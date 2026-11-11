Γάζα: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις - Δύο αδέλφια ανάμεσα στους νεκρούς

Snapshot Τρεις Παιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιθέ στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια σε σκηνή φιλοξενίας εκτοπισμένων στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε ένοπλους που χαρακτήρισε τρομοκράτες, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επίθεση στην συνοικία Σάμπρα κατέστρεψε χυτήριο μετάλλων και προκάλεσε πυρκαγιά σε γειτονικές σκηνές, αφήνοντας οικογένειες χωρίς ρούχα και περιουσία.

Η ανασυγκρότηση της Γάζας παραμένει περιορισμένη λόγω της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με τους όρους αποκλεισμού.

Τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη (11/11), όπου τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τους διασώστες, στη μία επίθεση ένας άνδρας σκοτώθηκε, όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε την ταράτσα κατοικίας στην Πόλη της Γάζας.

Ωστόσο, σε δεύτερη αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε στη γειτονική συνοικία Σέιχ Ραντουάν, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) σκότωσαν δύο αδέλφια, τον Μαχμούντ και τον Τζαμίλ Αλ-Άμπσι.

Τα δύο αδέλφια βρίσκονταν σε σκηνή φιλοξενίας για εκτοπισμένους την ώρα της επίθεσης.

Σχολιάζοντας τα δύο περιστατικά, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στοχοποίησε ένοπλους τους οποίους χαρακτήρισε ως τρομοκράτες και στις δύο περιοχές, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας την ίδια μέρα, κάτοικοι επιθεωρούσαν την Τετάρτη τα συντρίμμια ενός χυτηρίου μετάλλων και τις γειτονικές σκηνές, καθώς η περιοχή δέχθηκε επίθεση από τις IDF.

Η επίθεση κατέστρεψε ολοσχερώς το χυτήριο και προκάλεσε πυρκαγιά στις γύρω σκηνές.

«Ήρθαμε και βρήκαμε τις σκηνές στις φλόγες. Δεν έχουν απομείνει ρούχα για μένα, ούτε για τα παιδιά μου, ούτε για τη γυναίκα μου. Όλα τα ρούχα μας κάηκαν», δήλωσε ο 32χρονος Χισάμ Αμπντού, πατέρας δύο παιδιών.

Την ίδια στιγμή, η πρόοδος όσον αφορά στην ανασυγκρότηση της Γάζας παραμένει ελάχιστη, καθώς αμφότερες οι πλευρές (Ισραήλ και Χαμάς) δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν ως προς τους τελικούς όρους, με την ισραηλινή πλευρά να απαιτεί τον πλήρη αποκλεισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Εν τω μεταξύ, οι υγειονομικές Αρχές του παλαιστινιακού θύλακα αναφέρουν ότι τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας.

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