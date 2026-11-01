Ρίτα Όρα: Έγινε...Ντόλι Πάρτον για το Halloween - Το αποκαλυπτικό look και οι κόκκινες Gucci γόβες

Η τραγουδίστρια εμπνεύστηκε από το εκκεντρικό στιλ της θρυλικής σταρ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ρίτα Όρα: Έγινε...Ντόλι Πάρτον για το Halloween - Το αποκαλυπτικό look και οι κόκκινες Gucci γόβες
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ρίτα Όρα μεταμφιέστηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Halloween, αποτίοντας φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια country.
  • Εμφανίστηκε στο Halloween πάρτι του Frankie Shop στη Νέα Υόρκη με σύνολο εμπνευσμένο από το εκκεντρικό στιλ της Πάρτον.
  • Φόρεσε γαλάζιο πουκάμισο δεμένο στη μέση, ανοιχτόχρωμο push-up σουτιέν, κλασικό μπλε τζιν και κόκκινες γόβες Gucci Donna Horsebit.
  • Το μακιγιάζ της περιλάμβανε έντονη γαλάζια σκιά ματιών, που ταίριαζε με το σουτιέν και θύμιζε το χαρακτηριστικό στυλ της Πάρτον.
Snapshot powered by AI

Η Ρίτα Όρα επέλεξε να αποτίσει φόρο τιμής στη Ντόλι Πάρτον μέσα από τη φετινή της μεταμφίεση για το Halloween, υιοθετώντας το χαρακτηριστικό, εκκεντρικό στιλ της θρυλικής τραγουδίστριας της country μουσικής.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο ετήσιο Halloween πάρτι του Frankie Shop στη Νέα Υόρκη, φορώντας ένα σύνολο εμπνευσμένο από τις εμβληματικές εμφανίσεις της Πάρτον.

Η Όρα συνδύασε ένα γαλάζιο πουκάμισο δεμένο στη μέση με ένα ανοιχτόχρωμο push-up σουτιέν, το οποίο διακρινόταν από μέσα, και ένα κλασικό μπλε τζιν.

Την εμφάνιση ολοκλήρωσε με μια φαρδιά κόκκινη ζώνη με τρουκς και εντυπωσιακές κόκκινες γόβες Gucci Donna Horsebit, με μυτερή μύτη και χρυσή μεταλλική λεπτομέρεια.

ritaa.jpg

Το μακιγιάζ της κινήθηκε επίσης στις έντονες αποχρώσεις, με γαλάζια σκιά ματιών που ταίριαζε με το σουτιέν, παραπέμποντας στην αισθητική της Πάρτον, η οποία ήταν γνωστή για τις τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές και το χαρακτηριστικό μακιγιάζ της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:25ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Εντοπίστηκαν δύο θερμοκήπια με 102 δενδρύλλια κάνναβης - Κατασχέθηκαν πάνω από 50 κιλά

14:20ΚΟΣΜΟΣ

TraderTraitor: Ποιοι είναι οι Βορειοκορεάτες χάκερ, πίσω από τη μεγάλη κυβερνο-ληστεία της Binance

14:11WHAT THE FACT

Το πρώιμο Σύμπαν αποκαλύπτεται όπως δεν το έχουμε ξαναδεί – Τι συνέβη τα πρώτα 2 δισ. χρόνια

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τις ΗΠΑ και η Γερμανία προειδοποίησε για πιθανή τρομοκρατική απειλή στη Μόσχα

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο «καθηλώθηκαν» στον υδροβιότοπο λόγω της κακοκαιρίας - Σπάνιο θέαμα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

13:29ΚΥΠΡΟΣ

«Σκότωσα την Όλγα με σφυρί γιατί με θύμωσε» - Η ομολογία του 43χρονου Σύρου

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Συγκρούσεις αστυνομικών - διαδηλωτών «στέγασης» σε Λισαβόνα και Πόρτο

13:29WHAT THE FACT

Πανσέληνος του Κάστορα: Πότε θα τη δούμε στον ουρανό και οι αρχαίες ονομασίες της

13:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος - Ποιες ώρες ισχύει

13:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Αλαμπάμα: Πυροβολισμοί μετά από κολεγιακό αγώνα στο Μπέρμιγχαμ - Ένας νεκρός και 8 τραυματίες

13:03LIFESTYLE

Ρίτα Όρα: Έγινε...Ντόλι Πάρτον για το Halloween - Το αποκαλυπτικό look και οι κόκκινες Gucci γόβες

12:54WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο DNA των σκύλων του Τσερνόμπιλ – Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες

12:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ciara Mageean: Πέθανε η 34χρονη Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης - Η μάχη με τον καρκίνο

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

12:35LIFESTYLE

H Ζεντάγια έγινε Χάλι Μπέρι για το Halloween - Αναβίωσε το εμβληματικό look της ηθοποιού από το 2000

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

12:21ΕΛΛΑΔΑ

«Έκαναν το παιδί μου ΑΤΜ»: Συγκλονίζει μητέρα που έπεσε θύμα του κυκλώματος της απάτης ΜΚΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

13:29ΚΥΠΡΟΣ

«Σκότωσα την Όλγα με σφυρί γιατί με θύμωσε» - Η ομολογία του 43χρονου Σύρου

12:54WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο DNA των σκύλων του Τσερνόμπιλ – Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

12:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ciara Mageean: Πέθανε η 34χρονη Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης - Η μάχη με τον καρκίνο

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο «καθηλώθηκαν» στον υδροβιότοπο λόγω της κακοκαιρίας - Σπάνιο θέαμα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ