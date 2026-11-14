SpaceX: Ακυρώθηκε η προσπάθεια ανάκτησης του πυραύλου Super Heavy – Εξερράγη στον Κόλπο του Μεξικού

Snapshot Η SpaceX ακύρωσε την προσπάθεια ανάκτησης του πυραύλου Super Heavy κατά την επιστροφή του, με αποτέλεσμα την έκρηξή του στον Κόλπο του Μεξικού.

Το ανώτερο στάδιο του Starship ολοκλήρωσε επιτυχώς την είσοδό του σε τροχιά και απελευθέρωσε 26 δορυφόρους Starlink V3.

Η αποστολή στόχευε στην πρώτη ταυτόχρονη ανάκτηση και των δύο σταδίων του Starship, με τη χρήση μηχανικών βραχιόνων στο σημείο εκτόξευσης.

Η πλήρης επαναχρησιμοποίηση των πυραύλων παραμένει βασικός στόχος της SpaceX για τη μείωση κόστους και την αύξηση της συχνότητας εκτοξεύσεων.

Το Starship αποτελεί κεντρικό κομμάτι των προγραμμάτων της NASA για την επανδρωμένη προσελήνωση και τις μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Snapshot powered by AI

Ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επαναχρησιμοποίηση των πυραύλων της επιχείρησε να πραγματοποιήσει η SpaceX κατά τη 15η δοκιμαστική πτήση του Starship, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Ωστόσο, η πρώτη προσπάθεια ανάκτησης και των δύο σταδίων του γιγαντιαίου διαστημικού συστήματος δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε σχεδιαστεί.

Η επιχείρηση ανάκτησης του Super Heavy ακυρώθηκε κατά την επιστροφή του στη Γη.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Starbase του Τέξας, στις 17:47 τοπική ώρα. Τα δύο στάδια του πυραύλου αποχωρίστηκαν επιτυχώς περίπου δυόμισι λεπτά μετά την απογείωση, με το ανώτερο στάδιο να συνεχίζει την πορεία του προς την τροχιά της Γης και τον Super Heavy να ξεκινά τη διαδικασία επιστροφής.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι ο προωθητικός πύραυλος θα επέστρεφε στη βάση εκτόξευσης και θα τον υποδεχόταν οι τεράστιοι μηχανικοί βραχίονες του πύργου, που είναι γνωστοί ως «Mechazilla».

Ωστόσο, περίπου έξι λεπτά μετά την εκτόξευση, η SpaceX ακύρωσε την προσπάθεια επιστροφής και έδωσε εντολή εκτροπής του πυραύλου προς τον Κόλπο του Μεξικού. Ο Super Heavy κατέληξε στη θάλασσα, όπου εξερράγη λίγο πριν από την πρόσκρουσή του στο νερό.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής την ακριβή αιτία που οδήγησε στην ακύρωση της προγραμματισμένης επιστροφής. Όπως ανέφερε κατά τη ζωντανή μετάδοση της αποστολής, τα δεδομένα της πτήσης θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την απόφαση εκτροπής.

Επιτυχής η είσοδος σε τροχιά – Αναπτύχθηκαν 26 δορυφόροι Starlink

Παρά το πρόβλημα με τον Super Heavy, το δεύτερο στάδιο του Starship συνέχισε κανονικά την αποστολή του. Περίπου 27 λεπτά μετά την εκτόξευση, ολοκλήρωσε την απαραίτητη διαδικασία εισόδου σε τροχιά γύρω από τη Γη, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε την ανάπτυξη του φορτίου του.

Συνολικά 26 δορυφόροι Starlink V3 απελευθερώθηκαν με επιτυχία, ενισχύοντας το δίκτυο δορυφορικού διαδικτύου της SpaceX.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κάθε νέος δορυφόρος V3 προσθέτει περίπου ένα terabit χωρητικότητας στο δίκτυο, ενώ οι 26 δορυφόροι αντιστοιχούν σε περίπου δέκα εκτοξεύσεις με τους παλαιότερους δορυφόρους Starlink V2 Mini μέσω πυραύλων Falcon 9.

Το Starship σχεδιάστηκε να πραγματοποιήσει περίπου 14 περιφορές γύρω από τη Γη, σε διάστημα άνω των 22 ωρών, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία επιστροφής στην ατμόσφαιρα.

Η προσπάθεια ανάκτησης του ίδιου του διαστημοπλοίου με τη βοήθεια των μηχανικών βραχιόνων της Starbase είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου 22,5 ώρες μετά την εκτόξευση. Η πραγματοποίησή της εξαρτιόταν από την αξιολόγηση των συστημάτων του οχήματος και την επιβεβαίωση ότι μπορούσε να επιστρέψει με ασφάλεια στη βάση.

Επομένως, η ακύρωση της ανάκτησης του Super Heavy δεν σήμαινε αυτομάτως αποτυχία ολόκληρης της αποστολής. Η προσπάθεια επιστροφής του Starship αποτελούσε ξεχωριστό και ιδιαίτερα σημαντικό σκέλος της δοκιμής.

Το μεγάλο στοίχημα της πλήρους επαναχρησιμοποίησης

Η 15η δοκιμαστική πτήση είχε ξεχωριστή σημασία για τη SpaceX, καθώς για πρώτη φορά η εταιρεία σχεδίαζε να επιστρέψουν και τα δύο στάδια του Starship στην ίδια εγκατάσταση εκτόξευσης, όπου θα το υποδέχονταν οι ειδικοί μηχανικοί βραχίονες.

Η SpaceX είχε ήδη καταφέρει να ανακτήσει τρεις προηγούμενους πυραύλους Super Heavy της πρώτης έκδοσης V1, ενώ δύο από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει και επόμενες πτήσεις.

Η συγκεκριμένη αποστολή, ωστόσο, αποτελούσε την πρώτη προσπάθεια επιστροφής και ανάκτησης της αναβαθμισμένης έκδοσης V3 του Super Heavy.

Αντίστοιχα, η προγραμματισμένη υποδοχή του ανώτερου σταδίου από τους μηχανικούς βραχίονες θα αποτελούσε την πρώτη επιτυχημένη ανάκτηση διαστημοπλοίου Starship από τον πύργο εκτόξευσης.

Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και των δύο τμημάτων αποτελεί βασικό στόχο του Έλον Μασκ, καθώς θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος των διαστημικών αποστολών και να επιτρέψει πολύ συχνότερες εκτοξεύσεις.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο της εταιρείας είναι το Starship να μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές πτήσεις μέσα στην ίδια ημέρα, με διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης που θα θυμίζουν περισσότερο τη λειτουργία ενός αεροσκάφους παρά τις σημερινές διαστημικές εκτοξεύσεις.

Για να επιτευχθεί αυτό, ωστόσο, απαιτούνται ακόμη σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της θερμικής προστασίας, της ασφαλούς επιστροφής και της ταχείας προετοιμασίας του οχήματος για νέα αποστολή.

Από τα συμβόλαια της NASA μέχρι τη Σελήνη και τον Άρη

Η επιτυχία του Starship συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες φιλοδοξίες του Έλον Μασκ για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.

Η NASA έχει επιλέξει το Starship ως ένα από τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επόμενη επανδρωμένη προσελήνωση στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, αναθέτοντας στη SpaceX συμβόλαιο ανάπτυξης και κατασκευής του σεληνιακού οχήματος προσεδάφισης.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει παρουσιάσει σχέδια για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα, αλλά και για μελλοντικές αποστολές στον Άρη, με απώτερο στόχο την εγκατάσταση ανθρώπινων πληθυσμών στον Κόκκινο Πλανήτη.

Η δυνατότητα τακτικών και οικονομικά βιώσιμων εκτοξεύσεων θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, καθώς θα απαιτηθεί η μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων εξοπλισμού και υλικών.

Η SpaceX σχεδιάζει, επίσης, να αυξήσει τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεών της, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, με στόχο την αύξηση του αριθμού των εκτοξεύσεων.

Εκατοντάδες θεατές συγκεντρώθηκαν για την εκτόξευση

Η 15η δοκιμαστική πτήση προσέλκυσε εκατοντάδες φίλους του Διαστήματος και υποστηρικτές του Έλον Μασκ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κοντά στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας για να παρακολουθήσουν από κοντά την εκτόξευση.

Στον χώρο Rocket Ranch, μια περιοχή φιλοξενίας και παρατήρησης κοντά στη Starbase, περισσότεροι από 300 άνθρωποι βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την εξέδρα εκτόξευσης.

Ανάμεσά τους ήταν ο 46χρονος Μάικ Ντέι, καθηγητής σε γυμνάσιο στην Καλιφόρνια, ο οποίος παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις εκτοξεύσεις της SpaceX.

Όπως δήλωσε, η συγκεκριμένη αποστολή είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πυραύλων αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της εταιρείας.

«Αυτό ήταν τελικά το μεγάλο όνειρο. Όλοι μιλούν για την επαναχρησιμοποίηση. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα και θέλω να βρίσκομαι εδώ για να δω αυτή την αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αστειεύτηκε ότι η αγάπη του για τις διαστημικές εκτοξεύσεις έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα ακριβό χόμπι, χαρακτηρίζοντάς το «το ακριβότερο άθλημα για θεατές στον κόσμο».

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρισκόταν και ο 34χρονος επιχειρηματίας Στέφεν Μέιλσο από την Κοπεγχάγη, ο οποίος ταξίδεψε ειδικά για να παρακολουθήσει την εκτόξευση. Όπως είπε, περίμενε επί ώρες στον χώρο παρατήρησης, ενώ είχε επενδύσει και στη SpaceX κατά την είσοδό της στο χρηματιστήριο.

Παρά την ακύρωση της προσπάθειας ανάκτησης του Super Heavy, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία, τονίζοντας ότι η πιθανότητα αποτυχίας αποτελεί μέρος της διαδικασίας.

«Είναι μέρος του θεάματος. Αν ήταν όλα εγγυημένα, δεν θα ήταν τόσο συναρπαστικό», σχολίασε.

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