριθμός των προσκεκλημένων είναι περιορισμένος και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να συνοδεύσουν τα παιδιά τους τα αδέλφια τους.

Ιδιαίτερες οδηγίες δίνονται και για τα δώρα. Οι καλεσμένοι καλούνται να επιλέξουν κάποιο αντικείμενο από μια προκαθορισμένη λίστα, με το σκεπτικό ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν οι διπλές αγορές. Παράλληλα, οι οικοδεσπότες εκφράζουν την προτίμησή τους για καινούργια δώρα, αποκλείοντας ουσιαστικά τα μεταχειρισμένα.

Οι κανόνες για τα παιδιά και η υποχρεωτική παρουσία των γονέων

Το email περιλαμβάνει, επίσης, σαφείς οδηγίες για τη συμπεριφορά των παιδιών. Ζητείται να μην τρέχουν μέσα στο σπίτι και να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο στον κήπο.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς καλούνται να παραμείνουν στον χώρο καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, προκειμένου να συμβάλουν στην επίβλεψη των παιδιών και στην ομαλή διεξαγωγή του πάρτι.

Τα ρούχα, τα χρώματα και τα ψηλοτάκουνα

Ανάμεσα στα σημεία που ξεχωρίζουν είναι οι οδηγίες για την εμφάνιση των καλεσμένων. Σύμφωνα με το μήνυμα, το πάρτι έχει συγκεκριμένο χρωματικό θέμα και οι γονείς παρακαλούνται να ενημερώσουν εκ των προτέρων για τις αποχρώσεις που έχουν επιλέξει να φορέσουν, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στις φωτογραφίες.

Επιπλέον, γίνεται ειδική αναφορά στα παπούτσια των μητέρων, από τις οποίες ζητείται να μην φορούν ψηλοτάκουνα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν φθορές στο γκαζόν του κήπου.

Η προετοιμασία επεκτείνεται ακόμη και στο βίντεο της γιορτής: τα παιδιά καλούνται να έχουν κάνει πρόβα το τραγούδι των γενεθλίων, ώστε να το πουν όλα μαζί κατά τη βιντεοσκόπηση.

Στο email περιλαμβάνεται, τέλος, αίτημα προς τους γονείς να ενημερώσουν εγκαίρως για τυχόν διατροφικές αλλεργίες των παιδιών τους, καθώς και για οποιαδήποτε ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη μέριμνα.