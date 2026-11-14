Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές σε περισσότερες από 30 πόλεις για το στεγαστικό ζήτημα

Snapshot Οι τιμές των ενοικίων στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 60,8% μεταξύ 2015 και 2025, η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χιλιάδες διαδηλωτές σε περισσότερες από 30 πόλεις διαμαρτυρήθηκαν για τη στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Η κυβέρνηση ψήφισε νομοσχέδιο που απλοποιεί και επιταχύνει τις εξώσεις ενοικιαστών, προκαλώντας αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει κατασκηνώσεις σε πλατείες της Λισαβόνας και του Πόρτο, αντιμετωπίζοντας βίαιη αστυνομική αντίδραση.

Ο πρόεδρος Σεγκούρο ζητά διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, χωρίς μέχρι στιγμής σημαντική πρόοδο. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλησαν σήμερα τους δρόμους της Λισαβόνας και περίπου 30 ακόμα πόλεων της Πορτογαλίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Το στεγαστικό ζήτημα έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα για τους Πορτογάλους το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιώντας δυναμικές και μαζικές κινητοποιήσεις. «Μειώστε τα ενοίκια, αυξήστε τους μισθούς» φώναζαν διαδηλωτές στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

«Θέλουμε απλώς ένα μέρος για να μπορούμε να σπουδάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε στέγαση σε αξιοπρεπή κατάσταση, και επιπλέον, ζητούν τιμές που κανείς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά», δήλωσε η Ματίλντε Κούνια, 20 ετών, η οποία σπουδάζει Καλές Τέχνες στην Κοΐμπρα, στην κεντρική Πορτογαλία.

«Με τα λίγα που βγάζουμε και το επίπεδο των ενοικίων, είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη ανισότητα στην Ευρώπη», προσθέτει η Μαίτε Τσάβες, μια 40χρονη Ουρουγουανή που ζει στη Λισαβόνα εδώ και 17 χρόνια.

Η Πορτογαλία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί περισσότερο σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ 2015 και 2025, με τον δείκτη που μετρά αυτήν την αύξηση να σημειώνει άνοδο 60,8% κατά την περίοδο αυτή, πολύ μπροστά από την Ολλανδία, η οποία έρχεται δεύτερη με αύξηση 34,3%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα από την Eurostat.

Η σημερινή διαδήλωση ξεκίνησε μετά την ψήφιση από τη Βουλή ενός νομοσχεδίου μεταρρύθμισης που στοχεύει ιδίως στην απλοποίηση και την επιτάχυνση των εξώσεων ενοικιαστών.

Το νομοσχέδιο που πρότεινε η δεξιά κυβέρνηση, η οποία δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, πέρασε την πρώτη του ανάγνωση στα τέλη Σεπτεμβρίου χάρη στην αποχή της ακροδεξιάς, ακόμη και όταν η Ισπανία συγκλονιζόταν από διαδηλώσεις μετά την έξωση μιας 80χρονης γυναίκας από τη Μαδρίτη, η οποία στη συνέχεια πέθανε.

Από τότε, ακολουθώντας το παράδειγμα του στησίματος σκηνών και κατασκηνώσεων που ξεπήδησαν σε ισπανικές πόλεις, ακτιβιστές για τα δικαιώματα στέγασης στην Πορτογαλία έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα που προσπαθεί να στήσει σκηνές σε εμβληματικές πλατείες στη Λισαβόνα και το Πόρτο, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αυτοί οι διαδηλωτές έχουν αντιμετωπίσει την σκληρή στάση των αρχών και έχουν εκδιωχθεί βίαια από την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος Αντόνιο Ζοσέ Σεγκούρο έχει ζητήσει διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αλλά οι συναντήσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο και της ακροδεξιάς, της δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης στο κοινοβούλιο και των Σοσιαλιστών δεν έχουν αποφέρει καμία απτή πρόοδο.

Ο πρόεδρος, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, «δίνει προσοχή στην κρίση της στέγασης και έχει προσπαθήσει να ακούσει και να κινητοποιήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την επίλυσή της», ανακοίνωσε χθες η προεδρία μετά τη συνάντηση του Σεγκούρο με εκπροσώπους οργανώσεων για τα δικαιώματα της στέγασης.

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