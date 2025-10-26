Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

Ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ αναμένεται να «πέσει» στην αγορά έως το τέλος του έτους, με σκοπό να μοιρασθεί σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες.

Ανάμεσα στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ένστολοι, συνταξιούχοι, ενοικιαστές, δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και νοικοκυριά, αναφέρει η εφημερίδα «Κυριακάτικη Απογευματινή».

Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν στα τέλη του επόμενου μήνα και θα κορυφωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, με τα ποσά να διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τον τόπο διαμονής. Οι αυξήσεις στους ένστολους θα φανούν με τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου, οι συνταξιούχοι θα λάβουν το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ, ενώ ενοικιαστές και δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης θα δουν τις ενισχύσεις να πιστώνονται αυτόματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ένστολοι

Με τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου θα καταβληθούν αναδρομικά οι αυξήσεις στους μισθούς περίπου 151 χιλιάδων ενστόλων για τον Οκτώβριο, μετά την εφαρμογή των νέων ειδικών μισθολογίων. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 13% έως και 20%, ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας. Μεσοσταθμικά, η αύξηση φτάνει στα 145 ευρώ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στα 111 ευρώ για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό.

Αναλυτικά, για την κατηγορία Α' (αξιωματικοί) η μέση αύξηση ανέρχεται στα 276 ευρ'ω μηνιαίως, για την κατηγορία Β' (υπαξιωματικοί) στα 128 ευρώ, ενώ για την κατηγορία Γ' (ΕΠΟΠ/ΟΠΥ κ.λπ.) στα 103 ευρώ. Σημειώνεται ότι η επόμενη αύξηση στα εισοδήματα των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται τον Ιανουάριο, με την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας, που, λόγω των χαμηλότερων συντελεστών, θα μειωθεί η μηνιαία παρακράτηση από την Εφορία και θα αυξηθεί το καθαρό εισόδημα.

Ενοικιαστές

Τον επόμενο μήνα, περίπου 1,18 εκατομμύρια νοικοκυριά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέρος του ενοικίου που κατέβαλαν.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στις 30 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ για τη διασφάλιση των κριτηρίων.

Πρόκειται για ένα νέο μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος στέγασης.

Η επιστροφή αντιστοιχεί σε 1/12 του ετήσιου μισθώματος για την κύρια κατοικία, με ανώτατο όριο 800 ευρώ, που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι 800 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι ενοικιαστές που έχουν δηλώσει τη μίσθωση στην εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, για άγαμους το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνεται τα 20.000 ευρώ και για ζευγάρια τα 28.000 ευρώ (με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί), ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα είναι 31.000 ευρώ, προσαυηανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου. Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνεται τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Συνταξιούχοι

Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΑ, εκ των οποίων 1,1 εκατ. είναι συνταξιούχοι και 300.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ή ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Για τους συνταξιούχους ισχύουν ειδοσηματικά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και όριο ηλικίας 65 ετών. Συγκεκριμένα, το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 14 χιλιάδες ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 26 χιλιάδες ευρώ για έγγαμους, ενώ η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 και τα 300.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Για τις υπόλοιπες δύο κατηγοτίες δικαιούχων (αναπηρικά επιδόματα και σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα) δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή ηλικιακά όρια. Σημαντικό ρόλο στη χορήγηση του επιδόματος παίζει η «προσωπική διαφορά» της σύνταξης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά, αν έχει «προσωπική διαφορά» 300 ευρώ, το ετήσιο εισόδημά του υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ και χάνει το επίδομα.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, οι περισσότεροι συνταξιούχοι που θα λάβουν τα 250 ευρώ προέρχονται από τους εξής φορείς:

ΟΓΑ: μέση σύνταξη 500 ευρώ/μήνα

ΟΑΕΕ: μέση σύνταξη περίπου 700 ευρώ/μήνα

ΙΚΑ: μέση σύνταξη περίπου 850 ευρώ/μήνα

ΕΤΑΑ: μέση σύνταξη γύρω στα 800 ευρώ/μήνα

ΝΑΤ: μέση σύνταξη 900–1.000 ευρώ/μήνα

Δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης

Τον Δεκέμβριο περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα δουν να πιστώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς η προκαταβολή του φετινού επιδόματος θέρμανσης, συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την θέρμανση ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε η πίστωση να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα.

Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ωστόσο σε περιοχές με υψηλό κλιματικό συντελεστή η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.

Για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, τα νοικοκυριά πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όσοι είναι άγαμοι πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι ή όσοι συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο εισοδήματος φτάνει τα 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, για τους άγαμους είναι έως 200.000 ευρώ, για τους έγγαμους έως 260.000 ευρώ, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

