Τραγωδία στη Γάζα: Πέντε νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές – Πλημμύρισαν χιλιάδες σκηνές

Snapshot Πέντε Παλαιστίνιοι, δύο γυναίκες και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από κατολίσθηση αμμόλοφου σε σκηνές εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας λόγω καταρρακτωδών βροχών.

Χιλιάδες σκηνές εκτοπισμένων πλημμύρισαν, αφήνοντας πολλές οικογένειες χωρίς καταφύγιο και επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποίησε για κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και κάλεσε τους εκτοπισμένους να αποφεύγουν επικίνδυνες περιοχές για κατασκήνωση.

Οι βροχές προκάλεσαν επίσης καταρρεύσεις τοίχων και οροφών, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, με ορισμένους σοβαρά.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ζήτησε άμεση διεθνή παρέμβαση λόγω της ευαλωτότητας του πληθυσμού μετά τις καταστροφές του πολέμου. Snapshot powered by AI

Πέντε Παλαιστίνιοι, δύο γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, όταν αμμόλοφος κατέρρευσε πάνω σε σκηνές εκτοπισμένων, εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν τον παλαιστινιακό θύλακο από το Σάββατο (7/11).

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γάζας, η κατολίσθηση σημειώθηκε νότια της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να προσπαθούν να απομακρύνουν μεγάλους όγκους χώματος και πέτρες, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Χιλιάδες οικογένειες χωρίς καταφύγιο

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν πλημμυρίσει δεκάδες χιλιάδες σκηνές εκτοπισμένων, επιδεινώνοντας τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα. Οικογένειες που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες και με την απώλεια των πρόχειρων καταλυμάτων τους.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, καλώντας τους εκτοπισμένους να αποφεύγουν την εγκατάσταση σκηνών πάνω σε αμμώδη υψώματα ή ασταθή εδάφη. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις για την άμεση παροχή εξοπλισμού και μέσων διάσωσης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι βροχές προκάλεσαν επίσης την κατάρρευση δεκάδων ήδη κατεστραμμένων τοίχων και οροφών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά.

Η Παλαιστινιακή Αρχή κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα, επισημαίνοντας ότι οι εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος έχουν αφήσει τον πληθυσμό ιδιαίτερα εκτεθειμένο στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η νέα ανθρωπιστική κρίση εκτυλίσσεται ενώ παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Διαβάστε επίσης