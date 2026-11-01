Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Κάρμεν Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί»

Snapshot Η νέα Υπουργική Απόφαση για τις σχολικές εκδρομές επιβάλλει αυξημένες προϋποθέσεις ασφαλείας και γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν μειώσει σημαντικά τις κρατήσεις παιδικών θεάτρων από σχολεία.

Η μείωση των σχολικών επισκέψεων απειλεί τη βιωσιμότητα των παιδικών θεάτρων, θέτοντας σε κίνδυνο θέσεις εργασίας ηθοποιών, τεχνικών και υπαλλήλων.

Εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των αυξημένων ευθυνών για την ασφάλεια των μαθητών και των μετακινήσεων με πούλμαν, γεγονός που οδηγεί σε περιορισμό των σχολικών θεατρικών επισκέψεων.

Το «Θέατρο Από Μηχανής» ανταποκρίνεται στην κρίση μεταφέροντας παραστάσεις απευθείας στα σχολεία, για να διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών στο θέατρο.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν απλοποίηση των διαδικασιών, κρατική χρηματοδότηση για τις σχολικές εκδρομές και μείωση της ευθύνης που επιβαρύνει τους συνοδούς, ώστε να διατηρηθούν οι πολιτιστικές εμπειρίες για όλα τα παιδιά. Snapshot powered by AI

Μια πολύ δύσκολη χρονιά φαίνεται πως θα είναι φετινή για τις παιδικές θεατρικές σκηνές, καθώς οι σχολικές επισκέψεις μειώνονται, οι κρατήσεις περιορίζονται και οι άνθρωποι των θεάτρων βλέπουν ένα σημαντικό μέρος του κοινού τους να απομακρύνεται. Για ορισμένες παραγωγές, μάλιστα, η απουσία των σχολείων δημιουργεί πλέον ζήτημα βιωσιμότητας.

Η νέα Υπουργική Απόφαση για πλαίσιο των σχολικών εκδρομών, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο, έφερε νέες προϋποθέσεις, διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώνονται. Παρότι η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί και άνθρωποι του θεάτρου επισημαίνουν ότι οι νέες απαιτήσεις, σε συνδυασμό με το κόστος και τις ευθύνες που συνοδεύουν τη μετακίνηση με πούλμαν, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που δυσκολεύει τις σχολικές επισκέψεις.

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη μεγάλη παιδαγωγική αξία των σχολικών επισκέψεων, όπως μια θεατρική παράσταση, όμως αποτελεί πρόβλημα η μετακύλιση ευθυνών στους συνοδούς για την καταλληλότητα των οχημάτων, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την καταλληλότητα των προς επίσκεψη εγκαταστάσεων, παράγοντες που αφήνουν τους εκπαιδευτικούς εκτεθειμένους.

Το Newsbomb επικοινώνησε με θεατρικές σκηνές, παραγωγούς και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να καταγράψει τις επιπτώσεις που παρατηρούνται ήδη στον χώρο του παιδικού θεάτρου, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνοδοί των μαθητών.

Κάρμεν Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί»

Τον κίνδυνο να πληγεί συνολικά ο χώρος του παιδικού θεάτρου επισημαίνει η Κάρμεν Ρουγγέρη, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του είδους, περιγράφοντας στο Newsbomb τη μεγάλη ζημιά που έχει ήδη αρχίσει να καταγράφεται στις παιδικές σκηνές. Όπως αναφέρει, η εικόνα των κρατήσεων δεν έχει καμία σχέση με εκείνη των προηγούμενων χρόνων, ενώ δεν λείπουν και οι ακυρώσεις παραστάσεων.

Η ίδια διευκρινίζει ότι, λόγω των προβών, δεν έχει πλήρη εικόνα για όλες τις λεπτομέρειες της νέας ρύθμισης και για το τι ακριβώς αλλάζει με τη διόρθωση στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η ασφάλεια των παιδιών είναι αυτονόητα σημαντική, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος εφαρμογής των κανόνων που να προστατεύει όλους τους εμπλεκόμενους, χωρίς να οδηγεί σε αδιέξοδο τον χώρο του θεάτρου.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά», τονίζει, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα αφορά χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο. «Θα μείνουν χωρίς δουλειά πολλοί ηθοποιοί και υπάλληλοι που στηρίζουν το θέατρο, τεχνικοί...Πάρα πολύς κόσμος - πώς θα πληρωθούν;», αναρωτιέται, περιγράφοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μείωση των σχολικών επισκέψεων στην επιβίωση των παιδικών σκηνών.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη εξηγεί ότι το παιδικό θέατρο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία των σχολείων, καθώς οι παραγωγές χρειάζονται τη συμμετοχή του μαθητικού κοινού για να καλύψουν τα έξοδά τους. «Μία παραγωγή δεν βγάζει τα έξοδά της μόνο από μία Κυριακή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως παρατηρεί, η αβεβαιότητα έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις αποφάσεις των ίδιων των ανθρώπων του θεάτρου. «Υπάρχει άρνηση και φόβος και από τον χώρο του θεάτρου, δεν θα κάνει κάποιος μια παραγωγή γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο πια σήμερα», αναφέρει, περιγράφοντας ένα περιβάλλον στο οποίο η δημιουργία νέων παραστάσεων γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής.

Πέρα, όμως, από τις οικονομικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τις θεατρικές επιχειρήσεις, η ίδια στέκεται κυρίως σε αυτό που χάνουν τα παιδιά όταν απομακρύνονται από τις θεατρικές αίθουσες. Όπως τονίζει, οι καλές παιδικές παραστάσεις δεν προσφέρουν απλώς ψυχαγωγία, αλλά μεταφέρουν γνώσεις και μηνύματα, αποτελώντας μια ξεχωριστή εμπειρία επαφής με την τέχνη.

«Είναι κρίμα να μην έρχονται τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη», καταλήγει.

*Στο Θέατρο Κιβωτός (Πειραιώς 115) παρουσιάζεται η παιδική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, από την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στις 11:15 και στις 15:00.

«Η κατάσταση είναι ζοφερή» - Μειώνονται οι κρατήσεις στα παιδικά θέατρα

«Η κατάσταση είναι ζοφερή», αναφέρει στο Newsbomb υπεύθυνος γνωστού θεάτρου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο φιλοξενούσε παραδοσιακά κάθε χρόνο επιτυχημένη παιδική παράσταση.

Όπως εξηγεί, η μείωση της επισκεψιμότητας είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή ήδη από τον Μάιο του 2026, ενώ η εικόνα επιδεινώθηκε το φθινοπωρο και δεν φαίνεται να αλλάζει όσο πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων. «Έχει μειωθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα και μέχρι τα Χριστούγεννα έχει εξαφανιστεί», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνδέει την εξέλιξη αυτή με τις αλλαγές που αφορούν την ασφάλεια των σχολικών μετακινήσεων με πούλμαν. Όπως διευκρινίζει, η ασφάλεια των χώρων φιλοξενίας των μαθητών είναι αναμφίβολα σημαντική και το θέατρό τους διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για σχολεία που το επισκέπτονται επανειλημμένα και γνωρίζουν ήδη τον χώρο.

Ωστόσο, το ζήτημα της μετακίνησης φαίνεται να αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για την πραγματοποίηση μιας επίσκεψης. Οι εκπαιδευτικοί, όπως παρατηρεί, προτιμούν κοντινούς προορισμούς ή χώρους στους οποίους μπορούν να μεταβούν με τα πόδια, ώστε να περιορίσουν τόσο το κόστος όσο και τις ευθύνες που συνεπάγεται η μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο.

«Ξέρω περιπτώσεις σχολείων στη Νέα Ιωνία που πηγαίνουν απλά εκδρομή στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα παιδιά απλά παίζουν και τρέχουν», αναφέρει, περιγράφοντας την αλλαγή στις επιλογές των σχολείων.

«Δεν φιλοξενούμε φέτος παιδική παράσταση»

Η εικόνα αυτή οδήγησε το συγκεκριμένο θέατρο σε μια δύσκολη απόφαση: να μη φιλοξενήσει φέτος παιδική παραγωγή. Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος, τα οικονομικά δεδομένα δεν επιτρέπουν πλέον να στηριχθεί μια παράσταση αποκλειστικά στο κοινό του Σαββατοκύριακου, εφόσον απουσιάζουν οι οργανωμένες επισκέψεις των σχολείων.

«Το παιδικό θέατρο βασίζεται στην επισκεψιμότητα των σχολείων. Προτιμήσαμε φέτος, από το να έχουμε την αγωνία κάθε μέρα για το αν θα μπούμε μέσα ή όχι λόγω κάποιας κράτησης από τα σχολεία, να μην κάνουμε καθόλου παιδικό», σημειώνει.

Η επιλογή αυτή έχει συνέπειες όχι μόνο για τη λειτουργία του θεάτρου, αλλά και για τους ανθρώπους που εργάζονται στις παιδικές παραγωγές. Η παιδική σκηνή δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη είδος θεατρικής δραστηριότητας, αλλά έναν χώρο καλλιτεχνικής δημιουργίας και επαφής των παιδιών με την τέχνη. Όταν οι παραγωγές περιορίζονται, επηρεάζονται και οι ηθοποιοί και οι υπόλοιποι επαγγελματίες που απασχολούνται σε αυτές.

«Φαινόταν η κατάσταση», προσθέτει ο υπεύθυνος, εξηγώντας ότι η απόφαση ήταν αποτέλεσμα μιας καθαρά πρακτικής ανάγκης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που τους στενοχωρεί.

Όπως εξηγεί και εκείνος, μια παιδική παράσταση απευθύνεται τις καθημερινές κυρίως στα σχολεία, ενώ για το ευρύ κοινό παίζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα ή ακόμη και μόνο την Κυριακή. «Δεν βγαίνουν τα έξοδα μόνο από μία Κυριακή», τονίζει.

Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα να υπάρξει με τον καιρό μια πιο ισορροπημένη αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας και της ευθύνης των συνοδών, ώστε να μη στερούνται τα παιδιά μια σημαντική πολιτιστική εμπειρία.

Το «Θέατρο Από Μηχανής» επιλέγει να πηγαίνει τις παραστάσεις στα σχολεία

Ανάλογη μείωση στις σχολικές κρατήσεις καταγράφει και το «Θέατρο Από Μηχανής». Η υπεύθυνη του θεάτρου, Χριστίνα Λεονάρδου, μιλώντας στο Newsbomb, περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. «Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα», αναφέρει.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών είναι απαραίτητη και ότι το θέατρο διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θεωρεί, μάλιστα, σημαντικό να υπάρχουν σαφείς προϋποθέσεις και πιστοποιητικά ασφαλείας για τους χώρους που υποδέχονται παιδιά. Ωστόσο, από την εμπειρία τους, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο αφορά τις μετακινήσεις με πούλμαν.

Οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται για το αν θα πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις με λεωφορεία, και οι δυσκολίες που προκύπτουν επηρεάζουν άμεσα τις σχολικές επισκέψεις.

Όπως επισημαίνει η κ. Λεονάρδου, μια παιδική παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδά της μόνο από τις παραστάσεις του Σαββατοκύριακου. Για τον λόγο αυτό, το «Θέατρο Από Μηχανής» επέλεξε φέτος να αναζητήσει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και να μεταφέρει τις παραστάσεις του στα σχολεία.

«Πηγαίνουμε σε σχολεία για να μπορούν τα παιδιά να δουν το υλικό μας, θέλουμε να το μοιραστούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το «Θέατρο Από Μηχανής», Ακαδήμου 13

Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές να έρθουν σε επαφή με το θέατρο, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους σε κάποια θεατρική σκηνή. Προϋποθέτει, ωστόσο, να συγκεντρώνεται ένας συγκεκριμένος αριθμός παιδιών, αλλά και να διαθέτει το σχολείο κατάλληλο και μεγάλο χώρο για την πραγματοποίηση της παράστασης.

«Θέλαμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία φέτος», προσθέτει η κ. Λεονάρδου.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική πρωτοβουλία, η οποία όμως δεν μπορεί να αποτελέσει καθολική λύση. Δεν έχουν όλες οι θεατρικές παραγωγές τη δυνατότητα να μεταφερθούν σε σχολικούς χώρους, καθώς οι απαιτήσεις σε σκηνικά, τεχνικό εξοπλισμό και ήχο διαφέρουν από παράσταση σε παράσταση.

Το «Θέατρο Από Μηχανής» επιθυμεί να υπάρξει επικοινωνία με συλλόγους γονέων, αναζητώντας τρόπους να διευκολυνθούν οι σχολικές επισκέψεις. Το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι σαφές: «Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν θέατρο, να μην χάνουν τέτοια ερεθίσματα, είναι το μελλοντικό θεατρόφιλο κοινό».

*Στο «Από Μηχανής Θέατρο» (Ακαδήμου 13) παρουσιάζεται κάθε Κυριακή στις 11:30 η παράσταση «Η Πηνελόπη» της Χριστίνας Ντούμα. Η δημιουργός είναι μητέρα του Θοδωρή, ο οποίος πάσχει από τη σπάνια νόσο Μπάτεν, ενώ η παράσταση έχει φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς τα έσοδά της στηρίζουν τον οργανισμό Theodore’s Miracle.

Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί για τις σχολικές εκδρομές

Πίσω από τη μείωση των κρατήσεων και τις δυσκολίες που καταγράφουν τα θέατρα βρίσκεται η επικαιροποίηση του πλαισίου για τις σχολικές μετακινήσεις και οι νέες προβλέψεις, τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί. Η νέα Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 και έφερε αλλαγές στις διαδικασίες και στις απαιτήσεις ασφαλείας, χωρίς όμως, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, να έχει προηγηθεί η αναγκαία συνεννόηση με τον κλάδο.

Η Βιολέττα Γαλανοπούλου, εκπαιδευτικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), περιγράφει στο Newsbomb τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι αν θέλουν να πραγματοποιούνται σχολικές εκδρομές, αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να τις οργανώσουν. Σημειώνεται ότι η σύσταση της ΔΟΕ προς τα μέλη της είναι να μην πραγματοποιηθούν μακρινές σχολικές εκδρομές, μέχρι να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα το υπουργείο Παιδείας.

Σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, η κ. Γαλανοπούλου αναγνωρίζει ότι ορισμένες διαδικασίες έχουν περιοριστεί, χωρίς όμως να έχουν καταργηθεί. Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τους διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται μέσω της Διαύγειας για την επιλογή τουριστικών γραφείων, με τη νέα διαδικασία να διευκολύνει τον προγραμματισμό περισσότερων εκδρομών μαζί.

Το μεγαλύτερο ζήτημα, ωστόσο, εντοπίζεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας των χώρων που επισκέπτονται οι μαθητές. «Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ζητούν την άδεια όταν πηγαίνουν σε ιδιωτικούς χώρους», εξηγεί, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των σχολικών επισκέψεων πραγματοποιείται πλέον σε τέτοιους προορισμούς, καθώς πολλοί χώροι λειτουργούν με ιδιωτικό καθεστώς.

Μάλιστα, όπως παρατηρεί, η εμπιστοσύνη δεν είναι πλέον δεδομένη ούτε για τους δημόσιους χώρους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο έχει κλείσει το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο ελέγχων για διαρροή αερίου. Παρά τις δυσκολίες, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να αναζητούν κατάλληλους χώρους για τις επισκέψεις των μαθητών.

«Μας ζητούν να γίνουμε τροχονόμοι στο λεωφορείο»

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αφορά την ευθύνη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων. Η κ. Γαλανοπούλου περιγράφει τη δυσκολία των συνοδών να επιβλέπουν ταυτόχρονα τους μαθητές και τη συμπεριφορά του οδηγού, με χαρακτηριστική τη φράση της ότι «μας ζητάνε να γίνουμε τροχονόμοι στο λεωφορείο».

Όπως εξηγεί, οι εκπαιδευτικοί προφανώς θα παρατηρήσουν και θα επισημάνουν εάν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας ή παρουσιάσει επικίνδυνη συμπεριφορά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής μπορεί να προκύψουν ταυτόχρονα ανάγκες των παιδιών, ένας μαθητής να ζαλιστεί, να χρειαστεί βοήθεια ή να ζητήσει κάτι από τον συνοδό.

Σε αυτές τις συνθήκες, ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί σε διαφορετικές απαιτήσεις την ίδια στιγμή, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια και τη φροντίδα των μαθητών. Η ευθύνη αυτή, όπως επισημαίνει η ίδια, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχουν και οι υπόλοιπες ανάγκες που προκύπτουν μέσα στο λεωφορείο.

Η Βιολέτα Γαλανοπούλου, εκπαιδευτικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ)

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουν και οι νηπιαγωγοί για τις μετακινήσεις των μικρότερων μαθητών. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η κ. Γαλανοπούλου, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πούλμαν που διατίθενται από τα τουριστικά γραφεία δεν διαθέτουν ειδικά καθίσματα για μικρά παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν εξηγήσεις και μια ουσιαστική λύση, καθώς οι συμβατικές θέσεις δεν θεωρούνται κατάλληλες για παιδιά ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών.

Οι δυσκολίες αυτές δεν περιορίζονται, ωστόσο, στη μετακίνηση των μαθητών, αλλά επηρεάζουν και τον ίδιο τον σχεδιασμό των σχολικών επισκέψεων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του θεάτρου, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνδυάσουν την παιδαγωγική προετοιμασία με τις πρακτικές και οικονομικές δυνατότητες κάθε εκδρομής.

Ειδικά για τις θεατρικές επισκέψεις, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συνήθως χώρους και παραστάσεις που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, έχοντας εξετάσει το περιεχόμενο και την παιδαγωγική αξία του έργου. Όπως εξηγεί η κ. Γαλανοπούλου, ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί πρώτα ο ίδιος την παράσταση, ώστε να προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική δράση για την επίσκεψη των μαθητών. «Είναι μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας των παιδιών», σημειώνει.

Οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των κρατήσεων και η προσπάθεια συγκέντρωσης περισσότερων εκδρομών σε κοινές ημερομηνίες ενδέχεται, ωστόσο, να περιορίσουν τις διαθέσιμες επιλογές. Όπως εξηγεί η κ. Γαλανοπούλου, η μαζική οργάνωση μπορεί τελικά να στερήσει από τα σχολεία τη δυνατότητα να επιλέξουν τις ημερομηνίες που τα εξυπηρετούν.

Το κόστος των εκδρομών και το αίτημα για κρατική χρηματοδότηση

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η μείωση των ασφαλίστρων αποτελεί ένα από τα θετικά σημεία που αναγνωρίζει η Ομοσπονδία. Ωστόσο, παραμένει το πάγιο αίτημά της για δωρεάν σχολικές εκδρομές, καθώς το κόστος επιβαρύνει σημαντικά τις οικογένειες.

Όπως εξηγεί η κ. Γαλανοπούλου, οι εκδρομές μπορεί να φτάνουν τις έξι έως εννέα μέσα σε μία σχολική χρονιά, με αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση να γίνεται δυσβάσταχτη, ιδιαίτερα για οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά και ακόμη περισσότερο για πολύτεκνες οικογένειες.

Η Ομοσπονδία ζητά να υπάρξει κρατική χρηματοδότηση, ώστε κανένας μαθητής να μη μένει εκτός σχολικών εμπειριών εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. «Δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί, τα παιδιά πρέπει να έχουν εμπειρίες τέτοιες που βασίζονται στην εμπειρία και το βίωμα», τονίζει η εκπαιδευτικός.

Οι εκδρομές, όπως εξηγεί, δεν αποτελούν απλώς μια ευχάριστη διακοπή από το μάθημα, αλλά μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία και δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέους χώρους και να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιδιώκουν να περιορίσουν τις εκδρομές. «Δεν είναι ότι δεν θέλουμε τα παιδιά να πηγαίνουν εκδρομές. Απλώς επιδιώκουμε το καλύτερο και να συμμετέχουν ισότιμα οι μαθητές», αναφέρει, εξηγώντας ότι δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να καλούνται διαρκώς να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις για να εξυπηρετούν κάθε παιδί.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν οι σχολικές επισκέψεις είναι υποχρεωτικές, ενώ το κόστος των λεωφορείων παραμένει υψηλό. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να επιθυμούν να επισκεφθούν ένα θέατρο, όμως δεν είναι πάντα εύκολο να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών. Παράλληλα, τα τουριστικά γραφεία συχνά προτιμούν μεγαλύτερα τμήματα, γεγονός που δυσκολεύει τον προγραμματισμό μικρότερων σχολικών ομάδων.

«Ζητάμε να φύγει το περιττό βάρος από τον συνοδό»

Αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί είναι να υπάρξει ένας πιο λειτουργικός τρόπος οργάνωσης των σχολικών μετακινήσεων, χωρίς να μεταφέρεται όλη η ευθύνη στους συνοδούς. Στις προτάσεις τους περιλαμβάνονται, επίσης, περισσότεροι κοντινοί προορισμοί και επισκέψεις σε σημεία τοπικής ιστορίας, που μπορούν να περιορίσουν τόσο το κόστος όσο και τις δυσκολίες της μεταφοράς.

«Ουδέποτε είπαμε ότι δεν θέλουμε να πηγαίνουμε εκδρομές», υπογραμμίζει η κ. Γαλανοπούλου, συνοψίζοντας τη θέση της Ομοσπονδίας. «Ζητάμε να φύγει το περιττό βάρος από τον συνοδό».

Το ζητούμενο δεν είναι να γίνονται λιγότερες εκδρομές, αλλά να μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, χωρίς να μετατρέπονται σε μια δυσανάλογη ευθύνη για τους εκπαιδευτικούς ή σε μια οικονομική επιβάρυνση που αποκλείει μαθητές.

Την ίδια στιγμή, η μείωση των σχολικών επισκέψεων απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των παιδικών θεατρικών σκηνών, θέτοντας σε κίνδυνο τη δουλειά ηθοποιών, παραγωγών, δημιουργών και τεχνικών που στηρίζουν τις παραστάσεις.

Οι συνέπειες, επομένως, δεν περιορίζονται μόνο στα θέατρα, αλλά αγγίζουν και τα ίδια τα παιδιά, που κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικές ευκαιρίες επαφής με την τέχνη, τον πολιτισμό και τη βιωματική μάθηση. Είτε πρόκειται για ένα μουσείο είτε για μια θεατρική παράσταση, αυτές οι εμπειρίες δεν θα έπρεπε να αποτελούν προνόμιο λίγων.