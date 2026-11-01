Ρίτα Όρα: Έγινε...Ντόλι Πάρτον για το Halloween - Το αποκαλυπτικό look και οι κόκκινες Gucci γόβες

Snapshot Η Ρίτα Όρα μεταμφιέστηκε σε Ντόλι Πάρτον για το Halloween, αποτίοντας φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια country.

Εμφανίστηκε στο Halloween πάρτι του Frankie Shop στη Νέα Υόρκη με σύνολο εμπνευσμένο από το εκκεντρικό στιλ της Πάρτον.

Φόρεσε γαλάζιο πουκάμισο δεμένο στη μέση, ανοιχτόχρωμο push-up σουτιέν, κλασικό μπλε τζιν και κόκκινες γόβες Gucci Donna Horsebit.

Το μακιγιάζ της περιλάμβανε έντονη γαλάζια σκιά ματιών, που ταίριαζε με το σουτιέν και θύμιζε το χαρακτηριστικό στυλ της Πάρτον. Snapshot powered by AI

Η Ρίτα Όρα επέλεξε να αποτίσει φόρο τιμής στη Ντόλι Πάρτον μέσα από τη φετινή της μεταμφίεση για το Halloween, υιοθετώντας το χαρακτηριστικό, εκκεντρικό στιλ της θρυλικής τραγουδίστριας της country μουσικής.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο ετήσιο Halloween πάρτι του Frankie Shop στη Νέα Υόρκη, φορώντας ένα σύνολο εμπνευσμένο από τις εμβληματικές εμφανίσεις της Πάρτον.

Η Όρα συνδύασε ένα γαλάζιο πουκάμισο δεμένο στη μέση με ένα ανοιχτόχρωμο push-up σουτιέν, το οποίο διακρινόταν από μέσα, και ένα κλασικό μπλε τζιν.

Την εμφάνιση ολοκλήρωσε με μια φαρδιά κόκκινη ζώνη με τρουκς και εντυπωσιακές κόκκινες γόβες Gucci Donna Horsebit, με μυτερή μύτη και χρυσή μεταλλική λεπτομέρεια.

Το μακιγιάζ της κινήθηκε επίσης στις έντονες αποχρώσεις, με γαλάζια σκιά ματιών που ταίριαζε με το σουτιέν, παραπέμποντας στην αισθητική της Πάρτον, η οποία ήταν γνωστή για τις τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές και το χαρακτηριστικό μακιγιάζ της.

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