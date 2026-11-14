U2 και Ντόλι Πάρτον: Κυκλοφόρησε το ντουέτο τους που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από τον θάνατό της

Το τραγούδι με τίτλο «Torn» αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του 16ου στούντιο άλμπουμ του ιρλανδικού συγκροτήματος

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

U2 και Ντόλι Πάρτον: Κυκλοφόρησε το ντουέτο τους που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από τον θάνατό της
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  • Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον, «Torn», σε ντουέτο με τους U2, από το άλμπουμ «Carnaval de Luz».
  • Η Ντόλι Πάρτον ηχογράφησε το τραγούδι τον Ιούνιο του 2026, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών.
  • Το «Torn» είναι μια country μπαλάντα για οικογενειακούς δεσμούς και σχέσεις που διαλύονται, συνυπογεγραμμένη από τους U2, Ντόλι Πάρτον και Τζόνι ΜακΝτέιντ.
  • Ο Bono αποκάλυψε ότι η Πάρτον ηχογράφησε το τραγούδι ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και δυσκολεύεται να ακούσει την ηχογράφηση λόγω συγκίνησης.
  • Η συνεργασία προέκυψε μετά από πρόταση της Πάρτον, που επέλεξε το «Torn» και ενθουσιάστηκε με το τελικό αποτέλεσμα.
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Το τελευταίο ηχογραφημένο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της, με την εμβληματική τραγουδίστρια να ενώνει τη φωνή της με εκείνη του Bono σε ένα ντουέτο που συμπεριλαμβάνεται στον νέο δίσκο των U2.

Το τραγούδι με τίτλο «Torn» αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του «Carnaval de Luz», του 16ου στούντιο άλμπουμ του ιρλανδικού συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του με νέο υλικό έπειτα από εννέα χρόνια.

Η Ντόλι Πάρτον ηχογράφησε τη συμμετοχή της στο Νάσβιλ τον Ιούνιο του 2026, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Πρόκειται για την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της που κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, καθώς η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει και ένα ακόμη τραγούδι, το οποίο προγραμματιζόταν να κυκλοφορήσει με αφορμή τα 100ά γενέθλιά της.

Το «Torn» είναι μια country μπαλάντα για τους οικογενειακούς δεσμούς που δοκιμάζονται και τις σχέσεις που διαλύονται. Το τραγούδι συνυπογράφουν οι U2, η Ντόλι Πάρτον και ο τραγουδοποιός Τζόνι ΜακΝτέιντ, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Τζάκναϊφ Λι.

Η ιστορία πίσω από τη συνεργασία της Ντόλι Πάρτον με τους U2

Ο Bono μίλησε για τη συνεργασία τους στο περιοδικό Rolling Stone, αποκαλύπτοντας ότι η τραγουδίστρια ηχογράφησε το κομμάτι ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

«Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και αυτό ακούγεται», ανέφερε ο frontman των U2, προσθέτοντας ότι πλέον δυσκολεύεται ακόμη και να ακούσει την ηχογράφηση.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today», ο Bono αποκάλυψε και πώς προέκυψε η συνεργασία. Αρχικά, οι U2 είχαν στείλει στην Πάρτον κάποια τραγούδια με folk επιρροές, ωστόσο εκείνη θεώρησε ότι ένα από αυτά είχε υπερβολικά ιρλανδικό ύφος για τη φωνή της εκείνη την περίοδο.

Στη συνέχεια, η ίδια πρότεινε στον Bono το «Torn», λέγοντάς του ότι μπορούσε να το διαμορφώσει μουσικά όπως εκείνος ήθελε.

Μάλιστα, σε μήνυμά της προς τον τραγουδιστή στις 2 Ιουνίου, η Ντόλι Πάρτον εξέφραζε τον ενθουσιασμό της για το αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι αγαπούσε το τραγούδι και πίστευε πως θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

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