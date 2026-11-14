Σαββατοκύριακο με Κάφκα, «Ρομπέν», «Art Athina» και jazz

Snapshot Η θεατρική παράσταση «Η Δίκη» του Φραντς Κάφκα επιστρέφει στο Θέατρο ARK για δεύτερη σεζόν με σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη.

Η παράσταση «Οι Δωσίλογοι» βασίζεται σε ιστορική έρευνα και φωτίζει τη συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής στη διάρκεια της Κατοχής.

Η παιδική παράσταση «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους» προβάλλει ένα οικολογικό μήνυμα μέσα από την ιστορία ενός νεαρού δασοφύλακα που υπερασπίζεται το δάσος.

Η Art Athina 2026 πραγματοποιείται στο Onassis Ready με 65 γκαλερί και περιλαμβάνει εκθέσεις, performances και εκπαιδευτικές δράσεις.

Ο τρομπονίστας Delfeayo Marsalis εμφανίζεται με το κουιντέτο του στο Half Note Jazz Club από 13 έως 16 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με έμφαση στην ιστορία της jazz. Snapshot powered by AI

Από θεατρικές παραστάσεις που αναμετρώνται με την Ιστορία και τη λογοτεχνία, μέχρι παιδικές περιπέτειες, σύγχρονη τέχνη, κινηματογράφο, φεστιβάλ για όλη την οικογένεια και ζωντανή jazz.

Θέατρο

«Η Δίκη» του Φραντς Κάφκα στο Θέατρο ARK

Μετά την επιτυχία της πρώτης χρονιάς, με συνεχείς εξαντλήσεις εισιτηρίων, η «Δίκη» του Φραντς Κάφκα επιστρέφει στο Θέατρο ARK για δεύτερη σεζόν, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη και με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον ρόλο του Γιόζεφ Κ.

Ο ήρωας συλλαμβάνεται ξαφνικά, χωρίς να γνωρίζει ποιο είναι το αδίκημά του. Μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του, όχι όμως και να την ορίζει, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ακατανόητο μηχανισμό εξουσίας που τον παρακολουθεί και τον εγκλωβίζει. Ο Άρης Μπινιάρης προσεγγίζει το έργο ως μια σκηνική κατάδυση στους μηχανισμούς της επιτήρησης, της πειθάρχησης και της ενοχής, αναδεικνύοντας την ανατριχιαστική επικαιρότητα του καφκικού κόσμου.

Θέατρο ΑRΚ: Ιωάννου Δροσοπούλου 197

«Οι Δωσίλογοι» στο Θέατρο Χώρα

Για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή μεταφέρεται το βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη «Οι Δωσίλογοι», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη και Δέσποινας Αναστάσογλου από την ομάδα Elephas tiliensis.

https://www.instagram.com/reel/DfXMnEWO51n/

Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή ιστορική έρευνα, πρωτογενείς πηγές, μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, φωτίζοντας την πολιτική, οικονομική και ένοπλη συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής. Από τη συνεργασία με τους κατακτητές και την Αντίσταση μέχρι τα ειδικά δικαστήρια των δωσίλογων και τους μηχανισμούς που οδήγησαν στην ατιμωρησία, το έργο ανοίγει ξανά τη συζήτηση για ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.

Θέατρο Χώρα: Αμοργού 20

Για τους μικρούς θεατές

«Ρομπέν, η καρδιά του δάσους»

Μια περιπέτεια με οικολογικό μήνυμα περιμένει τους μικρούς θεατές στην παράσταση «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους». Ο Ρόμπιν είναι ένας νεαρός δασοφύλακας που αγαπά τη φύση, όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με τα σχέδια του Επιτρόπου, ο οποίος θέλει να εξαφανίσει το δάσος για να κατασκευάσει δρόμους, εργοστάσια, ξενοδοχεία και ορυχεία.

Όταν ο Ρόμπιν κηρύσσεται παράνομος επειδή προσπαθεί να σταματήσει την καταστροφή, βρίσκει συμμάχους και δημιουργεί μαζί τους μια κοινότητα στην καρδιά του δάσους. Μια παράσταση που προσεγγίζει το δάσος όχι ως ένα απλό φυσικό τοπίο, αλλά ως έναν ζωντανό οργανισμό που χρειάζεται προστασία και φροντίδα.

Θέατρο Ρεξ - Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»: Πανεπιστημίου 48

Εικαστικά

Art Athina 2026 στο Onassis Ready

Η Art Athina, μία από τις μακροβιότερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη, επιστρέφει από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου στο Onassis Ready, με τη συμμετοχή 65 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα σύγχρονης τέχνης, design, performances, ομιλίες και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά. Ξεχωριστή θέση έχει το πρόγραμμα performances «DESIRE AFTER ALL», σε επιμέλεια Νικόλα Βαμβουκλή, που εξερευνά την επιθυμία ως κινητήρια δύναμη και τη σχέση της με τη γλώσσα και τον ήχο. Παράλληλα, η ενότητα «ON SITE» επεκτείνει τις δράσεις στη γειτονιά του Ρέντη, με εικαστικές παρεμβάσεις φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στον οικισμό της Αγίας Άννας.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: 12:00-21:00

12:00-21:00 Κυριακή 15 Νοεμβρίου: 12:00-21:00

12:00-21:00 Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: 12:00-21:00

Onassis Ready:Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Σινεμά

«Father» της Τερέζα Νβοτόβα

Για όσους προτιμούν τη μεγάλη οθόνη, η ταινία «Father» της Τερέζα Νβοτόβα προσεγγίζει μια αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία, μέσα από ένα βαθιά ανθρώπινο δράμα. Η σκηνοθέτιδα εστιάζει στην ενοχή, την απώλεια και στα δύσκολα όρια της συγχώρεσης, θέτοντας στο επίκεντρο τις συνέπειες μιας τραυματικής εμπειρίας για μια οικογένεια.

Φεστιβάλ

KIDOT Festival 2026 στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.

Το KIDOT Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, από τις 11:00 έως τις 21:00. Με κεντρικό μήνυμα «Beyond the Limits», το φεστιβάλ προσκαλεί παιδιά και γονείς σε μια εμπειρία βιωματικής μάθησης και παιχνιδιού.

https://www.instagram.com/reel/DfsvIvsNpUy/

Με επίκεντρο την κοινωνία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την υγεία, η φετινή διοργάνωση εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στο άπειρο και τα όρια. Στόχος είναι να αναδείξει τη σημασία της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της αγάπης και της αποδοχής, αλλά και την ανάγκη για έναν ασφαλή χώρο όπου τα παιδιά μπορούν να αναπτύσσονται, να μαθαίνουν και να εκφράζονται.

https://www.instagram.com/p/DfZ7pa1jYSQ/

Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.: Ερμού 1 και Πειραιώς, Γκάζι

Μουσική

Ο Delfeayo Marsalis στο Half Note Jazz Club

Τέσσερις βραδιές αφιερωμένες στην ιστορία της jazz υπόσχεται ο βραβευμένος με Grammy τρομπονίστας, συνθέτης και παραγωγός Delfeayo Marsalis, ο οποίος έρχεται με το all-star κουιντέτο του στο Half Note Jazz Club, από την Παρασκευή 13 έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Μαζί του θα βρίσκεται ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Eric Alexander, ενώ το πρόγραμμα συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις με μια μουσική διαδρομή από τη Νέα Ορλεάνη και τα blues του Σικάγο μέχρι τις θρυλικές αίθουσες χορού του Χάρλεμ. Με αναφορές σε μεγάλες μορφές της jazz, από τον Louis Armstrong και τον Charlie Parker μέχρι τον George Gershwin και τον Thelonious Monk, το σχήμα υπόσχεται ένα πρόγραμμα γεμάτο swing, αυτοσχεδιασμό και αυθεντικό jazz ήχο.

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

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