Ο Ολύμπος, οι αντάρτες, το ΚΤΕΛ και...οι τουρίστριες στην κορυφή

Ξημερώματα μιας βροχερής μέρας, πριν κάποιους μήνες, ένας επώνυμος γνωστός-άγνωστος ξύπνησε με μια ιδέα, που έλαμπε σαν… αναμμένη λάμπα πάνω από το κεφάλι του!

Σηκώθηκε γρήγορα, φόρεσε τις μάλλινες παντούφλες του και προχώρησε στο μπάνιο. Εκεί έβρεξε με λίγο νερό το πρόσωπό του, και αφού έριξε στον καθρέφτη μια αυστηρή ματιά, γύρισε στο υπνοδωμάτιο χαμογελώντας σαν κροκόδειλος, που μόλις είχε εντοπίσει το επόμενο γεύμα του!

Ξύπνησε με μια ιαχή τη γυναίκα του, που τον κοίταξε νυσταγμένη και απορημένη και της ζήτησε να φτιάξει καφέ στα γρήγορα να πιούν, και να της ανακοινώσει όλα αυτά που αποφάσισε για το μέλλον της οικογένειάς τους, της χώρας και των πολιτών της. Στο πρόσωπό του ήταν χαραγμένο ένα σαρδόνιο χαμόγελο, με το αριστερό του φρύδι να δείχνει σχεδόν κατακόρυφο…

«Άκου λοιπόν με προσοχή», είπε με σοβαρό ύφος: «…θα αλλάξουμε την Ελλάδα και αυτή τη φορά, κανένας δεν θα μας εμποδίσει! Θα δώσουμε χρήμα με τη σέσουλα στον κοσμάκη -πολύ χρήμα, θα μπουν φυλακή ή δεξιοί, κεντροδεξιοί και δεν συμμαζεύεται και θα λύσουμε “δημοκρατικά”, μια και καλή, όλα τα προβλήματα με την Τουρκία… α λα Πρέσπα! Όμως κάπως πρέπει να βγούμε με ωραίες φωτογραφίες στα social media και ως προς αυτό υπάρχει “τώρα” μια μοναδική ευκαιρία. -“…πάμε Παρίσι να πολεμήσουμε τους φασίστες και να σαλπίσουμε την “επανάσταση των αγκαθιών” στην Ελλάδα!»

…και συνέχισε με ενθουσιασμό: «… έτσι ο επικεφαλής της επανάστασης -δηλαδή εγώ, θα βρίσκομαι μέσα στην καρδιά των εξελίξεων, δίπλα στους ηρωικούς διαδηλωτές που καίνε το διεφθαρμένο Παρίσι. Πιο μέσα στην πολιτική μόδα… ε;… δεν γίνεται!!!….»

Το μόνο που ήθελε ο γνωστός, για δεύτερη φορά «πρόεδρος» αριστερού συνονθυλεύματος ήταν, να αντλήσει από τις γαλλικές φωτιές, λίγη από την ενέργεια του πεζοδρομίου και των παλλόμενων από θυμό πλατειών! Ήθελε επίσης -ο διωγμένος νύχτα πρώην πρωθυπουργός, να διαγράψει όλα τα χρόνια της αποτυχημένης του ωρίμανσης, για να ξαναβρεί την «Ιθάκη» του. Άρα, ο φέρελπις πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος κόμματος που ιδρύθηκε στο πόδι,, δεν επιχειρούσε απλά ένα ταξίδι στον «χώρο», αλλά ένα σημαντικό γι’ αυτόν ταξίδι στο «χρόνο», προκειμένου να προσπαθήσει να αλλάξει τον παλιό «κραγμένο» εαυτό του, για να ξεχαστούν τα ψέματα και οι απάτες του, με θύμα τον ελληνικό λαό και η σχεδόν καταστροφή ολόκληρης της χώρας! Μόνο που ο άνθρωπος αυτός δεν φάνηκε να γνωρίζει, πως στο «χωροχρόνο», κάθε στιγμή του παρελθόντος -καλή ή κακή, παραμένει ανεξίτηλη για πάντα…

Με φόντο λοιπόν το εμβληματικό γαλλικό μνημείο του Πύργου του Αϊφελ, φαντασιόνονταν ότι θα δελεάσει τους πολίτες στην Ελλάδα. Άραγε ποιους νόμιζε και συνεχίζει να νομίζει, πως θα ξαναφέρει κοντά του, κραυγάζοντας on camera κατά μιας Ακροδεξιάς όπως ο ίδιος κρίνει και χαρακτηρίζει και βάζοντας όλους ανεξαιρέτως στον ίδιο κουβά, ακολουθώντας πιστά και κατά γράμμα - προς το παρόν τουλάχιστον - τις ήπιες πρακτικές του γνωστού και μη εξαιρετέου για δεύτερη φορά σουλτάνου από απέναντι!

Κάπως έτσι, με μια ακατανόμαστη «πρόταση εξουσίας», επιχειρεί να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, έχοντας σχεδιάσει παρέα με τους αυλικούς την εκκαθάριση και απολύμανση του φτωχού ούτως ή άλλως βιογραφικού του, από τα εγκλήματα της διακυβέρνησής του…. και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο παλεύει να αποκοπεί από το παλαιό κόμμα του -ακόμη και από τη ίδια τη βουλευτική του έδρα, εμφανιζόμενος για ακόμα μια φορά στην πολιτική σκηνή, ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας -αν και εμφανώς μπαγιάτικη. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει να το πιστεύει με όλο του το είναι… και για να το κάνει οπτικά εμφανές, φορά για ακόμα μια φορά την αντισυστημική του ενδυμασία…

Έχει την εντύπωση πως, μετά την εθελουσία εξαφάνισή του από την πολιτική σκηνή, το… best seller βιβλίο που έγραψε, διαστρεβλώνοντας στυγνά την αλήθεια, θα καταφέρει να επανέλθει… όμως δυστυχώς γι’ αυτόν και παρ’ όλο που άνοιξε την πολιτική του γιάφκα σε πληθώρα παλιών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και παρ’ όλο που επιχειρεί να ξανασυστηθεί μετά από τρία ολόκληρα χρόνια, βρίσκεται πιο πίσω από εκεί που το άφησε.

Ο άνθρωπος αυτός είναι μια κακοφτιαγμένη παιδική… σβούρα. Πιστεύει με όλη τη δύναμη του “είναι” του, πως μπορεί να υποδυθεί άνετα όλους τους ρόλους στην πολιτική. Λίγο απ’ το ένα, λίγο απ’ το άλλο, λίγο απ’ όλα δηλαδή, αλλά δυστυχώς για εκείνον, δεν πείθει πλέον κανέναν όσα σαλπίσματα για επανάσταση και αν κάνει…

Το μόνο που θα καταφέρει είναι να πείσει κάποιους κακομοίρηδες, να ξεθάψουν τα καριοφίλια, να τα φορτωθούν στην πλάτη, μαζί με το γυλιο της επανάστασης, να πάρουν το ΚΤΕΛ της γραμμής και να ανέβουν στην κορυφή του Ολύμπου… για να τους πουν τελικά hallo οι τουρίστριες!

Καλό βόλι λοιπόν, φίλτατε Αλέξη!