Χριστούγεννα 2025… από Νοέμβριο: Πού και πότε θα φωταγωγηθεί το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στην «καρδιά» του βουνού του Χολομώντα, έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τη φετινή «Γιορτή του Ελάτου» στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Ο ελατοπαραγωγός και πρόεδρος της κοινότητας, Γιάννης Ξάκης, ανέβηκε σε γερανό για να επιβλέψει και να βοηθήσει στην κοπή του δέντρου που θα πρωταγωνιστήσει στις φετινές γιορτές — ενός έλατου ύψους άνω των 13 μέτρων, το οποίο θα στηθεί στην πλατεία του χωριού. Η διαδικασία σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη των εορταστικών προετοιμασιών, με τους κατοίκους να υποδέχονται με ενθουσιασμό τις πρώτες εικόνες του δέντρου και να μπαίνουν ήδη σε χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Περιγράφοντας την κινητοποίηση στο χωριό, ο κ. Ξάκης ανέφερε στο ΑΠΕ ότι από σήμερα «όλο το χωριό βρίσκεται επί ποδός» και οι κάτοικοι έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες. Όπως σημείωσε, τις επόμενες ημέρες ο Ταξιάρχης θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο ανοιχτό «εργαστήρι Χριστουγέννων», όπου μικροί και μεγάλοι θα συμμετέχουν στη δημιουργία της εορταστικής εικόνας του χωριού.

Το πρώτο δέντρο στην Ελλάδα

Το δέντρο που θα φωτίσει πρώτο την Ελλάδα και φέτος, από την πλατεία του Ταξιάρχη – για έβδομη συνεχόμενη χρονιά – «είναι μεγαλωμένο με φροντίδα και αγάπη, και τώρα όλο το χωριό δουλεύει μαζί για να δώσει το σήμα των Χριστουγέννων. Είναι μια γιορτή που μας ενώνει και μας γεμίζει περηφάνια κάθε χρόνο», τόνισε ο πρόεδρος της κοινότητας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χιλιάδες λαμπάκια θα αρχίσουν σύντομα να φωτίζουν το έλατο, το οποίο θα στολιστεί με πολύχρωμα στολίδια και θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο χρυσό αστέρι στην κορυφή του. Αυτή θα είναι και φέτος η γιορτινή εμφάνιση του ελάτου του Ταξιάρχη, που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς των Χριστουγέννων για την περιοχή.

«Χριστούγεννα» από 7 Νοεμβρίου

Η «Γιορτή του Ελάτου» θα ξεκινήσει στις 7 Νοεμβρίου, στις 20:00, αμέσως μετά τον Μέγα Εσπερινό, όπως ανακοίνωσαν ο δήμος Πολυγύρου και η δημοτική κοινότητα Ταξιάρχη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, εορταστικές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή όλων των συλλόγων του χωριού: του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Συλλόγου Νεολαίας, του Αθλητικού Συλλόγου «Χολομών», του Συλλόγου Γυναικών και των Απανταχού Ταξιαρχιωτών.

Παράλληλα, οι ελατοπαραγωγοί της περιοχής δηλώνουν έτοιμοι να καλύψουν πλήρως τη φετινή ζήτηση. Οι πρώτες αποστολές θα ξεκινήσουν μόλις εκδοθούν οι σχετικές άδειες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σημεία πώλησης σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, καθώς και σε νησιά, ενώ έχουν προγραμματιστεί και εξαγωγές στην Κύπρο και στα Τίρανα της Αλβανίας.