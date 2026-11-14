Νέος γύρος ταραχών στη Γαλλία - Συγκρούσεις και στον Καναδά - Βίντεο

Για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει τεταμένη.

Οι πρώτες συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, στην οδό Chaligny (12ο διαμέρισμα ), έναν δρόμο κάθετο στη λεωφόρο Diderot, όπου η πορεία κινήθηκε, σύμφωνα με την Le Figaro. Άνδρες ντυμένοι στα μαύρα πέταξαν αντικείμενα στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί δεν έχουν απαντήσει.

Σύμφωνα με το AFP στη Λυών, μια διαδήλωση που συνδύαζε ζητήματα για το κλίμα, τα δικαιώματα των παιδιών και τους νέους ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα. Μια δασκάλα από ένα ανεξάρτητο σχολείο συνοδευόταν από δύο μαθητές και μια μητέρα «για αυτή την κραυγή συγκέντρωσης κατά της βίας και υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών». Ένα από τα κορίτσια, η Άννα, είχε ζωγραφίσει στην πινακίδα της: «Έχουμε βαρεθεί να μην ακούγονται τα παιδιά » .

Σύμφωνα με εικόνες που είναι διαθέσιμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ήδη γίνει αρκετές προσαγωγές από την αστυνομία. Ένας άνδρας που έπιασε μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που δεν είχε εκραγεί δέχθηκε αυστηρή επίπληξη.

Στην Τουλούζη, οι διαδηλωτές (1800 σύμφωνα με την νομαρχία, 6000 σύμφωνα με τους διοργανωτές) διαδήλωσαν χωρίς απρόοπτα το πρωί. «Η παιδική τους ηλικία αξίζει πολύ περισσότερο από τα δισεκατομμύρια σκουπίδια σας» , «όταν μεγαλώσω, θέλω να ζήσω» ή «το Κράτος πρέπει να προστατεύει τους διαδηλωτές, όχι να τους καταστέλλει», έγραφαν στα πλακάτ.

Συγκρούσεις και στον Καναδά

Οι διαδηλώσεις των νέων εξαπλώθηκαν από την Ευρώπη στον Καναδά. Χιλιάδες φοιτητές βγήκαν χθες στους δρόμους, απαιτώντας αύξηση της χρηματοδότησης για τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υποτροφιών και φοιτητικών δανείων, καθώς και την καθιέρωση αμειβόμενων πρακτικών ασκήσεων. Διαμαρτύρονται επίσης ενάντια στην αύξηση του κόστους στέγασης, διατροφής και διδάκτρων.

Ξέσπασαν συγκρούσεις μετά από πορεία στο κέντρο του Μόντρεαλ. Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες, κουτάκια και πυροτεχνήματα κατά της αστυνομίας, ενώ οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού.

Έσπασαν παράθυρα σε διάφορα κτήρια, προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα και αναφέρθηκαν οκτώ περιπτώσεις υλικών ζημιών.

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