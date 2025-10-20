Rita Ora: Η topless φωτογραφία που «τρέλανε» το Instagram

Η Rita Ora άφησε τους θαυμαστές της άφωνους, ποζάροντας topless μετά από ένα εντυπωσιακό makeover, υπονοώντας ότι ξεκινά μια «νέα εποχή» στην καριέρα της το Σάββατο.

Η 34χρονη τραγουδίστρια επέδειξε το νέο πλατινέ καρέ της, τυλίγοντας τα χέρια γύρω από το γυμνό της στήθος και αναδεικνύοντας τους κοιλιακούς της. Φορούσε μόνο ένα τζιν, μαύρα δερμάτινα μποτάκια και σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου.

Η Rita σχολίασε την φωτογραφία με την λεζάντα: «Λοιπόν, ξέχασα κάτι;».

https://www.instagram.com/p/DP9NYKmDMbT/

Προηγήθηκε βίντεο όπου έδειχνε πως έκοψε και βάφτηκε ξανθά τα μαλλιά της, μετατρέποντάς τα από καραμέλα σε πλατινέ και έπειτα κόβοντάς τα. Μετά τη μεταμόρφωσή της, η σταρ φωτογραφήθηκε ξανά, αυτή τη φορά με ένα μικροσκοπικό top και σορτς, γράφοντας: «Ας γυρίσουμε στην αρχή της νέας εποχής…».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Rita πήρε τους θαυμαστές της πίσω από τα παρασκήνια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών.