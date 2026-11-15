Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο διοικητής Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα

Newsroom

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τις σορούς ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη της Γάζας την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026.

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς σε επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.
  • Ο διοικητής Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Χαν Γιούνις.
  • Η πληροφορία για τον θάνατο του διοικητή προέρχεται από πηγές της Χαμάς και μεταδόθηκε από το πρακτορείο Reuters.
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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξόντωσαν διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο διοικητής Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

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